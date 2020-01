Soția lui Blejnar a renunțat la o afacere de lux, după ce a fost trimisă în judecată pentru complicitate la mită

Soția fostului șef al ANAF, din perioada lui Traian Băsescu, Sorin Blejnar, a făcut parte, până în toamna anului trecut, din acționariatul unui magazin care se ocupă cu în chirierea și vânzarea unor haine, accesorii și bijuterii de lux, alături de cea de-a doua soție a acționarului de la Dinamo, Nicolae Badea. Andreea Florentina Blejnar a decis, însă, să părăsescă această companie la scurt timp după ce Direcția Națională Anticorupție a trimis-o în judecată, alături de soțul ei, într-un dosar penal, fiind acuzată de complicitate la luare de mită în legătură cu vestitul dosar “Motorina”. Partenera de afaceri căreia soția lui Blejnar i-a cesionat părțile sociale reprezintă un offshore panamez care controlează mai multe societăți comerciale, inclusiv una care a derulat un contract cu Ministerul Afacerilor Externe, în timpul guvernului tehnocrat.

“Jurnalul” a intrat în posesia unei hotărâri a Adunării Generale a Asociaților companiei SC Bitolia Gallery SRL, din data de 20 septembrie 2019, în care asociatele Oana Liva Badea și Andreea Florentina Blejnar au hotărât, în unanimitate de voturi, ca soția fostului președinte al ANAF să-i cedeze toate părțile sociale soţiei lui Nicolae Badea. “Adunarea Generală hotărăşte, cu unanimitate de voturi, cesionarea de către asociata Blejnar Andreea Florentina a tuturor părților sociale pe care le deține în Societate, respectiv a unui număr de 500 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 5.000 RON, reprezentând o cotă de 50 la sută din capitalul social al societății, către asociatul Badea Oana Livia”, se arată în documentul citat. De asemenea, se mai menționează faptul că, urmare a cesiunii de părți sociale, SC Botolia Gallery SRL devine societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic, respectiv cu asociatul unic Oana Livia Badea, care va deține un număr de 1.000 de părți sociale, în valoare de 10.000 de lei.

SC Bitolia Gallery SRL a luat ființă în data de 21 ianuarie 2019, având, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca obiect de activitate închirierea și leasingul cu alte bunuri personale și gospodărești, iar administratorul companiei a fost desemnată o anume Viorica Neacşu. Societatea în cauză se ocupă, așa cum arătam mai sus, cu închirierea sau vânzarea unor rochii de lux, a unor ceasuri și bijuterii și a reprezentat o afacere deținută de două avocate. Asta, deoarece atât Andreea Florentina Blejnar, cât și Oana Livia Badea au calitatea de avocat.

Dosar penal cu miză de 1,2 milioane de euro

Decizia Andreei Blejnar de a părăsi structura acționariatului unei firme pe care abia o înființase a avut loc la fix o lună după ce procurorii DNA au înaintat instanței, la Curtea de Apel București, un dosar în care au fost trimişi în judecată fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, Viorel Comăniță, fost vicepreședinte al ANAF și şef al Autorității Naționale a Vămilor, Sorin Florea, comisar general adjunct al Gărzii Financiare, și Andreea Florentina Blejnar. Primii trei sunt acuzați pentru luare de mită, în timp ce soția lui Blejnar a fost trimisă în judecată pentru complicitate la luare de mită.

