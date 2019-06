Din ring, la cele mai importante campionate de raliuri

Automobilismul sportiv în România are o istorie de aproape 125 de ani, prima cursă auto fiind organizată în anul 1904. „Năprasnica întrecere”, aşa cum a fost denumită, a fost câștigată de prințul George Valentin Bibescu. De altfel, ţara noastră a fost a șasea țară din lume care a organizat curse de automobile. Astăzi, în industria motorsportului rulează sume uriaşe de bani, iar numele piloţilor români care desfac şampania pe primul loc al podiumului au devenit cunoscute în toată lumea. Considerat a fi, poate, cel mai costisitor sport, automobilismul sportiv capătă tot mai mulţi adepţi în rândul tinerilor, prilej ca România să rămână în rândul elitelor.

Mihai Leu a devenit faimos după ce a reușit să fie primul român care a câștigat o centură mondială în boxul profesionist. Însă, puțini sunt cei care ştiu faptul că, prima mare dragoste a lui Mihai a fost automobilismul sportiv. Provenind dintr-o familie de pasionați de motorsport, el a fost singurul care și-a îndreptat atenția către box, pentru ca, imediat după retragere, să devină un pilot de succes, dar și unul dintre organizatorii celor mai mari evenimente de profil din ţara noastră. Chiar dacă avea “microbul” automobilismului în ADN, tată său fiind campion național de circuit de viteză, după retragerea din box, Mihai Leu nu s-a gândit o secundă că locul său este pe circuit.

Din ringul de box, pe circuit

„Cei care mă cunosc de mic, spun că la box am ajuns întâmplător. La mine în familie, automobilismul sportiv este pe primul plan. Toți în afară de mine, până la un punct, erau implicați în motorsport. Imediat după ce m-am retras din box, a venit inevitabil momentul de a intra în competițiile auto. Am început în 1998, cu o primă cursă, în 2001 am devenit vicecampion național, iar în 2003 am fost campion absolut. Apoi, a urmat un deceniu de pauză și am revenit anul trecut ca pilot, dar mă concentrez doar pe viteză în coastă și particip și la etapele de Super Rally organizate de mine”, spune campionul. Anul trecut, după o lungă pauză din lumea automobilismului și după ce a învins cancerul, fostul campion a obținut al șaselea timp în prima manșă de concurs la Campionatul Național de Viteză în Coastă de la Râşnov.

Campionatul Național de Super Rally, o premieră

Şi tot anul trecut, Mihai Leu a adus pentru prima oară în România Campionatul Național de Super Rally, o premieră pentru sportul românesc, competiţie ce continuă şi în acest an, şi care a mai marcat deja o premieră, şi anume, organizarea primei competiţii auto în oraşul Mangalia. Marea finală Super Rally va avea loc și anul acesta la București, Mihai Leu anunțând că traseul va fi schimbat față de 2018, pentru ca gradul de spectaculozitate al evenimentului să fie unul mult mai ridicat. Etapa este programată pentru perioada 25-26 octombrie. Anul trecut, deţinătorii a peste 20 titluri de campioni absoluţi la raliuri şi viteză în coastă au fost prezenţi la start, printre care: Titi Aur, Simone Tempestini, Bogdan Marişca, Lucien Hora, Paul Andronic, Bogdan Cuzma, Marco Tempestini, Andrei Dumitrescu, dar și organizatorul însuși, Mihai Leu. Iar ca noutate, pe lângă clasele obișnuite, în sezonul 2019 de Super Rally va fi introdusă și una dedicată automobilelor istorice.

Pasiunea cu cheltuilă se ţine

Automobilismul sportiv este o activitate extrem de costisitoare, mai povesteşte Mihai Leu, care-şi doreşte foarte mult ca tot mai mulţi tineri pasionaţi de raliuri să poată deveni parte a acestui fenomen. Leu organizează nu mai puțin de 7 evenimente majore, unul dintre ele, Raliul Aradului, fiind declarat numărul 1 în sezonul 2018. Recunoaște că afacerea fără pasiune nu mai e afacere pentru el, întotdeauna concentrându-se doar pe lucrurile făcute cu plăcere, unde nu dorința de câștig e prioritară. „Primul eveniment în care am fost implicat a fost Raliul Hunedoarei, acum două decenii, acolo unde era unchiul meu foarte activ. Noi ne dorim ca fiecare raliu să iasă tot mai bine, nu punem banii pe primul plan, drept dovadă, anul trecut, Raliul Aradului a fost desemnat de federație drept cel mai bun raliu al anului. Îmi place mult să organizez, mai ales într-un fenomen alături de care mă simt apropiat de când mă știu. Acum trăiesc pentru motorsport. Întotdeauna când am făcut ceva, am pus pasiunea pe primul loc și am încercat să fac ceva ce îmi place. Nu m-a interesat partea financiară, dacă era o activitate care nu mă pasiona nu o făceam, chiar dacă poate ar fi însemnat un avantaj financiar rapid. O etapă de raliu de top poate să coste până la 150.000-200.000 de euro, însă se pot face și evenimente cu buget mai scăzut. Depinde absolut de ceea ce plănuiești pentru acel eveniment. Orice detaliu costă!” mărturiseşte el.

