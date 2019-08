Puiu Popoviciu, falimentar și la un pas de extrădare. Afacerile fostei sale partenere de viață prosperă

Situație paradoxală în fosta familie a magnatului Puiu Popoviciu. În timp ce companiile din domeniul imobiliar pe care afaceristul încă le deține, în România, prin intermediul mamei sale octogenare, Ligia Popoviciu, merg numai în pierdere, generând, anual, “găuri” de milioane de euro, fosta soție a acestuia, Doina Nadia Dincă, se lansează în afaceri prospere. Fata cea mică a fostului demnitar comunist “Dincă te leagă”, domiciliată la New York, și-a deschis, recent, o companie imobiliară, care se ocupă cu închirierea și cu subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, dând, totodată, o “lovitură” de aproape o jumătate de milion de euro după ce și-a vândut acțiunile deținute la o galerie de artă din București. Mai mult, în timp ce Puiu Popoviciu așteaptă, în această toamnă, decizia instanțelor londoneze cu privire la extrădarea lui în România, restaurantul preluat de fosta sa soție îi aduce acesteia din urmă, dar și unui partener de afaceri al magnatului, profituri de sute de mii de euro anual.

Fosta soție a magnatului Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul privind terenurile din nordul Capitalei, a făcut, recent, câteva mișcări spectaculoase în ceea ce privește afacerile pe care le are în România. Teoretic, Doina Nadia Dincă, divortață de Gabriel Aurel Popoviciu încă din anul 2012, nu mai are nicio legătură cu România, fiind domiciliată la New York. Însă după ce imperiul imobiliar al fostului ei soț a început să se dărâme, iar companiile să tragă, în majoritatea lor, obloanele, aceasta a decis să investească, la București, tocmai în afaceri imobiliare.

“Jurnalul” a descoperit că, în data de 12 iulie 2019, în baza unei cereri, având numărul 34773, formulată în 9 iulie 2019, dar și a actelor doveditoare, persoana desemnată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea unei noi companii, pe nume SC Cool Home SRL, al cărei sediu social a fost declarat într-o vilă din strada Zborului, din sectorul 3, unde funcționează o celebră casă de avocatură. Conform documentelor emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, compania nou înființată are drept obiect de activitate declarat “închirerea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, iar capitalul social, de proveniență străină, în valoare de 1.000 de lei, a fost vărsat integral în data de 9 iulie 2019 de către asocatul unic al companiei. Acest asociat unic este nimeni alta decât Doina Nadia Dincă, fostă Popoviciu, ex-soția lui Puiu Popoviciu, domiciliată în Statele Unite ale Americii, la New York.

Deschiderea acestei noi afaceri lasă de înțeles că Doina Nadia Dincă intenționează să se implice personal în business-ul din România, având în vedere că, potrivit acelorași documente, ea îndeplinește și funcția de administrator, cu drepturi și puteri depline în cadrul acestei companii.

71.000 de euro profit, dintr-o semnătură

Mișcarea-supriză a Doinei Nadia Dincă, fostă Popovociu, are loc la două luni după o alta, la fel de spectaculoasă. Tot de la Oficiul Național al Registrului Comerțului aflăm despre existența unei Adunări Generale Ordinare a Asociaților celebrei case care se ocupă cu operele de artă, în Capitală, Galeriile Artmark SRL. AGA a avut loc în data de 22 mai 2019, unde s-au întrunit cei doi asociați persoane fizice de la acel moment, respectiv Alexandru Baldea, care deținea 90,29 la sută din părțile sociale, și Doina Nadia Dincă, deținătoare a 9,71 la sută din capitalul social. Cu acest priej, s-a aprobat cesionarea, “în condițiile negociate”, de către asociatul Doina Nadia Dincă, către asociatul Alexandru Baldea a tuturor celor 20 de părți sociale emise de societate pe care fosta soție a lui Puiu Popoviciu le deținea, fiecare având o valoare nominală de 3.660,1 lei, “pentru prețul de 425.000 de euro, echivalentul în lei, la cursul euro-RON al Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății”.

Alexandru Baldea trebuie să-i plăteasă cei 425.000 de euro Doinei Nadia Dincă, în trei tranșe, respectiv suma de 95.000 de euro în termen de o zi de la data semnării contractului de cesiune, 87.500 de euro până la data de 30 septembrie 2019, iar diferența de 242.500 de euro urmează să fie achitată până la data de 31 decembrie 2019.