În actul de sesizare a instanței, procurorii susţin că, în calitățile oficiale pe care le dețineau, Sorin Blejnar, Viorel Comăniţă şi Sorin Florea au primit sume de bani de la un om de afaceri, prin intermediari, pentru ca, în schimb, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, cei trei să protejeze activitatea nelegală desfășurată de compania privată a respectivului om de afaceri. Mai exact, în perioada mai 2011 – aprilie 2012, Sorin Blejnar ar fi primit, conform anchetatorilor, suma de 1,2 milioane de euro. Ceilalți doi ar fi încasat, în aceeași manieră și în aceeași perioadă de timp, suma de 960.000 de euro, respectiv cea de 300.000 de euro. “Sumele primite drept mită de cei trei inculpați au avut caracterul unei «taxe de protecție» încasate de cei trei funcționari publici cu putere de decizie, pentru ca activitatea ilegală a societății controlate de omul de afaceri care plătea respectiva «taxă» să nu fie observată și nici oprită de organele fiscale. Activitatea comercială a societății din domeniul comercializării carburanților era organizată astfel încât să se asigure premisele evaziunii fiscale. Cumpărarea și vânzarea produselor accizabile s-a desfășurat în timp, iar sumele obținute erau date funcționarilor publici, pe măsură ce banii erau obținuți din comercializarea produselor fără plata accizelor”, se arată în rechizitoriu.

MAE tehnocrat, afaceri cu iz panamez

Numele fostei asociate a Andreei Florentina Blejnar din compania Bitolia Gallery SRL, Oana Livia Badea, apare și într-o afacere derulată cu Ministerul Afacerilor Externe, pe vremea Guvernului condus de Dacian Cioloș. Mai exact, în 2016, prin negociere directă, o companie controlată de către acţionarul echipei Dinamo, Nicolae Badea, a încheiat cu MAE un contract pentru furnizarea de servicii de centru de apel la sediul centralei instituţiei. Compania în cauză a avut, cu un an înaintea parafării acestei afaceri, ca asociat un offshore panamez, controlat de un alt offshore din Dubai, implicat în afacerile lui Fathi Taher de la Atelierele Griviţa. Primul contract dintre Ministerul de Externe şi firma controlată de Nicolae Badea a fost parafat în 2014 şi prelungit, în 2016, de către Guvernul tehnocrat, în plin scandal legat de businessurile pe care afaceriştii planetei le ascund prin căsuţe poştale din Panama. În 29 aprilie 2016, MAE a încheiat cu SC Elicom SRL contractul în valoare de 629.00 de lei fără TVA, după ce, în 30 decembrie 2014 a mai parafat un contract similar, pentru 225.000 de lei fără TVA. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, SC Elicom SRL a fost înfiinţată în anul 1991, iar, în 2004, avea drept asociaţi offshore-ul Black Sea Corporation LTD, cu sediul în insulele Turks şi Caios, din Indiile Britanice de Vest (cu 75% din acţiuni), dar şi pe românul Gabriel Eugen Dogaru (cu 25% din beneficii şi pierderi). În 2007, Black Sea Corporation LTD decide să cesioneze toate acţiunile. Astfel, un pachet de 50% este preluat de Nicolae Badea, acţionar la Dinamo, iar 25% sunt preluate de soţia lui Gabriel Eugen Dogaru, Liana Monica. Societatea avea, la acel moment, obiectul de activitate “prelucrarea informaţiilor şi a datelor”.

În 17 septembrie 2012, acţionarii Elicom SRL se reunesc într-o adunare şi aprobă ca Nicolae Badea să cedeze 7,5% din cele 50% din acţiunile deţinute către societatea anonimă Rhapsody Services Limited Inc, companie înfiinţată, în anul 2003, în Panama, şi reprezentată de avocata Olivia Livia Badea, ce-a de-a doua soţie a lui Nicolae Badea. Un an mai târziu, Elicom SRL capătă noi obiecte de activitate, respectiv activităţi ale agenţiilor de publicitate şi servicii de reprezentare media. În 5 mai 2015, după ce Elicom încheiase deja primul contract cu Ministerul Afacerilor Externe, offshore-ul panamez Rhapsody Services Limited Inc decide să-i revândă acţiunile lui Nicolae Badea, astfel încât structura acţionariatului Elicom SRL este următoarea: Gabriel Eugen Dogaru (25%), Nicolae Badea (50%) şi Liana Monica Dogaru (25%).

