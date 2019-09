Boxul feminin românesc ajuns la majorat în 2019. Propunere: Lecţii de autoapărare predate în şcoli, la orele de sport, în loc de tumbe

“Dacă Alexandra și Luiza ar fi știut tehnici de autoapărare, ar fi avut șanse să scape”

ADRIAN LĂCĂTUȘ, antrenor, coordonatorul lotului olimpic național de box feminin

“O lovitură aplicată atunci când trebuie și cui trebuie întoarce de multe ori soarta lucrurilor. Eu mă ocup de boxul feminin din 2001. Fetele care practică box nu sunt agresive, dar când sunt călcate pe bătături, cum se spune, reacționează. Nu le este ușor celor care îndrăznesc să facă vreun gest nepotrivit în direcția lor. Boxul nu e un sport de contact sau o bătaie organizată, cum cred mulți. Boxul e un sport prin care oamenii învață să se apere atunci când e cazul. S-a demonstrate, prin rezultate, că fetele au chiar mai multă ambiție și mai multă perseverență decât băieții”.

Maestrul Adrian Lăcătuș este căsătorit cu prima campioană mondială la box pe care a dat-o România, Mihaela Cijevschi. În 2005, aceasta a câștigat titlul mondial la Podolsk, în Rusia, la categoria 54 de kilograme. Cei doi și-au unit desinele un an mai târziu. În 2012, Mihaela a fost prima pugilistă care a reprezentat țara noastră la Jocurile Olimpice. Acum, Adrian și Mihaela Lăcătuș pregătesc împreună viitoarele generații de pugiliste. Au cucerit împreună peste 50 medalii internaționale pentru România și au împreună doi copii, care au crescut în sala de box, Sara și Mihai.

În România s-a derulat un program foarte util pentru integrarea copiilor din medii defavorizate, Programul Gladiator, inițiat de regretatul cascador Szobi Cseh. Copiii sărmani erau învățați să facă sport, erau ajutați să își canalizeze energia într-un mod pozitiv. Marius Marinescu, unul dintre cei care au antrenat acești copii, povestește ce rezultate bune avea programul și cum s-a ales praful de el prin neimplicarea autorităților. “Era un program extraordinar. Am antrenat sute de copii la box, copii adunați de pe stradă, care erau scoși astfel din mediul infracțional. Scopul a fost reeducare și reintegrare socială. A funcționat vreo 10 ani. Din păcate, după moartea lui Szobi Cseh, programul nu a mai fost susținut de Ministerul Educației. Mulți dintre tinerii lăsați de izbeliște s-au întors în mediul infracțional. Cei care au apucat să intre în activitate s-au dus către firme de bodyguarzi.

Câte fete practică boxul în România?

Sunt aproximativ 200 de fete, împărțite în 4 categorii de vârstă: cadete, junioare, tineret și senioare. Nu toate practică la același nivel, se diferențiază cele care compun loturile naționale. Oficial, boxul feminin se practică din 2001, am avut primul campionat național la Sighetu Marmației, apoi primul campionat mondial după căderea turnurilor gemene, în America, unde am fost și am câștigat două medalii. De atunci, sunt antrenorul lotului național acum olimpic românesc. Chiar dacă mai sunt oameni care nu recunosc atât de bine valoarea fetelor, din păcate, se păstrează tendințele misogine, pe ideea “femeia la cratiță”, fetele au demonstrat în România că sunt mai bune decât băieții, cel puțin în ultima perioadă. Rezultatele lor în competițiile internaționale sunt cu mult peste rezultatele băieților.

De la ce vârstă se practică boxul?

De la 12 ani începe. Vârsta maximă în performanță este de 40 de ani dar, desigur, nu toți sportivii ajung să facă performanță. Cei care vor să vină la sala de box să practice pentru ei, sunt bineveniți, atâta vreme cât nu deranjează antrenamentele. E o lecție foarte utilă pentru cei care stau închiși într-un birou toată ziua, acumulează tensiuni, vin la sală și își varsă nervii acolo.

Cum s-ar putea introduce lecțiile de autoapărare în școli?

E vorba în primul rând de voința celor care se pricep, care au lucrat în domeniu, să se implice, să meargă să participe la orele de sport care sunt oricum puține, după părere mea. Sport înseamnă disciplină, educație sportivă, sportul e cel mai bun tratament, cel mai bun medicament pentru oricine. Am un grup de prieteni și colegi interesați de această perspectivă de a merge în școli, de a da lecții minime de autoapărare, pentru ca atunci când sunt în dificultate copiii să se poată descurca. Nu întotdeauna e cineva lângă tine, nu sunt întotdeauna părinții te pot apăra de răuvoitori.

Nu există riscul de a te transforma în agresor?

Nu cred. Pentru că tehnica de învățare a acestor metode de autoapărare este în spiritul apărării. Așa gândesc oamenii din box. Și eu am fost provocat de multe ori. M-am gândit de fiecare dată la consecințe. Mă gândeam: dacă îi dau un pumn, îl desfac în două, mai bine mă abțin. Chiar dacă sunt unii care te agresează fără motiv câteodată. Dar e bine să cunoști aceste tehnici pentru situații-limită.

Ați avut rezultate foarte bune la lotul național cu fete care provin din medii defavorizate, de la case de copii. Cât de greu a fost să obțineți performanță cu aceste sportive?