Interesant este faptul că Doina Nadia Dincă a câștigat, prin această cesionare, peste 71.000 de euro, fără să facă, practic, absolut nimic. Din extrasul cesiunii care a avut loc în data de 14 octombrie 2015, când Doina Nadia Dincă a devenit asociat al SC Galeriile Artmark SRL, aceasta a cumpărat cele 20 de părți sociale pe care acum i le-a vândut lui Alexandru Baldea, pentru suma de 425.000 de euro, de la o anume Manuela Victoria Plapcianu, cu suma de 1.575.300 de lei, ceea ce, potrivit chiar documentului de cesiune încheiat la vremea respectivă, însemnau 354.000 de euro.

Banii trebuie virați până la sfârșitul anului

Revenind la contractul de cesiune din luna mai a acestui an mai aflăm că Doina Dincă și-a luat angajamentul să transmită lui Alexandru Baldea dreptul de proprietate asupra celor 20 de părți sociale deținute la Galeriile Artmark SRL, fiecare având o valoare nominală de 3.660,1 lei, reprezentând 9,71 la sută din capitalul social, fostul partener de business devenind, astfel, asociatul unic al societății. Dar nu în orice condiții. Spre exemplu, transferul dreptului de proprietate și al drepturilor accesorii asupra părților sociale de la cedenta Doina Dincă la cesionarul Alexandru Baldea, inclusiv dreptul de a încasa dividende, indiferent de natura acestora, are loc la data semnării contractului de cesiune, sub condiția rezolutorie a plății integrale a prețului stipulat în contract, până la data de de 21 decembrie 2019. În caz contrar, contractul de cesiune urmează a fi desființat, “fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței de judecată”.

În acest caz, Doina Nadia Dincă va avea dreptul de a solicita modificarea datelor la Registrul Comerțului cu privire la proprietatea asupra celor 9,71 la sută din părțile sociale, iar în cazul prevăzut în contact, asupra oricăror părți sociale, până la concurența procentului de 9,71 la sută. De asemenea, s-a aplicat constituirea, de către SC Galeriile Artmark SRL, în calitate de asociat unic la compania A10 Artmark SRL (companie care a luat ființă anul trecut), a unei ipoteci mobiliare de rang I în favoarea Doinei Nadia Dincă, asupra a zece părți sociale din această a doua societate.

“Casa Doina” produce alte sute de mii de euro pe an profit

După condamnarea, în primă instanță, a lui Puiu Popoviciu, în dosarul “Băneasa”, fosta sa soție a făcut mai multe demersuri în cadrul business-urilor din România. Spre exemplu, în aprilie 2016, Doina Nadia Dincă a decis să mai renunțe la o afacere pe care a înființat-o, în cursul anului 2011. Este vorba despre compania SC Affari & Succeso SRL, o societate care derula activități de comerț cu ceasuri și bijuterii, pe care la 15 aprilie 2016, împreună cu cei doi co-asociați – Ileana Mihaela Șerban și Constantin Cîlțea, ambii domiciliați în Italia – a decis să o dizolve și să o radieze de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

De asemenea, o altă afacere celebră pe care o deține Doina Dincă este bine-cunoscutul Restaurant “Casa Doina”, de pe șoseaua Kiseleff, în care este parteneră de afaceri cu cotroversatul Radu Dimofte, rezident în Monaco, un fost asociat de-ai lui Puiu Popoviciu.

Reamintim că, în 2012, chiar înainte de oficializarea divorţului, mama lui Puiu Popoviciu, Ligia Popoviciu, i-a cesionat Doinei Dincă o jumătate din acţiunile SC “Casa Doina” SRL, care deţine în proprietate celebrul restaurant Casa Doina. Soacra a primit de la fosta noră, cu acest prilej, suma de 440.000 de lei. Conform actului de cesiune, Doina Dincă nu poate înstrăina acţiunile de la Casa Doina decât după ce respectă dreptul de preempţiune al fiicei sale, Doina Gabriela Popoviciu, care are întâietate de a le cumpăra.