Legături cu iordanianul Fathi Taher

Până la sfârșitul anului trecut, offshore-ul panamez Rhapsody Services Limited, reprezentat de Oana Livia Badea, controla 88,34% din acțiunile companiei Electrotrade România SA. Ceilalți asociați erau Adrian Neacșu, care este nimeni altul decât talăl administratorului firmei înființate de soția lui Nicolae Badea, în ianuarie 2019, împreună cu Andreea Florentina Blejnar, Viorica Neacșu, dar și un anume Ştefan Dan Vinesiu, cetățean francez. “Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu trei ani, că Rhapsody Services Limited Panama este implicat în afacerile iordanianului Fathi Taher, cel care a preluat, de la FPS, fostele Ateliere Griviţa. În 2008, pe numele lui Fathi Taher, dar şi al mai multor asociaţi ai acestuia au fost depuse câteva plângeri penale formulate de acţionarii societăţii Chema Project, care au acuzat firma iordanianului (SC Griro SA) că a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului, pentru a obţine foloase materiale injuste.

Taher controlează două companii importante. Griro Tower SA şi Băneasa Palace SA. Prima este deţinută, în proporţie de 31,8 la sută, de către societatea anonimă Rhapsody Services Limited Inc, controlată de Nicolae Badea şi reprezentată juridic, în România, de soţia acestuia. Cea de-a doua companie a lui Taher are asociat un alt offshore panamez, pe nume Titco.

Fathi Taher a cumpărat, de la FPS, în anul 2004, fosta fabrică de utilaj greu Griviţa, prin intermediul companiei iordaniene Quatron International Investment Co. Societatea iordanianului a plătit atunci suma de 12 milioane de euro şi, în 2006, a primit numele de Griro. Tot în 2006, Taher a primit ca acţionar în societate offshore-ul panamez Rhapsody Services Limited Inc. Potrivit acestuia, societatea anonimă panameză este deţinută, la rândul ei, de un offshore din Dubai, în spatele căruia s-ar afla Nicolae Badea. De altfel, Rhapsody Services Limited se intersectează cu foarte multe afaceri ale lui Nicolae Badea din România.

Un alt aspect demn de menționat este faptul că SVC Elicom SRL, compania care a derulat contractul cu Ministerul Afacerilor Externe despre care am făcut vorbire mai sus, deţine părţi sociale în cadrul companiei InterAcces SA, alături de alte entităţi ale grupului, cum ar fi SC Rotel Com SA, Media Com ’95 SRL, Radcom SRL şi Media Sat SRL. În 2008, Media Com ’95 SRL şi-a înstrăinat acţiunile către un anume Nicolae Comănescu. Pe de altă parte, offsore-ul panamez Rhapsody Services Limited Inc, reprezentat de avocata Oana Livia Badea, deţinea, în anul 2013, 40% din acţiunile unei alte firme, SC All Com Servicii SRL. În această societate, un pachet de 40% era deţinut de Gabriel Eugen Dogaru, 19,8% de Gheorghe Gigea, 0,1% de către Oana Cecilia Gigea, iar alte 0,1% din acţiuni aparţineau unei anume Rodica Răduca. În 2015, Rhapsody Services Limited cesionează toate acţiunile către Eugen Gabriel Dogaru, care, ulterior, le cedează, la rândul lui, soţiei lui Nicolae Badea, avocata Oana Livia Badea.

Acelaşi offshore a mai deţinut, tot în 2013, 40% din părţile sociale ale SC ASGO Telecom SRL, alături de Gabriel Eugen Dogaru (35%) Liana Monica Dogaru (5%), Adrian Sandu (19,9%) şi Mădălina Doina Sandu (0,1%). În 2015, offshore-ul panamez a cesionat cele 40% din acţiuni către Nicolae Badea. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în privinţa societăţii SC Elicom Conect SRL. În 2013, acţionari erau Gabriel Eugen Dogaru (25%), Nicolae Badea (42,37%), Liana Monica Dogaru (25%) şi Rhapsody Services Limited Inc, reprezentată de aceeaşi avocată Oana Livia Badea (7,63%). În 2015, offshore-ul panamez i-a cesionat pările sociale lui Nicolae Badea.

