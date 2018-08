Trai scump peste Ocean: nu-i ajunge leafa de 60.000 €/an

Ambasadorul României la Washington, fostul şef al Serviciului Român de Informaţii, George Cristian Maior, al cărui nume este legat de protocoalele secrete încheiate de SRI cu parchetele, instanţele şi sistemul judiciar din România, a câştigat, în ultimul an fiscal, venituri de natură salarială de 266.307,7 lei. Cu toate acestea, Maior a simţit nevoia să se împrumute cu bani, creditorii fiind sora şi cumnatul său, stabiliţi în Germania. 50.000 de euro este suma pe care diplomatul a luat-o sub formă de credit, în 2017, urmând să restituie banii până în anul 2023. Paradoxal, în acelaşi an 2017, George Cristian Maior a făcut o achiziţie constând în opere de artă. Mai exact, este vorba despre bijuterii, despre care ambasadorul spune că valorează 5.000 de euro. Zilele trecute, George Maior, aflat la Bucureşti, a făcut unele afirmaţii scandaloase cu privire la scrisoarea înaintată de mâna dreaptă a preşedintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, adresată preşedintelui României şi şefilor celor două camere ale Parlamentului. Surse avizate susţin că, în urma afirmaţiilor făcute, Maior urmează să fie rechemat din funcţia de ambasador în SUA.

George Cristian Maior a încasat, în perioada iunie 2017 – iunie 2018, potrivit ultimei declaraţii de avere postate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, un venit salarial de 58.677 de dolari, în calitate de ambasador al României în Statele Unite ale Americii, la care se adaugă 11.940 de lei, în calitate de diplomat MAE. Însă venituri consistente au fost realizate de fostul director al SRI, din perioada prezidenţială a lui Traian Băsescu, în calitate de profesor universitar în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), de unde a încasat aproape un miliard de lei vechi. Mai exact 93.898 de lei, potrivit aceluiaşi document.

În ultimul an fiscal, Maior şi-a completat veniturile cu suma de 32.604 lei, rentă viageră, încasată în calitate de membru titular în cadrul Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (ASSN), cunoscută ca şi “fabrica de diplome” a lui Gabriel Oprea. Este pentru ultima dată când Maior va încasa bani de aici, deoarece, anul acesta, în urma iniţiativei legislative făcute chiar de către fostul şef al lui Maior, Traian Băsescu, Senatul României a decis desfiinţarea instituţiei.

La aceste venituri de natură salarială sau de rentă viageră, George Cristian Maior a mai încasat, anul trecut, suma de 10.800 de lei, reprezentând jumătate din chiria pentru un apartament în Bucureşti, cealaltă jumătate fiind încasată de către soţia lui Maior, Anamaria. În total, veniturile afarente ultimului an fiscal, anterior completării declaraţiei de avere din iunie 2018, realizate de ambasadorul României în SUA s-au ridicat, oficial, la 266.407,7 lei, respectiv 59.201,7 euro, ceea ce înseamnă venituri de 4.993,5 euro pe lună.

Moşteniri şi achiziţii de opere de artă

La capitolul economii, fostul director al SRI declară că deţine în conturi şi depozite bancare suma de 121.279 de lei, 50.000 de euro şi 2.220 de dolari SUA. Soţia sa, Anamaria Maior, deţine, la rândul ei, conturi bancare de 226.805 lei şi 46.070 de euro. Mai mult, George Maior are încheiată o poliţă de asigurare de viaţă în valoare de 71.279 de lei, iar soţia sa, una de 144.775 de lei.

În aceste condiţii, George Cristian Maior a decis să ia, în anul 2017, un împrumut. Destul de consistent, fiind vorba despre suma de 50.000 de euro. În documentul citat, drept creditori sunt menţionaţi Alina şi Bogdan Rotta. Aceştia sunt sora ambasadorului român la Washington şi soţul acesteia. Creditul urmează să fie restituit până în anul 2023.

Din aceeaşi declaraţie de avere primim informaţii cu privire la ce a făcut Maior cu o parte din aceşti bani. Asta, deoarece, la capitolul “bunuri de valoare”, ambasadorul susţine că a achiziţionat, în 2017, bijuterii în valoare de 5.000 de euro. Fix zece la sută din suma împrumutată de la soră şi cumnat. Tot anul trecut, soţia lu Maior a moştenit tablouri în valoare de 12.169 de euro, care se adaugă colecţiei deţinute de ambasador, achiziţionată în perioada 2005-2007.

Şi capitolul proprietăţilor imobiliare ale familiei Maior s-a modificat, în comparaţie cu declaraţia de avere din anul 2016. În prezent, Anamaria Maior apare ca moştenitoare, din 2017, a unui teren de 1.685 metri pătraţi în comuna Corbeanca, la care se adaugă o casă în suprafaţă de 170 metri pătraţi, de asemenea moştenită, şi a unui apartament în Bucureşti, în surpafaţă de 147 metri pătraţi. Anul trecut, familia Maior deţinea doar un apartament în Bucureşti, în suprafaţă de 78 metri pătraţi, dat spre închiriere.

