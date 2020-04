Violeta de la Muncă „sparge” banii pe campanii și organizare de evenimente

Un proiect demarat încă din 2017, vizând inserția tinerilor provenți din mediile defavorizate pe piața forței de muncă va fi popularizat în perioada următoare de Ministerul Muncii, condus de Violeta Alexandru, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, după ce, în plină pandemie de coronavirus și sub puterea unui decret privind instituirea stării de urgență, s-a constatat că rezultatele nu sunt la înălțimea așteptărilor. Astfel, ANOFM anunță că va plăti 6,7 milioane de lei pentru realizarea unei campanii publicitare, constând în spoturi radio-TV, bannere online, afișe, pixuri și agende, dar și că va folosi imaginea unor vloggeri și a unor influenceri pentru a populariza această campanie. Iar aceasta nu este singura afacere a Ministerului Muncii. În luna ianuarie, când la nivel mondial se atrăgea atenția cu privire la răspândirea crizei sanitare în Europa, ministerul însuși a atribuit trei loturi dintr-un contract, încheiat în prealabil imediat după instalarea în funcție, în luna noiembrie a anului trecut, a Violetei Alexandru, vizând organizarea unor conferințe, mese rotunde, întâlniri cu comunitățile și formare profesională.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se pregătește să „spargă” aproape 7 milioane de lei pentru realizarea unei campanii publicitare destinate tinerilor, în vederea integrării acestora în evidențele Serviciului Public de Ocupare, conform unui anunț de participare publicat, săptămâna aceasta, pe SICAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice). În această campanie sunt atrase și persoane din domeniul vloggingului, cântăreți sau actori și constă în spoturi publicitare care să fie difuzate pe posturile de radio și de televiziune, de bannere pe trei site-uri din mediul online, dar și prin producția de agende, pixuri, afișe și alte astfel de materiale promoționale. De precizat că peste 15 procente din valoarea contractului este asigurată, ca finanțare, din bugetul fondului de șomaj.

Suma totală pe care ANOFM, instituție aflată în subordinea Ministerului Muncii, condus de Violeta Alexandru, o va cheltui se ridică la 5.625.232 lei fără TVA, adică 6.694.026,08 lei cu TVA inclusă, contractul fiind, conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții publice de servicii, împărțit pe patru loturi distincte.

Primul lot vizează contractarea de servicii de publicitate, asociate cu imaginea unor persoane publice, și care va costa 400.000 de lei fără TVA. Al doilea lot vizează derularea unei campanii constând în difuzarea unor spoturi TV (1.334 de difuzări) și difuzarea unor sporuri radio (224 de difuzări), în valoare de 2.824.096 de lei fără TVA. Lotul al treilea constă în servicii de Google Adworks, derulate pe durata a 16 luni, și în servicii de ads online, în valoare de 61.344 de lei fără TVA. În fine, ultimul lot vizează realizarea de produse informative și de promovare, în valoare de 2.239.792 de lei fără TVA.

Finanțare 15,56 la sută din fondul de șomaj

Conform caietului de sarcini, campania publicitară scoasă la mezat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este finanțată prin programul POCU, Axa prioritară 2, și urmărește îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (defavorizată), în vederea integrării durabile pe piața muncii, a educării și formării acestor tineri - în special a celor care nu au un loc de muncă -, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate.

Din documentul citat mai aflăm că, în 26 septembrie 2017, între ANOFM și Ministerul Dezvoltării Regionale, a fost încheiat un contract de finanțare pentru acest proiect și, din 27 septembrie 2017, proiectul se află în derulare. Acum, în plină pandemie de coronavirus, ANOFM, în calitate de autoritate contractantă, a constatat că nu a fost respectat indicativul referitor la contactarea a 200.000 de tineri și nici cel referitor la înregistrarea în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a 160.000 de tineri. Ca atare, contractul scos la bătaie în timp ce România se află sub puterea unui Decret prezidențial prin care a fost instituită starea de urgență la nivel național, ANOFM dorește informarea și conștientizarea tinerilor din aceste categorii cu privire la avantajele înregistrării lor în Serviciul de Public de Ocupare și la oportunitățile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, formare sau antreprenoriat, prin realizarea unei campanii de informare și de conștientizare la mod național.

Așa cum precizam mai sus, în documentația publicată pe SICAP, autoritatea contractantă subliniază că un procent de 15,56% din valoarea contractului este asigurată de la bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, în timp ce 84,44 la sută provine din fonduri nerambursabile.

Vloggeri și influenceri atrași în campanie

Primul lot, care constă în servicii publicitare, constă în încheierea a cinci contracte, în care să fie folosită „imaginea unor persoane publice”. ANOFM a și identificat zece dintre aceste astfel de persoane fizice, care să-și asocieze imaginea cu proiectul în discuție. Primele două dintre acestea sunt vloggerii Selly și Gami, despre care autoritatea contractantă susține că sunt tineri foarte cunoscuți în mediul online. De asemenea, se mai propune imagine cântărețului Alex Velea, despre care în documentația de atribuire se afirmă că este un tânăr care provine dintr-o familie cu posibilități modeste, dar și a Dianei Condurache, de profesie “influencer”.

Pe listă mai regăsim numele actorului Dorian Popa, al soliștilor de etnie romă Nicole Cherry și Connect-r, a artistei de etnie turcă Aylin Cadîr, dar și a hip-hoper-ului Macanache, prezentat ca „tânăr din cartierul Titan”.

Lotul al doilea vizează difuzarea a opt spoturi TV ale acestei campanii, pe o durată de 16 săptămâni, dar și a 4 spoturi radio, pentru 8 săptămâni.