Raliurile se dezvoltă

Iar scopul Campionatului de Super Rally este să ofere şanse şi celor care nu dispun prea mulţi bani. E o competiție în care au șanse să câștige și cei cu bugete mai mici. Într-un campionat național de raliuri, bugetul de care trebuie să dispună sportivul este semnificativ mai mare, altfel șansele de victorie sunt cu mult mai mici, oricât de talentat ar fi, mai spune campionul care, de altfel, mărturisește că el însuși a cheltuit foarte mult. Însă, raliurile se dezvoltă, au fost construite două circuite, unul la Adâncata și unul la Târgu Mureș, plus că, firmele care pot deveni sponsori s-au convins că e un sport în care sunt implicați oameni serioși.

Cât costă să ajungi la start

„Când e vorba de un buget pentru a deveni pilot de performanță, eu recomand ca totul să fie luat progresiv. Să simtă mai întâi gustul competiției, să vadă cum e, să tragă cât mai mult de acea mașină. Să nu încerce să pornească tare din prima și să investească enorm în competiție. Apoi, dacă rezultatele sunt promițătoare, atunci pot face un pas în carieră. De exemplu, echipajele care luptă pentru titlu au nevoie de un buget de 150.000-200.000 de euro fără să punem la socoteală mașina de concurs. Însă, sunt cazuri și cazuri. Motorsportul este scump, dar dacă există dorință, cu siguranță se va putea obține un buget minim, să zic undeva la 20.000 de euro, însă diferă de la moment la moment”, spune Mihai Leu.

Costurile unui sezon de la raliuri pot varia enorm, începând cu câteva mii de euro în campionatul național, până la sute de mii de euro sau câteva milioane de euro în cazul echipelor din WRC. Mai există şi varianta închirierii unei maşini de curse pentru raliuri, şi costă în jur de 25.000 de euro pentru o etapă din campionat.

De buget depinde şi performanţa. Premiile câştigate în competiţii sunt modice, raportate la sumele ce trebuie investite. „În motorsportul din România, nivelul a crescut frumos în ultimii ani din toate punctele de vedere și avem parte de o concurență pozitivă. Vedem tot mai multe mașini puternice, piloți care vin cu echipe puternice pentru a câștiga cursele. Este îmbucurător!”, mărturiseşte campionul. Acum, cu al său Ferrari 458 Challenge, Mihai Leu este lider în Campionatul Național de Viteză în Coastă și are șansa de a deveni unul dintre puținii piloți români din istorie care poate realiza dubla, raliuri și viteză în coastă.

MIHAI LEU

„Cariera de pilot este foarte costisitoare și este normal. Automobilismul sportiv este poate cel mai costisitor sport fiindcă tot materialul de concurs este foarte scump, însă merită pentru că îți oferă o adrenalină incredibilă. E un sentiment extraordinar, mă simt liber atunci când sunt la volan, de asta am și ajuns aici.”

Născut pentru performanță

Mihai Leu are un palmares impresionant în box dar și în automobilism sportiv, și nu este român care să nu fi auzit de realizările sale. A fost de patru ori campionul României la box amator și de două ori campionul Germaniei la profesioniști. Leu a disputat 200 de meciuri la box amator, obținând 190 de victorii. În anul 1987 a devenit campion mondial de juniori, iar în 1995 campion intercontinental WBO la box profesionist. Doi ani mai târziu, în 1997, Leu a devenit campion mondial WBO la box profesionist, fiind unul dintre puținii pugiliști din lume care s-a retras neînvins. „De pe vremea când boxam, m-am gândit la viitor, așa că, după ce am câștigat pentru prima oară titlul mondial, o mare parte din bani i-am investit în terenuri și spații comerciale. Viața de sportiv profesionist, mai ales în box, nu este foarte lungă și tot timpul trebuie să te gândești la viitor”, declară Leu. Performanțele sale au continuat și după ce a schimbat domeniul, devenind vicecampion național absolut la raliuri, în 2001, și campion național absolut la raliuri, în anul 2003.

Evenimente organizate de Mihai Leu în 2019:

Campionatul Național de Super Rally (Mangalia, Târgu Mureș, Craiova, București)

Raliul Aradului

Raliul Sibiului (co-organizator)

Etapa de viteză în coastă de la Poiana Brașov