Autostrăzile sunt în pană de ingineri. Absolvenții de Construcții, momiți cu salarii de 4.500 lei net

S-a pornit un adevărat heirup pe şantierele patriei, iar CNAIR face angajări, în anul electoral 2020, dar drama lucrărilor nefinalizate la timp continuă. Mai-marii CNAIR recunosc că sunt la mâna constructorilor şi nu prea pot să scape de contractele cu antreprenorii neserioşi. Pentru Autostrada Bucureşti-Ploieşti, tocmai s-a dat notificare constructorilor care n-au făcut nici toalete, nici parcări, nici benzinării din 2016 până acum. Au încercat să obţină amânare invocând ba vremea rea, ba starea de urgenţă. CNAIR a dat ultimatum până în octombrie şi cere 12 milioane de lei înapoi, dintr-un contract în valoare de 35.000.000. Autostrada Moldovei, pentru care au ieşit oameni în stradă să protesteze, a mai înaintat cu un pas. Vineri, au fost obţinute certificatele de urbanism. Directorul Direcţiei Tehnice din cadrul CNAIR a dezvăluit şi noua strategie pentru drumurile româneşti cu fonduri europene: la 3 euro contractaţi, avem un euro construit.

Ce măsuri ați luat ca să nu mai aveți de-a face cu antreprenori care nu respectă termenele?

Gabriel Budescu: Noi nu putem să îi împiedicăm să participe la licitații. Din păcate, la licitație noi evaluăm doar pe hârtie. La un moment dat, ajungem în situația să nu putem respinge un antreprenor, pentru că am încălca legea. Am încercat să impunem criterii în așa fel încât să aibă loc o selecție cât mai bună. E foarte greu să ieși dintr-un astfel de contract. O dată semnat contractul, e destul de greu să îl reziliezi și să o iei de la capăt, chiar și atunci când constructorul nu este unul serios.

În ce stadiu este Autostrada Moldovei? Au ieșit oameni în stradă pentru această autostradă.

G.B. Pentru Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani, au fost obținute certificatele de urbanism chiar vineri. Au fost definitivate variantele de traseu și secțiunea transversală tip autostradă. Pentru sectorul Ploiești – Buzău, se fac studiile geotehnice, au terminat pe raza județului Prahova și au trecut pe raza județului Buzău. Săptămâna viitoare, încep studiile geotehnice și pe sectorul Buzău – Focșani. Pentu secțiunile Pașcani – Suceava, Suceava – Siret, în august urmează a se semna contractele de studiu de fezabilitate și proiectare.

Concret, când vom vedea primul metru de autostradă în Moldova?

G.B. Cele mai mari șanse le are să fie lansat sectorul Ploiești – Buzău. La sfârșitul anului, sperăm să lansăm procedura de execuție.

Mulți români au ajuns să creadă că nu există interes să avem autostrăzi în România.

G.B. Facem tot posibilul să le demonstrăm contrariul. Au tot dreptul să fie supărați și să ceară mai mult. În prezent, sunt în curs de stabilire indicii de performanță pentru toate funcțiile de conducere, directori şi şefi de serviciu din CNAIR. Din păcate, nu avem specialisti câți ne-ar trebui. Avem nevoie de ingineri de căi ferate, drumuri şi poduri. La mine în direcție, Direcţia Tehnică, sunt 10 posturi disponibile. Săptămâna aceasta, se publică anunțul de angajare şi condiţiile de concurs. Am făcut și parteneriat cu Universitatea de Transporturi, studenții vin în an terminal să lucreze la CNAIR. Salariul este de 4.500 de lei net pentru un absolvent.

Ce investiții majore aveți în execuție în 2020?

G.B. Avem lucrări în valoare de 7,4 miliarde de lei și 178 km în execuție. Mai avem obiective semnate cu proiectare și execuție, aflate în fază de derulare. Încă 5 miliarde de lei și 130 km.

Câți kilometri de autostradă se vor finaliza în 2020?

G.B. Raportându-ne la stadiul lucrărilor și la mobilizarea antreprenorilor, sunt șanse să fie până la 65 km de autostradă, dar rămâne de văzut. Nu doresc să mă pronunț, pentru că nu depinde doar de CNAIR. Mergem săptămânal în teren, facem tot posibilul să avem cât mai mulţi kilometri dați în folosință. Chiar și ministrul a fost în teren, și premierul. Facem tot posibilul.

Câte fonduri europene au fost atrase pentru infrastructură?

G.B. Avem contracte semnate în valoare de 4,8 miliarde de euro și alte 2,4 miliarde - aplicații de finanțare aflate în evaluare. E destul de mult, însumează 7,2 miliarde, raportat la o alocare de 3,8 miliarde. Noi, practic, am depășit, am supracontractat, având în vedere experiența anterioară. Am constatat că la 3 euro contractați, avem un euro construit. Așa am luat decizia de a supracontracta pentru a nu risca să mai dezangajăm fonduri.

Cum a fost posibil ca timp de 8 ani să nu se facă nicio benzinărie pe A3, pe tronsonul Bucureşti – Ploieşti, nicio toaletă, nicio parcare?

G.B. Decizia conducerii CNAIR de la acea vreme (2012) a fost de a recepționa obiectivul fără spațiile se servicii. În 2015, a fost publicat în SEAP contractul, iar în ianuarie 2016 a fost atribuit. Din nefericire, au fost întârzieri și la identificarea proprietarilor, și la realizarea exproprierilor, și la obținerea tuturor autorizațiilor necesare. Doar pentru avizul de la Apele Române a fost generată o schimbare de soluție de evacuare a apei, a fost nevoie de studii suplimentare pentru inundabilitate. Nici relația contractuală cu antreprenorul nu a fost una lipsită de sincope. În 2018, unul dintre asociați a intrat în faliment, continuarea lucrărilor a fost preluată de celelalte firme din asociere. În plus, antreprenorul a făcut numeroase revendicări prin care a solicitat extinderea perioadei de execuție sau suplimentarea costurilor. În 2018 și 2019, a invocat condițiile meteo, în 2020 – starea de urgență. Și CNAIR a emis 14 revendicări, care se ridică la un total de 12 milioane de lei, în condițiile în care valoarea contractului este de 35 de milioane. Indiferent cum se va sfârși acest contract, CNAIR va merge înainte și va încerca să obțină această sumă, inclusiv în instanţă.

Acum se lucrează la aceste spații. Sunt șanse să fie gata în octombrie?

G.B. Sunt la un stadiu fizic de 79%. Dacă există mobilizare, se pot finaliza.

Ce ar trebui să avem pe A3 de 35.000.000 de lei ?

G.B. Vom avea patru spații de servicii. Acestea se împart în trei categorii – S1, S2, S3. Cele de tip S1 au toalete, stații de epurare, parcări, benzinării, post de transformare. Cele de tip S2 au în plus autoservice și restaurant, iar cele de tip S3 au și motel. Pe A3, vor fi două spații de tip S3, cele mai mari posibile, și două de tip S1. La aceastea, se adaugă și trei parcări de scurtă durată, unde sunt şi toalete.

Ați reușit să recuperați bani de la alți antreprenpori neserioși?

G.B. Da, au fost cazuri când CNAIR a mai recuperat banii.

Am înțeles și noi că trebuie să pregătim un proiect 2–3 ani și să-l executăm într-un an, în loc să-l pregătim un an și să-l executăm în 7.