Nu a fost exagerat de greu dar nici ușor. Am avut două fete crescute prin orfelinate care nu știu ce ar fi făcut dacă nu ar fi ales acest drum, această ramură sportivă. Camelia Negrea, prima campioană europeană a Ronaniei la box! Steluța Duta, de 3 ori campioană europeană, de 3 ori campioană mondială! Fetele acestea au înțeles că se pot realiza prin sport. Camelia, de exemplu, a învins în semifinală o franțuzoaică. Francezii au fost foarte surprinși atunci, au fost încântați de performanța ei. Spuneau: la noi, vin românii să fure, să cerșească. Dar uite, fata asta a ales să muncească în țara ei, să se realizeze prin muncă, nu ca alții care fac țara de rușine...

Care e cea mai tânără campioană pe care o aveți?

Am o vicecampioană europeană Under 22, Cosma Cristina, care este speranța boxului românesc la senioare. La acest campionat european a întâlnit vicecampioana olimpică, o rusoaică. Probabil, dacă nu s-ar fi știut din ce țară provine, ar fi câștigat Cristina. Meciul a fost foarte echilibrat. Foarte puțin a atârnat experiența rusoaicei. Din păcate, sunt interese uriașe la mijloc și în sport. Am avut destule situații când fetele mele au câștigat în ring dar au fost declarate învinse. Pentru mine, sportul e sport. Sportul înseamnă fair play, să ajungi într-o competiție și să câștige cine e cel mai bun, indiferent dacă e vorba de fotbal sau box.

Cum recrutați fetele pentru box?

Cea mai bună atracție este exemplul fetelor care dau rezultate. După ce Steluța Dută a ieșit campioană europeană o dată, de două ori de trei ori, după ce soția mea, fostă campioană, eropeană, mondială, s-a calificat la prima olimpiadă la care s-a introdus boxul feminin, au venit mai multe fete către sala de box. Cu cât avem rezultate pe plan internațional cu atât mai mult atragem tinerii către acest sport.

Primul manual de box din România “Despre BOX. Știință – Artă – Armă”

Antrenorul Adrian Lăcătuș a contribuit la primul manual de box lansat în România chiar luna aceasta. În carte, sunt trecute la loc de cinste începuturile boxului feminin românesc și performanțele celor mai bune pugiliste de la noi. Autorul cărții este Marius Marinescu, mai cunoscut ca politician, fost senator în legislatura 2004-2008, dar care este și antrenor de box.

“Am scris această carte împreună cu generalul Adrian Eugen Cristea, care a răspuns de protecția fizică și informativă a tuturor demnitarilor înainte de ’90, cu marii antrenori din România: antrenor federal Valentin Vrânceanu, antrenorul principal al lotului de box masculin, antrenorul Adrian Lăcătuș, antrenorul emerit Constantin Anton, care mi-a fost și antrenor și împreună cu care am antrenat aproape 10 ani de zile băieții lui Szobi Cseh în programul Gladiator. Cartea abordează boxul din toate punctele de vedere, nu doar aspectele legate de tehnici și antrenamente, ci și istoria acestui sport, nutriția sportivilor sau duritatea loviturilor. M-am consultat cu mulți profesori universitari, experți în nutriție, dopping, teoria antrenamentului, fiziologie, psihologie. Asta înseamnă boxul de performanță. Am practicat box mult timp, încă de la vârsta de 12 ani.”

Lecții de autoapărare în școli

“Sportul îți dă încredere în tine, te face să fii altruist, să intervii când e nevoie. Aș introduce în școală lecții de prim ajutor la orele de dirigenție, iar la orele de sport, lecții de autoapărare. Un sportiv care practică sportul de contact are toate calitățile sportivilor, plus curaj, stăpânire de sine, ceea ce înseamnă foarte mult. În sport, există fair play, ești obișnuit cu mentalitatea învingătorului, dar și dacă pierzi, ești pregătit să îți apreciezi adversarul, e o altă abordare decât în viața politică, nu îți lovești adversarul pe la spate. Boxul e un sport de apărare, niciodată un sportiv de performanță nu va crea scandal, se va apăra abia în ultima fază. Pe mine, dacă mă atacă cineva, eu sun la 112. Dacă intervii, intervii devastator”.

Când au urcat femeile în ringul de box

Prezența femeilor în ringul de box a fost acceptată abia în anul 1993 de AIBA (Asociația Internațională de Box Amator). Până atunci, au mai existat încercări de a admite practicarea boxului feminine, dar s-au lovit de împotriviri oficiale, motivându-se sensibilitatea corpului femeii. Primul meci de box feminin a avut loc în SUA în 1996, iar după 2000, mai toate federațiile de box din lume și-au deschis porțile și către reprezentantele sexului frumos. În România, există 140 de cluburi de box, dar nu la toate sunt înregistrate și femei.

Boxul feminin românesc funcționează la adevărată capacitate din 2001. De atunci și până acum, pugilistele noastre au câștigat 70 de medalii la campionate europene și mondiale. Adrian Lăcătuș, coordonatorul lotului național de box feminin, are 60 de ani, este antrenor din 2001, după o carieră de boxer profesionist de 20 de ani. Lăcrămioara Perijoc a cucerit chiar acum, în septembrie, titlul de campioană europeană la categoria 54 de kilograme la Campionatele Europene de box feminin din Spania, la care au participat 136 de pugiliste din 31 de țări. Iar Bianca Cobzaru (categoria 54 kg) și Denisa Elena Petre (categoria 81 kg) au adus acasă doua medalii de bronz de la Campionatele Europene pentru tineret, desfășurate la Sofia.