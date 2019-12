Ana Ularu: „Muzica lui Sinatra e Crăciun”

Ana Ularu este o actriță frumoasă, plină de viață și energie. Fascinația unei priviri care zâmbește. A jucat alături de Keanu Reeves (Siberia), Tom Hanks (Inferno), Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence (Serena), iar săptămâna trecută tocmai a terminat de filmat, la Praga, un serial pentru Netflix, Tribes of Europa și un scurtmetraj, la Londra, în care joacă din prietenie pentru actrița Jordan Loughran, alături de care a filmat în Emerald City, serialul de succes produs de NBC. În București o puteți vedea la Teatrul Act, în O intervenție și Constelații, roluri pentru care a primit, respectiv a fost nominalizată la Premiile UNITER. Ana vorbește limbile română, engleză, spaniolă, franceză și italiană, iar la 34 de ani a interpretat 50 de roluri în filme de cinema şi de televiziune, în ţară sau în producții internaționale.

Câștigătoarea Premiului UNITER pentru cea mai bună actriță pentru rolul din O intervenție, de la Teatrul Act (2017), apoi la Festivalul Undercloud (2017), Ana a fost nominalizată anul acesta la Premiul UNITER pentru rolul din piesa Constelații. Personajul său din lungmetrajul românesc Periferic (2010, r. Bogdan George Apetri) i-a adus trofeul Boccalino - premiul criticii elveţiene pentru cea mai bună actriţă, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, cea mai bună performanță feminină la festivalurile de la Salonic și Novi Sad, o menţiune specială la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia, Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță și selecția în prestigiosul program Shooting Stars, dedicat celor mai talentați 10 tineri actori europeni, la Berlinale 2012, printre alte disticții primite de-a lungul carierei.

Ana Ularu este una dintre cele mai apreciate actrițe românce, atât în țară, cât și în străinătate, în ultimii ani interpretând roluri în producții internaționale de succes. Anul acesta a jucat în serialul Netflix Tribes of Europa, și în Alex Rider, produs de Sony International. Thrillerul romantic Siberia, în care are rolul principal alături de Keanu Reeves, a avut premiera la New York. Rolul din serialul NBC Emerald City, inspirat de povestea Vrăjitorul din Oz, în care Ana o joacă pe Vrăjitoarea cea Rea din Vest i-a adus foarte mulți fani din întreaga lume.

În 2016, ea interpretează rolul unei polițiste în Inferno, cel de-al treilea film din franciza Codul lui Da Vinci, în care personajul principal este jucat de Tom Hanks. Doi ani mai devreme, drama Serena, în regia câştigătoarei de Oscar Susanne Bier, i-a adus Anei o colaborare cu Bradley Cooper și cu Jennifer Lawrence. De asemenea, are un rol principal în SF-ul Index Zero și joacă un personaj secundar în serialul Familia Borgia, difuzat de HBO, cu Jeremy Irons în rol principal. Unul dintre primele sale personaje principale a fost cel din Italiencele (2004), de Napoleon Helmis. Au urmat scurtmetrajul Turkey Girl, de Cristian Mungiu, filmul colectiv Obiecte pierdute/ Lost and Found, Hârtia va fi albastră, al lui Radu Muntean, Tinereţe fără tinereţe, în regia lui Francis Ford Coppola, Sunt o babă comunistă, al lui Stere Gulea şi O vară foarte instabilă, de Anca Damian.

Mai jos, o scurtă discuție cu Ana Ularu, un artist care respectă regulile în aceeași măsură în care le încalcă. Gânduri la final de 2019.

Ești o actriță care muncește enorm. Ce a însemnat 2019 pentru tine?

Cred că ce mi-a determinat în mod foarte frumos anul a fost faptul că nu mi-am imaginat nimic între 23:59 și 00:00. Poate pentru prima oară în viața mea, am decis să merg la pas cu viața, nu să încerc să conduc o mașină de curse. Sunt foarte recunoscătoare pentru cadourile acestui an.

Ana Ularu, alături de Keanu Reeves, în Siberia (2018). ©Siberia

La premiera din New York a filmului Siberia. ©2018MarcThomasKallweit

Ești un adevărat globetrotteur. Unde vei sărbători Crăciunul și Anul Nou?

Fără frontiere, din nou. Îmi redefinesc mereu ideea de comfort, sunt un om foarte adaptabil. Și cred că încep tot mai mult să mă bucur de viața dinafara scenei și de acasă.

Alături de regizorul Andrei Șerban, la repetițiile pentru Omul cel bun din Seciuan.

Crăciunul este pentru mine mereu diferit. Nu am noțiunea de Crăciun feerică, din păcate. Dar mereu era ceva interesant de făcut. Într-un an, părinții mei erau în Amsterdam și construiau un teatru, deci Crăciunul a fost mai cu bunici și pisici, în alți ani eram cu o trupă minunată de copii la munte și îi regizam în spectacole de colinde și piese scurte, în alți ani eram adunați la bunica mea și simțeam din plin ideea de familie. Așa că mereu într-o formă nomadă la nivel sufletesc.

Care sunt momentele din trecut sau stările care îți vin în minte instantaneu când te gândești la Crăciun?

Muzica lui Sinatra e Crăciun. Și cadouri pe care le fac după ce mă gândesc mult și asamblez surprize și concepte. Și cozonacii făcuți de bunica mea, neaparat. Anul trecut am descoperit că toate talentele culinare ale bunicii au fost moștenite și de tata. E rândul meu să încerc.

Ana Ularu primește de la John Hurt trofeul Shooting Stars la Berlinale 2012 ©Berlinale

Dincolo de scenă, îți faci planuri pentru 2020 sau mergi odată cu viața?

Luptăm mai departe. Prin însăși natura meseriei, ce îmi propun eu trebuie să treacă prin câteva zeci de filtre ca să se poată îndeplini. Așa că nu am planuri. Iar dorințele rămân aceleași - să cresc în meseria mea, să descopăr lucruri noi despre mine ca artist, să am meciuri bune de dus și probleme interesante de rezolvat la nivel mental, în roluri cu creier și curaj.

Merg cu viața. Și cu recunoștință pentru ce mi-a oferit până acum. Și încerc să îmbunătățesc armele pentru comfortul propriu și al celor pe care îi iubesc.

Ana Ularu este vrăjitoarea West din serialul de succes Emerald City, produs de NBC.