Accidentele vasculare cerebrale trecătoare anunţă un AVC masiv în creier

Întreruperea irigării cu sânge a unei porţiuni din creier prin accident vascular cerebral (AVC) impune acţiuni foarte rapide, în puţine minute. Tulburările de vorbire, de vedere, ameţelile și amorțelile pe o parte sunt câteva simptome care, chiar dacă trec după câteva minute, trebuie să îngrijoreze şi să-l trimită la medic pe cel care le simte. Pot fi semnele unui AVC trazitoriu. Interviu cu academician prof. dr. Constantin Popa, întemeietor de şcoală în Neurologie

Florin Condurăţeanu: - Proiectul organismului omenesc este o bijuterie a Dumnezeirii, cele mai rafinate mecanisme. Mă mir, totuşi, cum nu lucrează și un mecanism de protecţie eficientă a creierului în caz de neirigare cu sânge?

Acad. Constantin Popa: - Există un colector, numit poligonul Wilson, care adună sângele în acest colector aflat la baza creierului. Când se înfundă una dintre artere, chiar două, acest colector distribuie spre zonele de creier nehrănite cu sânge un debit din colectorul comun, pentru compensare. Dar poligonul Wilson, colectorul, face faţă când blocarea irigării cu sânge are loc lent, când însă este vorba de o astupare bruscă colectorul comun nu mai poate evita accidentul vascular cerebral. Creierul este materia de lux a organismului, el primeşte o treime din sângele total, este alimentat cu cei mai valoroşi nutrienţi. Sângele ajunge la creier prin cele două carotide în proporţie de 80% şi restul de 20% circulă spre creier prin cele două artere vecine cu coloana vertebrală, în zona cefei, cervical.

F.C.: - De ce intervenţia în caz de accident vascular cerebral este o probă de viteză?

Acad. C. Popa: - Neuronii nu rezistă mai mult de 4-5 minute fără hrănirea cu sânge, în acest timp scurt de câteva minute trebuie medicii să reia alimentarea cu sânge spre creier. Neuronii, în acele 4-5 minute, sunt în stare de leşin, reluarea circulaţiei de sânge prin vasul înfundat îi trezește din leşin. În cazul cordului, întreruperea alimentării cu sânge spre o porţiune a muşchiului cardiac în infarct permite acţiuni de revascularizare şi de 4-5 ore. Există două categorii de accidente vasculare în creier, cele ischemice, de înfundare a unei artere, şi AVC cu spargerea unui vas cu hemoragie, înregistrându-se mai multe decese. E foarte periculos ca neuronii să stea într-o baltă de sânge, este o otravă. În accidentele vasculare ischemice, în peste 80% din cazuri de vină este ateroscleroza, depunerea de grăsimi pe vase cu micşorarea suprafeţei de curgere a sângelui.

F.C.: - Ce acţiuni se impun în timpul scurt după AVC?

Acad. C. Popa: - Reluarea circulaţiei sângelui spre creier se face medicamentos, prin perfuzii de topire a cheagului care a blocat artera. Prin perfuzii se luptă şi împotriva edemului cerebral apărut în creier în timpul accidentului vascular cerebral. Trebuie investigată şi inima, cea care a împrăştiat trombi, cheaguri. Pe artera înfundată spre creier se poate interveni şi chirurgical, curăţând vasul de grăsimi.

F.C.: - În ce constau acele semnale de alarmă, accidentele vascular cerebrale tranzitorii, trecătoare?

Acad. C. Popa: - Accidentele vascular cerebrale tranzitorii durează câteva minute şi dispar, dar ele reapar şi de mai multe ori pe zi. Ele anunţă un accident vascular cerebral mare, foarte periculos. Din păcate aceste AVC tranzitorii nu sunt luate în serios, cei ce le resimt nu se duc la medic. În aceste accidente vasculare cerebrale tranzitorii, omul are uşoare paralizii pe mână sau picior, îşi pierde sensibilitatea pe partea opusă zonei de creier unde a apărut AVC trecător, nu mai simte atingerea, înţepătura, căldura, are amorţeli pe acea parte. Suferindul are ameţeli, nu mai merge drept, se poate şi prăbuşi. Apar tulburări de vorbire, tulburări de vedere, omul nu mai vede clar contururile obiectelor. Aceste simptome trec peste câteva minute, dar ele trebuie să îngrijoreze şi să-l trimită pe cel cu AVC trazitor la medic.

În AVC tranzitor, se pot petrece şi situaţii ciudate, un bărbat şi-a cumpărat bilet de tren până la Braşov, a ajuns, s-a întors, dar nu şi-a amintit nimic despre acea călătorie, nici nu a realizat că a fost la Braşov. Pierderea aceasta de memorie, amnezie temporară, a fost declanşată de un AVC tranzitor, nu de un Alzheimer.