O altă afacere interesantă în care sunt implicaţi Nicolae Badea şi asociatul său, Eugen Gabriel Dogaru, se numeşte SC Media Sat SRL, companie care se ocupă cu activităţi de telecomunicaţii prin reţelele de cablu. În 10 decembrie 2012, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului comunica faptul că asociaţii Media Sat SRL erau Saba Developments Limited (50,77%), Marysight Limited, reprezentată de Oana Livia Badea (24%), Nicolae Badea (14,46%), Gabriel Eugen Dogaru (7.7%) şi Liviu Gheorghe (3,07%). La sfârşitul anului 2012, aceşti asociaţi au aprobat fuziunea prin absorbţie dintre Media Sat şi compania SC Grupul de Dezvoltare Imobiliară SRL Bucureşti, fuziune în urma căreia SC Media Sat SRL a preluat toate activele societăţii absorbite, printre care se numără şi un imobil cu o suprafaţă utilă de 1.204,83 metri pătraţi, construit pe trei niveluri, şi o suprafaţă de teren de 680 metri pătraţi în Bulevardul Ferdinand, din Sectorul 2 al Capitalei. Din acest spaţiu, aproximativ 100,62 metri pătraţi este ocupat, în baza unui contract de închiriere care expiră anul viitor, de către Banca Comercială Română. În 18 februarie 2016, aflăm că offshore-ul Saba Developments Limited şi-a cesionat cele 50,77 la sută din acţiuni către societatea Alerria Management Company SA, aflată în insolvenţă şi reprezentată de fostul manager al grupului Media Pro, Adrian Sârbu. Restul acţiunilor sunt deţinute de ceilalţi asociaţi.

Episodul insolvenței fabricii de împachetat pui a lui Mircea Băsescu

“Jurnalul” a dezvăluit, în urmă cu trei ani, că una dintre companiile controlate de fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, Tetacons SRL, a fost preluată de Andreea Blejnar și de tatăl ei, Toader Buzabrici Filipescu, de la fostul PDL-ist Horațiu Țica, un apropiat al lui Traian Băsescu și al lui Adriean Videanu. În 2005, Tetacons SRL a achiziționat jumătate din acțiunile Dial-Ton SRL Arad, companie care, cinci ani mai târziu, s-a asociat cu grupul petrolier rusesc Lukoil, într-o afacere de desfacere de cartele telefonice prin benzinăriile acestui holding. Iar în 2011, când Fiscul îl căuta la acte pe Dinu Patriciu, firma soției lui Blejnar a încheiat un contract similar și cu grupul Rompetrol.

Coincidență sau nu, în 2017, la o lună după ce Mircea Băsescu a fost eliberat din pușcărie, ca urmare a condamnării în dosarul “Bercea Mondial”, celebra fabrică de pui din Portul Constanța controlată de fratele fostului președinte, SC Fattoria Terrantica SRL, a avut drept lichidator judiciar Casa de insolvență Prime Insolv Practice SPRL, unde colaborator era însăși Andreea Blejnar.

Magazinul de lux Bitoria Gallery, înființat de Andreea Blejnar, împreună cu Oana Livia Badea, în 21 ianuarie 2019. Nevasta fostului șef al ANAF a fost trimisă în judecată pe 21 august, pentru ca, pe 20 septembrie, să iasă din afacere

Oana Livia Badea, care a devenit asociatul unnic al Bitoria Gallery, este, la rândul ei, de profesie avocat și reprezintă o companie offshore cu sediul în Panama care controlează o firmă abonată la contracte guvernamentale