Povestea imobiliară a fostului şef al SRI

“Jurnalul” a dezvăluit, anul trecut, că există informaţii potrivit cărora soţii Maior ar mai deţine un alt apartament în Capitală, într-o zonă de lux. Astfel, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), soţia fostului şef al serviciului secret intern, Anamaria Maior, deţine 50 la sută din capitalul social al companiei SC Just Life! Agent de Asigurare SRL. Sediul social al acestei firme, dar şi domiciliul Aneimaria Maior sunt declarate, în actele de la Registrul Comerţului, într-un apartament amplasat într-un bloc de locuinţe din strada Puşkin, la numărul 22, în cartierul Primăverii, în imediata apropiere a Palatului Primăverii. Compania, înfiinţată sub denumirea de Anasonia Serv SRL, împreună cu soacra lui George Maior, Maria Olimpia Buzura, şi administrată de Anamaria Maior, a avut ca principal obiect de activitate „activităţi juridice, de contabilitate şi de revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal, activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri şi management”. La scurt timp de la fondare, cele două asociate au decis schimbarea domeniului principal de activitate în „activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii”. Firma a luat denumirea de SC Just Life! Agent de Asigurare SRL începând cu anul 2008, iar, în anul 2009, Anamaria Maior şi-a prelungit mandatul de administrator pentru încă patru ani. Imobilul din strada Puşkin nu apare menţionat nicăieri în declaraţiile de avere ale lui George Cristian Maior de până în 2018.

Creditorii lui Maior, stabiliţi în Germania, dar cu afaceri în România

Revenind la creditorii fostului director al SRI, sora şi cumnatul acestuia, aflăm, de asemenea, lucruri interesante. Spre exemplu, sora, pe nume Alina Nadia (fostă Maior) Rotta, născută în 2 ianuarie 1970, la Braşov, fiica lui Liviu şi Cornelia Maior, a decis, în anul 1996, să renunţe la cetăţenia română. Această dorinţă a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 176, din data de 27 martie 1996, semnată de fostul premier Nicolae Văcăroiu şi contrasemnată, printre alţii, culmea, de Teodor Meleşcanu, care deţinea, ca şi în prezent, funcţia de ministru de Externe.

Soţul Alinei Nadia Rotta se numeşte Bogdan Rotta, stabilit, de asemenea, în Germania, şi este un om de afaceri care derulează business-uri în Rmânia. De fapt, rudele lui George Cristian Maior au înfiinţat, la zece ani după ce sora a renunţat la căteţenia română, o companie la Bucureşti. În 12 mai 2006, a luat fiinşă societatea SC Rotta & Rotta, în care soţii Rotta deţineau câte 50 la sută din acţiuni. Compania avea, la acel moment, ca obiect de activitate spectacolele, bâlciurile şi parcurile de distracţie. În 2008, Alina Nadia Rotta decide să iasă din firmă, cesionându-i toate părţile sociale unui anume Adrian Daniel Urzică, domiciliat şi el în Germania, societatea schimbându-şi denumirea în SC Nolte Kuechen Design SRL, dar şi obiectul de activitate în comerţul cu ridicata al articolelor de menaj şi de fierărie. La sfârşitul lui 2008, Bogdan Rotta devine asociatul unic al companiei. Nolte Kuechen Design SRL are, în prezent, deschis un magazin de mobilier pentru bucătărie în sectorul 1 al Capitalei.

Cumnatul fostului director al SRI mai are, însă, şi alte afaceri în România. Este vorba despre societatea PM International Direct Sales Center SRL, care se ocupă cu comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice, companie fondată de Bogdan Rotta împreună cu Sergiu Desagă, Jager Helmut, Radu Horia Bosorca şi de Christian Ene, toţi domiciliaţi în Germania. De asemenea, în 2015, Bogdan Rotta a fost cooptat în structura acţionariatului firmei de turism din Cluj-Napoca, SC Deluxetour SRL, companie deţinută, până atunci, de clujeanul Iulian Ghicu şi de cetăţeanul german Doloc Mank Nikolaus. În prezent, firma poartă denumirea de SC DLT Business & Travel SRL.

Şederea la Washington, scurtată?

Surse din cadrul Ministerului de Externe au precizat, pentru “Jurnalul”, că este o chestiune de zile până când MAE va înainta preşedintelui României, Klaus Iohannis, propunerea privind cererea de rechemare a ambasadorului George Cristian Maior. Asta, după ce Maior a afirmat, zilele trecute, referindu-se la scrisoarea avocatului american Rudolph Giuliani, că este "expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia", iar că Giuliani, care este un apropiat al preşedintelui Donald Trump, este un personaj spumos şi are calitatea de “persoană privată, care nu are nicio calitate oficială în statul american”. Imediat, ministerul a menţionat faptul că Maior a fost convocat pentru a da explicaţii în Centrala MAE. Ministerul Afacerilor Externe s-a delimitat complet de declaraţiile ambasadorului României la Washington.

De altfel, George Maior a fost convocat şi pentru a fi audiat la Comisia specială parlamentară pentru Controlul Activităţii SRI, pentru a da noi explicaţii în legătură cu declaraţiile fostului şef al ANI, Horia Georgescu, referitoare la relaţia dintre cei doi şi la modul în care această relaţie a afectat activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate.

266.407,7 lei este suma pe care fostul şef al SRI, George Maior, a încasat-o în ultimul an fiscal. 93.898 de lei au fost realizaţi predând la SNSPA, iar peste 32.600 de lei reprezintă renta viageră primită ca membru al “fabricii de diplome” a lui Gabriel Oprea.

Deşi are, împreună cu soţia, bani importanţi în conturi, George Maior s-a împrumutat de la sora şi de la cumnatul său cu suma aferentă unui apartament în Bucureşti. Zece la sută din credit a fost folosit pentru achiziţia de bijuterii.