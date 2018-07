Cea mai frumoasă cascadă, un paradis interzis turiştilor

Reporterii Antena 1 au pus din nou degetul pe hartă şi au ajuns, de data aceasta, într-o regiune foarte populară printre turişti, Cazanele Dunării şi Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa. Un mic popas la Cazanele Mici, unde Dunărea e străjuită de stânci şi păduri, le-a arătat cât potenţial turistic are România. Aici, noi pensiuni cochete se construiesc an de an.

Vaporaşele plimbă zilnic sute de vizitatori. Iar chipul lui Decebal, de 55 de metri înălţime, care este cea mai înaltă statuie în piatră din Europa, adună sute de mii de fotografii. Şi-au propus să ajungă la Morile de apă de la Sicheviţa, printre puţinele din Europa care funcţionează, dar şi în inima pădurii, la cascadele Bigăr şi Beuşniţa.

Drumul spre "minunile" din Caraş-Severin, aşa cum le spun localnicii, este însă greu de îndurat. Cel care face legătura cu rezervaţia natură Cheile Nerei este o bătaie de joc la adresa turiştilor. Nu că lipseşte asfaltul; zona pare lovită de meteoriţi. Localnicii protestează aici de ani de zile. În 2016, au plantat flori în gropile din asfalt. În 2017, au ieşit la o plimbare, în coloană, pe o porţiune de drum care arăta ca după bombardament. Iar în acest an au ieşit cu pancarte în Drumul Judeţean 571B, care trece chiar prin Parcul Naţional Cheile Nerei. Nici curierul nu mai vrea să vină să aducă poşta pentru că toată lumea îşi rupe maşinile. În ultima vreme au venit foarte mulţi oameni la cascada Bigăr, dar nimeni nu vrea să se întoarcă acolo din cauza drumului.

Nu mai ai cu cine, nu mai ai pe unde

Pentru a ajunge la Morile de apă din Sicheviţa, maşina trebuie să traverseze un pîrâu, lucru irealizabil dacă nu ai un autovehicul pentru offroad. În sat, fiecare familie are stabilită o zi din săptămână în care foloseşte moara veche de 150 de ani. Numai asta merge şi încă una la deal. "Restul s-o părăsit. Nu mai e lume să le repare".

Şi nici autorităţi cărora să le pese. De conservarea tradiţiei se mai ocupă doar cei precum Nea Nicu, un bătrân al locului. Când ei nu vor mai fi, va dispărea, probabil, şi acest obicei. Un şofer supărat povesteşte "Toată lumea care vine... vine odată şi a doua oară uită să mai vină. Nu-i mai place". Călătoria merge mai departe. Urmează drumul judeţean 517 K, o şoseaua pietruită pe care nu se poate circula cu mai mult de 20 de kilometri pe oră şi care se termină într-un drum forestier.



De aici, mai sunt 5 kilometri până aproape de inima pădurii. Încă jumătate de oră de mers pe jos şi se ajunge la un loc de poveste: Ochiul Beiului.



Ochiul Beiului are un diametru de 15 m şi o adâncime de 4 m. Impresionează claritatea şi culoarea verde albastruie a apei care nu îngheaţă niciodată. Asta datorită izbucului care alimentează permanent acest lac.

Cascada Beuşniţa e la mai puţin de doi kilometri distanţă. Este una din cele mai frumoase cascade din România și care a ajuns pe site-urile de turism din întreagă lume. Iar mult mai cunoscută cascadă Bigăr ar fi una dintre principalele atracţii pentru turiştii care vizitează România dacă... am avea drumuri care să ne ducă la ea.

Cascada Bigar din Caraş Severin a fost inclusă de site-ul World Geography pe lista celor mai frumoase destinaţii din lume, în anul 2010.