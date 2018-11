Ion Cristoiu, despre „lanţul” premierului Dăncilă: „Dacă pică Dragnea, ea nici măcar europarlamentar nu o să fie”

Analistul Ion Cristoiu afirmă într-un interviu pentru jurnalul că premierul Viorica Dăncilă este influenţată de oameni din serviciile secrete, iar informaţiile privind conflictul dintre ea şi liderul PSD, Liviu Dragnea, fac parte dintr-un plan de răsturnare a guvernului înaintea preluării preşedinţiei semestriale a UE. Cea mai credibilă variantă după îndepărtarea Cabinetului Dăncilă este instalarea unui guvern de uniune naţională.

Domnule Ion Cristoiu, cât de reală credeţi că este rebeliunea premierului Dăncilă împotriva lui Liviu Dragnea - că nu-şi mai vorbesc de două săptămâni, că nu e de acord cu remanierea lui Paul Stănescu şi că se afişează cu puciştii - în condiţiile în care are imaginea unei persoane obediente liderului PSD ?

Cam la vreo două săptămâni aşa apare informaţia că cei doi s-au certat sau că cei doi se urăsc. E stilul caragelian din presa română în care fiecare face ipoteze psihologice de tip shakespearian: cei doi s-au certat, cei doi s-au împăcat, se căsătoresc sau divorţează. Eu nu cred că Viorica Dăncilă nu-şi permite să răspundă la telefon dintr-un simplu motiv. Şi o spun cu toată responsabilitatea. Cine îşi imaginează din PSD, de la Viorica Dăncilă până la Gabriela Firea, că prăbuşirea lui Dragnea nu înseamnă şi plecarea PSD-ului de la guvernare se înşeală sau este manipulat de băieţii din păduri. De regulă, şi o spun în premieră, un partid , precum PSD, care e la guvernare, ca şi orice altă instituţie sau chiar şi o ţară, în momentul în care are o criză de conducere - răsturnarea lui Dragnea înseamnă o criză uriaşă de conducere, nu are cum în PSD răsturnarea lui Dragnea să se petreacă aşa, ca şi trecerea de la noapte la zi sau invers. Sigur că vor fi convulsii, vizând schimbări de conducere, de strategie. Sunt aproape sigur că şi Viorica Dăncilă, şi Gabi Firea şi mulţi alţi pucişti din PSD sunt influenţaţi de sergenţii majori mesianici, care continuă să acţioneze. Nu neapărat la nivelul conducerii SRI. Fiecare ofiţeraş de acolo, de la SRI, se crede acum după 10 ani de dictatură a înantaşilor întruchipaţi de Coldea, un şef. Şi fiecare vine şi spune: avem noi, ştim noi sigur, dacă faceţi asta, iată şi un sondaj. Cine crede că Iohannis, adversarii PSD se gândesc numai la schimbarea lui Dragnea, înseamnă că e un idiot din punct de vedere politic. Este clar că o operaţiune precum răsturnarea lui Dragnea este doar un pas către răsturnarea PSD de la guvernare. Din acest punct de vedere şi Dăncilă, dacă are un minim de luciditate, îşi dă seama.

Şi atunci care ar fi explicaţia?

Dacă vreţi o explicaţie, apropos de Dăncilă, nu o cunosc. Dar libertatea tuturor oamenilor politici, în raport cu serviciile, cu sergenţii majori mesianici care îi controlează , este în funcţie de lanţ. De exemplu, Tudorel Toader avea lanţul de 10 metri, în timp ce alţii îl aveau de 3 m. La Tudorel Toader s-a văzut acum că are lanţul. Când a vrut să facă un pas de la 10 metri încolo, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Şi la Viorica Dăncilă. Nu cred că există politician la ora actuală care să nu fie avut la mână prin ceva de instituţiile de forţă –parchete, servicii DNA. Nu exclud din start ca Vioricăi Dăncilă să-i fi şoptit la ureche, cine ştie câţi securişti sunt în jurul ei, tot felul de poveşti că ea e bună de premier, că pică Dragnea, ea o să fie şi o să dreagă. Nu. Dacă pică Dragnea, ea nici măcar europarlamentar nu o să fie. Se duce învăţătoare sau ce o fie ea.

Cum credeţi că se va încheia acest conflict între puciştii şi nepuciştii din PSD?

