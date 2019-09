Coordonare suspectă la CSM între ministrul Birchall și cei care vor desființarea SIIJ

Plenul CSM nu a reușit nici ieri, la cea de-a cincea întrunire pentru validarea concursului din perioada mai-iunie 2019, să o numească pe Adina Florea în funcția de procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Șocant, ministrul Justiției, Ana Birchall, a cărei remaniere a fost reevaluată de Viorica Dăncilă, a susținut că SIIJ nu poate funcționa, lăsând de înțeles că cea mai bună soluție ar fi desființarea acestei structuri. Interesant este că ministrul Justiției s-a coordonat, ieri, perfect cu Secția de Procurori de la CSM, care a decis să amâne avizarea Raportului Inspecției Judiciare care devoalează gravele nereguli de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal. Nereguli care au condus, printre altele, și la modul absolut halucinant în care au acționat procurorii de acolo în ziua de 25 iulie, când s-au “făcut” că o caută pe Alexandra Măceșanu. Coincidență sau nu, blocarea numirii la SIIJ și zvonul că se intenționează propunerea desființării acestui Parchet are loc în timp ce la SIIJ sunt investigați pentru abuz în serviciu anchetatorii de la Caracal.

Zece dintre membrii Plenului CSM au votat pentru amânarea, încă o dată, a validării rezultatelor concursurilor derulate, în primăvară și la începutul verii, pentru numirea în funcție a procurorilor de execuție și a procurorului șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunior din Justiție. Doar nouă membri CSM au votat pentru dezbaterea acestor concursuri. Iar ședința a fost una tensionată, în care Ana Birchall, ministrul Justiției în Guvernul României, a intrat în conflict direct cu președintele CSM, Lia Savonea. De altfel, Ana Birchall a lăsat să se înțeleagă, încă dinaintea începerii lucrărilor plenului, că intenționează ea însăși să blocheze validarea acestor concursuri.

Declarații uluitoare ale ministrului Justiției

„Din punctul de vedere al ministrului Justiției și al Ministerului Justiției, după cum cunoașteți, acum ceva vreme eu am instituit un grup de lucru interministerial, la nivelul Ministerului Justiției, coordonat direct de către ministrul Justiției, prin care am încercat să aducem la aceeași masă, ca și puncte de vedere, am cerut puncte de vedere atât de la instituțiile relevante din sistemul judiciar, cât și a asociațiilor profesionale, și această analiză a cuprins recomandările GRECO, MCV, Comisiei de la Veneția și alte recomandări venite inclusiv de la fiecare român care ne-a scris în această perioadă. După cum știți, în această perioadă, se redactează următorul raport MCV, eu vineri am fost și am avut discuții tehnice la Bruxelles. Vă spun în premieră, noi terminăm această analiză, acest raport în perioada următoare, sper eu, în maximum 2 săptămâni. Vă spun din concluziile preliminare că sunt două concluzii destul de interesante, care au majoritatea, și niciuna nu susține funcționarea în această formă a acestei instituții. Astea sunt concluziile preliminare. Eu o să fac public acest raport, o să-l pun la dispoziția opiniei publice”, a afirmat Ana Birchall.

Nu este pentru prima dată când Ana Birchall insinuează că SIIJ nu trebuie să existe, acesta fiind, pare-se, și motivul real pentr care, în cursul lunii august, premierul Viorica Dăncilă a intenționat remanierea ei și înlocuirea cu judecătoarea Dana Gârbovan. Ulterior, Dăncilă a renunțat să o mai schimbe pe Birchall.

Raportul disciplinar, blocat în prealabil

Iar reacția anti-SIIJ a lui Birchall vine în contextul în care Secția pentru Investigarea Infracțunilor din Justiție a început urmărirea penală împotriva procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, pentru abuz în serviciu, fapte aflate în strânsă legătură cu moartea Alexandrei Măceșanu, dar și cu diseminarea în spațiul public a unor informaii confidențiale din dosarul de urmărire penală, precum și cu răspândirea de informații false.

Ana Birchall s-a coordonat, ieri, perfect și cu Secția de Procurori de la CSM, care ar fi trebuit să dezbată și să aprobe Raporul de control întocmit de Inspecția Judiciară cu privire la activitatea managerială și profesională a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal. Raport ale cărei concluzii sunt devastatoare și arată modul în care procurorii de acolo înțeleg să nu lucreze. Printre altele, s-a constatat și lipsa de interes în anchetarea faptelor sesizate, clasarea sau renunțarea la urmărirea penală indiferent de natura infracțiunilor vizate de plâgerile penale, întocmirea în batjocură a rechizitoriilor și lipsa de supraveghere a activității organelor de poliție.

Secția de procurori de la CSM a amânat avizarea, pe motiv că “așteaptă alte documente de la Parchetul General”.