Cătălin Fătu: ”Fotografia este o treaptă naturală în procesul de exprimare"

Opera artistică a fotografului Catalin Fătu este dedicată într-o majoritate covârșâtoare frumuseții feminine, tânărul mărturisind că este dependent și fascinat de feminitate, într-o eră în care polaritatea sexelor este tot mai estompată. Care sunt calitățile pe care un model feminin trebuie să le aibă pentru a îl inspira pe Cătălin Fătu sau cât de importantă este pentru el comunicarea cu modelul, sunt întrebări la care artistul va răspunde într-un interviu acordat în exclusivitate.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru fotografie sau ea te-a descoperit pe tine? A fost fotografia pentru tine inițial doar un hobby?

Nu cred că a fost un moment critic în care am descoperit fotografia. Am fost un copil creativ, desenul era o activitate aproape zilnică. În şcoala generală am descoperit pictura, însă procesul de realizare consuma timp, iar răbdarea era o trăsătura nu foarte conturată la acea varstă. Fotografia probabil a venit ca o treaptă naturală în procesul de exprimare, mulată pe personalitatea mea din acea perioadă.

Ce înseamnă de fapt a fi fotograf?

Mulți cred că este o meserie ușoară, la baza căreia se află apăsatul unui buton... O zic raspicat: filosofia mea de viata spune ca este imperativ sa-ti placa ceea ce faci, indiferent de meserie. Diferenta dintre fotografie si alte meserii este ca in fotografie fiecare shooting are tema si particularitatile sale, deci trebuie sa-ti placa fiecare shooting pe care-l faci, altfel nu gasesc un sens. Sentimentul trebuie sa fie unul pozitiv, plin de creativitate si gandire libera, sa stimuleze imaginatia pana vizualizezi cadrul final, iar numai dupa ce ai atins aceasta viziune, sa pornesti in acea directie. Cateodata o atingi dupa o suta sau doua sute de cadre trase, cateodata din primul cadru tras, insa cand vezi ca a iesit exact cum iti doresti, nu are cum sa nu aduca emotie si sentiment de implinire, pe scurt: fericire.

Cum recunoaștem un fotograf în adevăratul sens al cuvântului față de un amator cu pretenții de profesionist?

Am intalnit amatori buni si am intalnit profesionisti care indiscutabil trebuiau sa se perfectioneze. Amatorismul este o treapta importanta in cariera sau in perfectionare, insa nu cred ca tine neaparat de un curs sau diploma sa treci linia de amator.

Profesionalismul este o atitudine. Profesionalismul este un comportament. Profesionalismul este un standard. Sa fii profesionist este modul in care iti abordezi munca, cantitatea de efort depusa in a te educa si a-ti cunoste echipamentul. Este gradul de motivare pe care ti-l stimulezi nu doar la inceputul drumului, ci pe toata durata carierei. Este gradul de practica pe care-l faci pentru a-ti imbunatatii tehnica. Este nivelul standardelor pe care-l pastrezi inainte, in timpul si dupa shooting. Este comunicarea ulterioara cu clientul, relatia pe care o creezi. In final, sa fii profesionist se reflecta in modul cum iti tratezi subiectul si clientii.

Daca esti profesionist, oamenii conteaza.

Cât de importantă este comunicarea cu modelul tău?

Imperativa. Odata stabilita tema shootingului, modelul trebuie sa inteleaga ideea. O idee e ca un virus, rezistenta, cateodata foarte contagioasa, insa are nevoie de o gazda potrivita pentru a trai. Daca modelul respinge ideea, este imposibil ca fotografia finala sa iasa autentica, reala. Nu se pot mima autentic microgesturi, nu se pot mima autentic emotiile si nu se poate mima rezultatul final autentic transpus intr-o fotografie. Comunicarea este calea prin care se transmite ideea, insa nu este intotdeauna una verbala. Daca ideea este inteleasa si vie in model, totul vine de la sine, iar cateodata e nevoie doar de o privire sau gest pentru a corecta postura sau a induce o stare.