În ceea ce privește lotul al treilea, denumit „Google Adworks”, aceasta reprezintă o campanie de promovare pe trei site-uri online, prin afișarea de bannere online, în timp ce secțiunea „asd online” reprezintă determinarea de cuvinte și expresii reprezentative pentru afișarea reclamei către grupurile-țintă și pentru implementarea campaniei.

Ei, bine, lotul al patrulea, vizează producția a 5.000 de agende, a 88 de bannere, a 252.000 de pliante, a 5.000 de pixuri și a 100.000 de afișe.

Din caietul de sarcini mai aflăm că durata contractului este până la 24 septembrie 2021, iar, drept condiție a ANOFM, se impune celor care depun oferte să facă dovada că au mai prestat astfel de servicii similare în cel mult ultimii trei ani, până la data-limită de depunere a ofertelor. Contractul urmează să fie atribuit prin licitație deschisă. Nu se încheie acord-cadru și nu se organizează o licitație electronică. Termenul pentru depunerea ofertelor este 4 mai 2020, când acestea vor și fi deschise, iar ofertele trebuie să fie valabile până la data de 4 august 2020.

Alt contract, pentru organizarea de… evenimente

Aceasta nu este singura afacere pe care Ministerul Muncii o derulează, în perioada critică în care ne aflăm. Un alt business, demarat imediat după ce Violeta Alexandru s-a instalat în scaunul ministerial, în luna noiembrie a anului trecut, a continuat în forță în luna ianuarie a anului curent, când, la nivel mondial, se preconiza declararea pandemiei, ca urmare a izbucnirii focarului de COVID-19 în Wuhan, China. Și nu vorbim despre un contract oarecare, ci de unul care vizează organizarea de evenimente.

Concret, la 21 noiembrie 2019, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a atribuit un contract, în vederea achiziției de servicii de evenimente pentru organizare unei conferințe în cadrul proiectului „Creșterea și implementarea serviciilor unitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”. Contractul a fost împărțit, atunci, pe șapte loturi, dintre care, până în prezent, au fost atribuite doar cinci. Toate aceste loturi atribuite au fost câștigate de compania Vogue Events International SRL, din București.

Astfel, în data de 21 noiembrie, a fost atribuit primul lot, constând în organizarea unei conferințe de deschidere și a unei conferințe de închidere a proiectului. Valoarea lotului se ridică la 256.950 de lei fără TVA. În aceeași zi, a fost atribuit și al doilea lot, constând în organizarea de întâlniri regionale cu primarii comunităților locale selectate de către Ministerul Muncii, în valoare de 546.596 de lei fără TVA.

Ulterior, la 10 ianuarie 2020, a fost atribuit lotul al treilea, constând în organizarea de ateliere de lucru, în valoare de 286.080 de lei fără TVA. Tot atunci, a fost atribuit și lotul al șaselea, în valoare de 762.400 de lei fără TVA, constând în organizarea de mese rotunde. În fine, lotul al șaptelea, în valoare de 2.286.680 de lei fără TVA, constând în servicii de formare, a fost atribuit tot la data de 10 ianuarie.

SC Vogue Events International SRL este, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, înființată din luna iunie a anului 2014, este deținută de o anume Carmen Adina Popa și are ca obiect de activitate înregistrat „organizarea expozițiilor, a târgurilor și a congreselor”.

Parchetul General cumpără tonner de la o firmă amendată penal pentru trucarea unei licitații

O altă achiziție interesantă care a atras în mod deosebit atenția este cea făcută de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Această instituție a contractat, prin procedură simplificată, prin încheierea unui acord-cadru, achiziția de tonnere și de cartușe pentru tonnere aferente echipamentelor aflate în dotarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Contractul are o durată de 12 luni și a fost atribuit, pe loturi, companiei SC Unicon Co SRL. Ultimul lot, în valoare de 127.592 de lei fără TVA, a fost atribuit în data de 31 ianuarie 2020.

Despre contractele cu instituțiile de forță ale SC Unicon Co SRL, Jurnalul a făcut vorbire într-o anchetă publicată în cursul anului 2017. Atunci, Direcția Națională Anticorupție a făcut o achiziție în valoare de 100.000 de euro pentru a-și asigura „provizia” de cartușe cu tonner pentru imprimante până în luna februarie a anului 2018. Potrivit unui anunț urcat pe SEAP, instituția condusă, la vremea respectivă, de Laura Codruța Kovesi a desemnat, în data de 22 august 2017, câștigătorul licitației. Este vorba despre același SRL din Cluj, pe nume Union Co SRL, firmă care, în urmă cu câțiva ani, a fost implicată într-un scandal cu iz penal, în legătură cu un alt contract pe bani publici. Mai exact, patroana SC Union Co SRL, dar și un angajat al acesteia, pe nume Sipos Istvan, au fost acuzați de fals, într-un dosar ce a ajuns pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în legătură cu participarea, în 2007, a SC Union Co SRL la o licitație organizată de Universitatea Babeș-Bolyai, pentru achiziția a 60 de calculatoare, în valoare de 200.000 de lei. Firmele care s-au înscris la licitație trebuiau să prezinte o autorizație de livrare emisă de producător. Union Co SRL a fost, în cele din urmă, declarată câștigătoare a contractului, însă rezultatul a fost contestat de un alt participant, care a arătat că el este deținătorul autorizației de livrare emise de producătorul calculatoarelor, nu SC Union Co SRL.

În mai 2008, Universitatea Babeș-Bolyai ar fi depus, potrivit aceleiași surse, o plângere la Poliție, iar în septembrie 2009, Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca a decis să-i scoată de sub urmărirea penală pe Agnes Dezso și pe anajatul acesteia, aplicându-le celor doi câte o amendă administrativă de câte 100 de lei.