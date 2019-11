Cazul „Caracal”, pe muchie de cuțit. Gheorghe Dincă poate fi liber în ianuarie 2020

Avocații victimelor tragediei de la Caracal atrag atenția că evoluția dosarului aflat în instrumentarea DIICOT – Structura Centrală, riscă să creeze o situație paradoxală, în care suspectul Gheorghe Dincă ar avea toate șansele ca, la începutul anului viitor, să fie pus în libertate fără nicio măsură restrictivă. Asta, deoarece, la sfârșitul lunii ianuarie, perioada maximă de 180 de zile de arest preventiv, prevăzută de Codul de procedură penală pentru faza în care cauza se află în cursul urmăririi penale, expiră. Pe de altă parte, spun avocații, și dacă dosarul ar fi trimis, până atunci, în instanță, doar pentru infracțiunea de omor, ar putea fi pusă în discuție competența materială a DIICOT de a instrumenta această cauză. Ceea ce este, de asemenea, în favoarea lui Gheorghe Dincă.

Primul care a ridicat această problemă este avocatul familiei Alexandrei Măceșanu, Aurel Moldovanu, după ce, ieri, împreună cu avocații familiei Melencu, a avut acces la o parte din dosarul aflat la sediul DIICOT din București. „Ne-au pus la dispoziție aceste volume pentru a vedea ce cercetări au făcut cu privire la acuzațiile de trafic de persoane. Urmează să vedem dacă familia Alexandrei va veni să vadă dosarele. Noi am cerut contra expertiză la IGPR, dar încă nu ni s-a răspuns. De când am intrat în această cauză am spus că nu sunt probe care să demonstreze crimele comise de domnul Dincă. E vorba de administrare incorectă de probe. Dincă poate fi pus în libertate dacă organul de urmărire penală nu soluționează dosarul. Ar putea să fie liber”, arată Aurel Moldovanu.

Reamintim că Gheorghe Dincă a fost arestat preventiv, pentru prima dată, la 30 iulie 2019, după ce prima echipă de anchetatori a pătruns, cu întârziere, pe proprietatea acestuia de la marginea municipiului Caracal. Conform articolului 236, alineat 4, Cod procedură penală, „durata măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăși un termen rezonabil și nu poate fi mai mare de 180 de zile”. Ceea ce înseamnă că acest termen prevăzut expres de lege, în cazul lui Gheorghe Dincă, urmează să expire pe 30 ianuarie 2020. Dacă, până la acea dată, dosarul nu este trimis în judecată, Gheorghe Dincă trebuie să fie pus în libertate.

Doar rechizitoriul îl poate ține în spatele gratiilor. Cu un risc enorm

Din acel moment, dacă dosarul, sau o parte din el, va fi trimis în instanță, prin rechizitoriu, eliberarea lui Gheorghe Dincă nu mai poate fi, teoretic, luată în discuție, pentru că legea penală prevede că, în timpul cercetării judecătorești, perioada arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătate din maximumul de pedeapsă prevăzut de infracțiunea cercetată, dar nu poate depăși un termen de cinci ani.

Însă din momentul trimiterii dosarului în judecată, lucrurile pot lua o turnură spectaculoasă. „DIICOT este o instituție mare în statul de drept, nu se poate face de râs. Trebuie să trimită dosarul în judecată. Trebuie să disjungă dosarul, că dacă se trimite în judecată sub această formă e discutabilă competența. Dincă e pus sub acuzare pentru două omoruri, dar unde e traficul de personae?”, a mai declarat Aurel Moldovan.

Cu alte cuvinte, pentru a justifica de ce acest dosar este instrumentat de DIICOT, procurorii trebuie să depună la dosar probe că, în această cauză, pe lângă infracțiunea de omor, există și fapte de trafic de persoane. Altfel, dosarul poate „pica” pe motive de necompetență materială, întrucât faptele de omor sunt cercetate și trimise în judecată de Parchetul de pe lângă tribunal sau, pe cale excepțională, prin preluarea dosarului de către Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă dosarul „cade”, prin invocarea, de către apărătorii lui Gheorghe Dincă, a viciului de procedură generat de necompetența materială a DIICOT, cauza se restituie la Parchet, în vederea refacerii urmăririi penale. Odată întoarsă cauza la Parchet, se reintră în logica articolului 236, alineat 4, Cod procedură penală, iar Gheorghe Dincă va fi pus în libertate.

Avocat: „Nu sunt probe că Luiza este moartă”

Lucrurile se pot complica și mai mult de atât. Dacă în cauza privind victima Alexandra Măceșanu procurorii se bazează pe o expertiză medico-legală genetică potrivit căreia în cenușa din butoiul improvizat, găsit în curtea lui Gheorghe Dincă, a fost identificat profilul ADN al minorei, în speța privind-o pe Luiza Melencu, avocații familiei acesteia din urmă susțin că la dosar nu există nicio probă.

Concret, pe lângă avocatul Tonel Pop, familia Melencu a angajat un nou apărător, în persoana doamnei Carmen Obârșanu, fost judecător, care, ieri, a studiat, la rândul ei, o parte din dosarul „Caracal”. Aceasta a declarat că de la dosar lipsesc probe-cheie referitoare la dispariția Luizei Melencu. Una dintre aceste probe lipsă ar fi chiar filmarea în care Luiza a apărut înainte să urce în autoturismul Renault Megane aparținând suspectului Gheorghe Dincă. Avocata mai adaugă că la dosar nu există nici măcar un indiciu care să ateste moartea fetei și avertizează anchetatorii că se pot alege cu plângeri penale. „Nu sunt probe. Îmi aduc aminte că am văzut la televizor acel filmuleț cu Luiza, în niciunul din dosarele 1-7 nu apare acel film. Nu numai că nu sunt probe care să arate răpirea ei, dar nu sunt probele care au fost prezentate în media. Prima dată mergem cu frumosul, dacă domnii procurori nu înțeleg să respecte legea, facem plângeri penale, cereri de recuzare”, a conchis Carmen Obârșanu.

În acest moment, anchetatorii DIICOT încă așteaptă expertiza ADT mitochondrial, comandată în Statele Unite ale Americii, pentru a stabili, printr-o metodă științifică neomologată în România, dacă rămășițele osoase descoperite în liziera de lângă Caracal sunt sau nu ale Luizei Melencu. Însă, așa cum au precizat în mai multe rânduri, atât reprezentanții familiei Măceșanu, cât și reprezentanții familiei Melencu, aceștia contestă orice rezultat de acest gen. Mai mult, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu a anunțat, încă de acum trei luni, că vor efectua o contraexpertiză medico-legală criminalistică la un institut specializat din străinătate.

Ancheta tragediei de la Caracal a ajuns într-un punct mort. Reprezentanții legali ai victimelor acuză procurorii că nu au făcut nimic pentru a aduna probe în acest dosar