Restaurantul “Casa Doina” merge atât de bine, încât cei doi acționari au decis, anul trecut, constituirea unui fond de premiere, în vederea acordării de prime de merit către personalul angajat, inclusiv către directorul general. Acest fond de premiere s-a ridicat la suma de 326.026 de lei, în baza Referatului aferent anului 2016, întocmit de manager societății, din care 120.651 de lei urmau să fie distribuiți către salariați, iar suma de 205.375 de lei către directorul general. Nici patronii nu au rămas mai prejos, ci dimpotrivă. Profitul curent, raportat la data de 31 decembrie 2017, s-a ridicat la suma de 2.278.770 de lei, iar dividendele, în valoare de 2.304.557 lei a fost încasat de asociații Doina Nadia Dincă și de Radu Dimofte undeva la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut.

Contrast flagrant. Companiile lui Puiu pierd milioane de euro anual

În timp ce afacerile Doinei Nadia Dincă par a fi excelente, companiile deținute de fostul soț, Puiu Popoviciu, sub paravanul mamei sale, octogenara Ligia Popoviciu, trag să “moară”. Un astfel de exemplu rezultă din datele furnizate de un raport întocmit de Adunarea Generală a Acționarilor companiei SC Farview Prime Properties SA, din data de 23 mai 2019. Atunci, offshore-ul cipriot, cu sediul în Nicosia, Anirunda Limited, care deține 51 la sută din acțiuni, și Ligia Popoviciu, care deține 49 la sută din acțiuni, au aprobat situațiile financiare ale firmei, aferente exercițiului financiar pe anul 2018. Cu acest prilej, s-a luat act de pierderile în valoare de 5.386.729 de lei, înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar precedent, “nefiind posibilă repartizarea de profit sau plata dividendelor”. Mai mult, urmează, conform acestui document, ca pierderea să fie acoperită din rezultatele financiare aferente exercițiilor financiare viitoare ale societății.

Greu de crezut că se va întâmpla așa ceva, deoarece, de ani de zile, această companie pierde multe miloane de euro constant. Astfel, de la începutul anului trecut, acționarii Farview Prime Properties SA s-au reunit de nu mai puțin de trei ori. Prima dată, în ianuarie, pentru a prelungi mandatul administratorului unic al companiei, o anume Magdalena Oancea, a doua oară în 26 aprilie, când au decis să mute sediul social al firmei în imobilul din strada Nikolai Gogol, nr. 2A, la parter, iar a treia oară în data de 25 mai. Atunci, acționarii au aprobat situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar al anului precedent (2017), aşa cum au fost ele depuse și prezentate în plenul ședinţei Adunării Generale Ordinare. Cu acest prilej, s-a luat act de faptul că firma a înregistrat, anul trecut, pierderi de aproape două milioane de euro. Mai exact, 8.809.129,36 de lei, pierderi care au făcut imposibilă realizarea de profit sau plata dividendelor, urmând ca aceste prejudicii să fie acoperite din rezultatele financiare aferente exercițiilor financiare următoare ale societății. De altfel, Farview Prime Properties SA a mai înregistrat o pierdere aferentă exerciţiului financiar din 2016, în valoare de 5.616.131 de lei.

Farview Prime Properties SA este o companie care face parte dintr-un grup, alături de SC Farview Investments SRL, cu același acționariat, închisă anul trecut, după ce întregul patrimoniu administrat de acesta a trecut în proprietatea acționarilor. Societatea deţinea în proprietate importante imobile şi terenuri, printre care şi celebrele Vile 23 şi 24 din Snagov.

Puiu Popiviciu așteaptă extrădarea în România

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare, printr-o sentință definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în luna august a anului 2017. Acesta a fugit, înainte de pronunțarea condamnării, la Londra, unde se află și în prezent. La jumătatea lunii trecute, o instanță din Marea Britanie a decis ca omul de afaceri să fie predat autorităților din România, sentința nefiind una definitivă.

Nu doar Puiu Popoviciu își așteaptă extrădarea, din Marea Britanie în România, în aceeași situație aflându-se și omul de afaceri Alexander Adamescu, fiul fostului magnat Dan Grigore Adamescu, dar și interlopul Florin Ghinea, zis “Ghenosu”. În ceea ce-l privește pe Popoviciu, apelul acestuia la decizia de extrădare urmează să se judece în data de 15 octombrie.

În paralel, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție se judecă o cerere a lui Popoviciu cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile, într-un dosar care are legătură cu latura civilă a procesului penal, în care se face referire la prejudiciul generat de păgubirea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, prin preluarea, în cadrul SC Băneasa Investments SA, a celor 224 de hectare de teren din nordul Capitalei, pe care au fost ridicate centre comerciale, un cartier rezidențial de lux și sediul Ambasadei SUA la București.