Există un asalt asupra PSD, de fapt asupra acestui guvern. Este şi de la Bruxelles, e implicată şi Corina Creţu, şi băieţii, şi sistemul, şi Klaus Iohannis. E un plan de debarcare pentru a veni un alt premier şi pentru a-i da posibilitatea lui Klaus Iohannis să fie el preşedintele Consiliului UE. Dacă aţi observan o astăzi într-o ştire, Iohannis a spus ce va face România la Consiliul UE. Dl. Iohannis a spus asta şi în Italia. Preşedinţia UE este asigurată de premier, nu de preşedinte. Păi el de unde ştie care sunt priorităţile României? Se vede de pe acum cât de tare îşi doreşte să fie el. Dacă îşi doreşte aşa de tare, cei care fac sluj în faţa lui probabil că încearcă acum cu orice preţ să răstoarne guvernul. E limpede că acum coaliţia scârţâie, PSD are foarte mari probleme de capital electoral, de suflu politic şi nu i-ar strica un pic de opoziţie sau o măsură radicală.

Şi de ce nu fac odată remanierea, să o schimbe inclusiv pe Dăncilă?

Remanierea fără Dăncilă este dificilă pentru Dragnea deoarece orice ministru schimbat sau înlocuit înseamnă aprobarea unui baron şi să pună alt baron. Nu e o remaniere în sensul că Dragnea caută genii în PSD. Nu. Probabil că în momentul în care circulă zvonul că un ministru e remaniat sare un baron care e naşul lui şi face gălăgie. Un altul vrea el postul. Face şi el gălăgie. La schimbarea întregului guvern , se fac probabil planuri. Se încearcă. Varianta ALDE, cu Tăriceanu, cu varianta Corina Creţu, cu varianta care e cea mai credibilă - Guvern de Uniune Naţională. Că începi şi spui: vine Preşedinţia UE şi trebuie să fie şi ăla, şi ăla. Asta nu înseamnă că şi iese. Experienţa mea de gazetar şi istoric îmi spune că uneori nu ies planurile. Ca să-l poţi pune premier pe Tăriceanu trebuie să ai acceptul lui Orban. E complicat. Se încearcă tatonări, iar toatea astea cu Dragnea cu supărat, Ciolacu i-a dat un cap în gură lui Dragnea sau Dăncilă nu se mai coafează că e supărată fac parte dintr-o campanie de intoxicare. Dar, încă o dată. Viorica Dăncilă e nimeni fără Dragnea. O vedeţi pe Dăncilă rebelă? Cea mai mare problemă pentru Preşedinţia UE e premierul. Premieru României în perioada Preşedinţiei va fi în prim-plan. Trebuie să dea interviuri, să explice. O vedeţi pe Viorica Dăncilă răspunzând presei străine când ea nu poate să răspundă presei noastre de la Caracal? Nu cred că este un geniu, un Napoleon ascuns sau Ecaterina cea Mare care a stat până acum sub acoperire de femeie în casă. Aşa se poartă, cred că aşa şi este. E greu de presupus că se ceartă cu Dragnea. Probabil că e un conflict cu ordonanţa privind amnistia pentru că nu vrea să rişte. Se gândeşte că i se cere, o semnează, va pleca şi riscă puşcăria.

“Omul politic are şi el dreptul să se enerveze”

Ion Cristoiu a comentat şi reacţia extrem de nervoasă a liderului PSD, Liviu Dragnea după respingerea moţiunii simple împotriva lui Tudorel Toader. În opinia sa, Dragnea nu a jignit presa şi are dreptul de a se enerva. “Sigur că în cazul lui Liviu Dragnea, ca şi în cazul altor personaje controversate, prima tentaţie a presei este să-l considere deja mort. Gata, a plecat, nu mai este. Nu cred că momentul de ieri exprimă conştiinţa unui om care simte că-i fuge pământul de sub picioare pentru că a pierdut. Asta nu înseamnă că el şi mai ales PSD nu sunt într-o situaţie mai complicată. (...) După părerea mea, omul politic are şi el dreptul la replică, să se enerveze. Nu văd de ce noi îi dăm cu poşeta în cap şi omul politic să spună ”.

“Din punct de vedere profesional, al relaţiei presă-Dragnea, nu văd nici un moment deosebit în afara faptului că a fost nervos. De regulă, el nu e nervos”.

Ion Cristoiu