Arta ta în fotografie este preponderent dedicată frumuseții feminine. Care sunt calitățile pe care un model feminin trebuie să le aibă pentru a te inspira?

Personal sunt dependent de feminitate si tot ce abunda din feminitate. Intr-o era in care polaritatea sexelor devine neclara, fascinatia mea pentru feminitate capata amploare. Nu ma refer strict la imaginea de femeie pe tocuri imbracata feminin, ci mai mult la atitudine, la modul cum isi pune in valoare si-si explima feminitatea. O femeie care este intr-o stare feminina o sa fie jucausa, deschisa, o sa urmeze, si o sa fie dornica sa primeasca puterea si iubirea perechei masculine din viata ei, si aceste aspecte se reflecta in fiecare gest al ei, incepand de la postura, inflexiuni vocale si terminand cu invartitul unei suvite pe deget. Comunicarea si nevoia de a-si exprima sentimentele prin alegerea atenta a cuvintelor mi se pare feminina, atentia deosebita acordata lucrurilor marunte si detaliilor, nevoia de a se descarca cand lupta cu ideile interioare pare ca nu duce nicaieri, impulsul de a-ti atrage atentia printr-un gest sau cadou marunt, doar ca sa nu uiti ca stie ce-ti place. Toate acestea mi se par arta in miscare, si nu ai cum sa nu zambesti cand admiri feminitatea. De aici vine adevarata inspiratie si motivatie pentru un barbat, si nu numai in fotografie, ci si in viata.

Te atrage mai mult fotografia tip portret?

Impactul produs cand privesti un om in ochi. Cand gura nu se misca, ochii sunt cei care vorbesc, care exprima ce gandeste, ce simte sau in ce stare se afla acel om in acel moment. Cand inveti sa citesti ochii, vezi cand rad, cand sunt tristi, cand sunt curiosi, cand sunt furiosi sau tematori, cand privesc spre viitor sau se gandesc la trecut, sau cand se uita la tine in prezent, in momentul acela, in extaz. Micro-expresiile faciale sunt inradacinate in emotii si gandire, deci nuanteaza ochii, iar toate aceastea, puse intr-o lumina anume, sunt captate pentru mai tarziu: o fractiune de secunda dintr-o caracteristica, sau suma unora mentionate mai sus. Daca cuiva nu i se pare un motiv

destul de complex, atunci nu am cum atfel sa exprim intr-o fotografie latura umana si dragostea de oameni.

Încerci prin fotografiile tale să transmiți și poveștile personajelor?

Nu intotdeauna, dar depinde de tema si model. Sunt unele aspecte personale ale subiectului care nu intotdeuna se vor expuse, insa sunt unele aspecte care trebuiesc surprinse. Cum am spus si mai sus, comunicarea este imperativa: exprimarea cerintelor, asteptarilor si verificarea lor pe tot parcursul shootingului duc la deschidere.

Povestile nu se intampla sa apara intr-o fotografie. O poveste trebuie mai intai sa se vrea a fi spusa.

Cât de mult prelucrezi fotografiile cu doamne?

Resping prelucrarea cat pot, incerc ca ajustarile sa fie facute in machiaj sau lumina, la fel cum fac cu orice alt portret. Nu consider ca necesita un efort sau o atentie mai mare, insa important este stabilirea asteptarilor din partea modelului si exprimarea sincera. Vedeti? Tot la comunicare ajungem, chiar si in fotografie, care nu foloseste cuvinte.

Ai un top al celor mai frumoase fotografii realizate de tine cu modele feminine?

Da, si este compus din fotografii cu femei din viata mea privata. Fotografiile respective sunt strans legate de un moment anume, de starea mea si a ei din acel moment, de tot ce nu realizam la momentul respectiv ca se va imortaliza pentru mai tarziu, inclusiv alegerea de a face fotografia respectiva.

Nu sunt toate facute cu DSLR-ul, unele sunt facute cu telefonul, conteaza sentimentul ca am fost prezent atunci, in momentul acela, langa persoana respectiva, impartind la doi timpul respectiv de expunere.