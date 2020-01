David: „Kartingul este viața mea!” 

David Cosma Cristofor (10 ani) și Bogdan Cosma Cristofor (8 ani) au fost premiați, în luna noiembrie, la Gala Campionilor Karting Masters, pentru întreaga activitate competițională din 2019, fiind campioni Karting Masters, categoria Mini ROK, respectiv Micro ROK. Sunt fraţi şi amândoi sunt fascinaţi de viteză, adrenalină şi de mirosul de benzină. Au învăţat de la o vârstă fragedă cât de importantă este disciplina atunci când practici un sport, ce înseamnă concurența internaţională şi cât de preţioasă poate fi, la acest nivel, o fracţiune de secundă. Noi am stat de vorbă cu David, singurul copil român de 10 ani care a participat la una dintre cele mai importante curse de karting, care a avut loc în Las Vegas, în 2018, iar luna aceasta va participa la competiţia din Dubai.

Jurnalul: - Cred că orice băiat și-ar dori să practice kartingul, tocmai prin prisma faptului că poți conduce înainte de 18 ani. Cum a fost la voi, de unde pasiunea pentru karting și la ce vârstă ați început?

David Cosma Cristofor: - Da, eu de mic am fost pasionat de mașini, de ATV-uri, de viteză… Încă de la vârsta de 2 ani am avut primul ATV electric, de care eram tare mândru. Referitor la karting, am reușit să o conving pe mami să mă lase imediat ce am împlinit 6 ani. Până atunci, mergeam doar cu tati de două ori pe săptămână și intram pe pistă cu un kart dublu, unde tati conducea, iar eu stăteam în dreapta lui. Îmi place să spun că eram copilot.

Jurnalul: - Cum a fost, pentru voi, trecerea de la kartul electric (înțeleg că pe acela se poate începe de la vârste mai mici) la cel pe benzină?

David Cosma Cristofor: - Kartul electric a fost alegerea mamei mele, nu și alegerea noastră… Atât eu, cât și fratele meu ne doream „benzină”, viteză mai mare și curse de karting în adevăratul sens al cuvântului. Cursele cu karturile electrice au fost o etapă frumoasă din viața noastră, am câștigat multe curse - inclusiv campionatul național din anul 2017, unde am participat la o gală superbă, care o să rămână mereu în mintea noastră -, dar visul meu era să merg la competiții internaționale unde concurența este foarte mare și unde sunt numai karturi pe benzină. Ca să înțelegeți de ce îmi doream „benzină”, acolo viteza este mult mai mare, un kart ajunge 0-100km/h cam în 3 secunde.

Jurnalul: - Cum ați început și care a fost parcursul până azi, când sunteți campioni Karting Masters 2019?

David Cosma Cristofor: - Kartingul ne-a plăcut din prima clipă în care am încercat, era cu totul altceva decât experimentasem până atunci. Era totul așa cum îmi imaginasem… viteză, adrenalină, concurență, diferențe de miimi de secundă, inclusiv mirosul de benzină mă fascina.

Înainte de fiecare cursă, îmi place forfota din corturi, mulți mecanici, multe piese, mă fascinează totul, nu am simțit niciodată că este greu.

Până acum am participat la toate competițiile Karting Masters, acesta este cel mai important campionat de karting din România. Însă am participat și la foarte multe curse în străinătate și, în 2018, primul an de participare, am obținut titlul de Vicecampion Karting Masters, iar anul acesta, cu mai mult antrenament și datorită experienței acumulate, am reușit să câștig campionatul. Sunt foarte mândru, deoarece a fost o concurență acerbă cu foarte mulți piloți experimentați, atât din țara noastră, cât și din străinătate, nivelul campionatului crescând de la an la an.

Jurnalul: - Orice campion are un antrenor în spate. Cine este mentorul vostru?

David Cosma Cristofor: - De când am trecut la karturile pe benzină, facem parte din Clubul Real Racing, iar antrenorul nostru este Constantin Răileanu. Ne-a împărtășit multe din secrete lui - și el fiind multiplu campion național în perioada 1994-2001 - și îi mulțumim pentru asta.

Jurnalul: - Este un sport greu din punct de vedere fizic? Din câte înțeleg, kartul nu are suspensii, servo...

David Cosma Cristofor: - Toți spun că este un sport foarte greu și că soliciți foarte mulți mușchi și, în plus, ai nevoie de o minte clară și de o atenție distributivă foarte dezvoltată, dar mie nu mi se pare, pentru că fac totul cu pasiune și instinctiv.

Jurnalul: - Dar, la capitolul învățare, trebuie știut circuitul din memorie pentru viraje?

David Cosma Cristofor: - Te ajută foarte mult, într-adevăr, să cunoști circuitul, dar te poți descurca foarte bine și pe un circuit pe care ești pentru prima dată. Noi, înainte de orice competiție, avem câteva zile de antrenament pe circuit.

Jurnalul: - Pentru a fi un pilot de excepție trebuie să știi și puțină mecanică, așa e?

David Cosma Cristofor: - Așa este, toți piloții de karting învață și mecanică. Fiecare pilot are mecanicul lui, care îi pregătește kartul, și pentru o mai bună comunicare cu mecanicul tău trebuie să știi piesele principale ale unui kart. Practic, înainte de a intra pe circuit, el ne spune câteva setări care ne ajută în timpul cursei.

Jurnalul: - Cum decurg antrenamentele pe parcursul unui an? Se poate îmbina pasiunea pentru karting cu școala?

David Cosma Cristofor: - Antrenamentele în țară încep prin luna martie/aprilie și se termină aproximativ în luna octombrie, totul depinde de vreme, iar în lunile de iarnă ne antrenăm în străinătate. Noi am înțeles încă de la început că, pentru a merge mai departe și a ne urma visul în karting, școala trebuie să fie pe primul loc. Este destul de greu să le îmbinăm, dar momentan reușim să facem acest lucru foarte bine.

Jurnalul: - Care este sfatul pe care vi-l dă antrenorul înainte de a intra pe circuit, la o competiție importantă?

David Cosma Cristofor: - Mie mereu îmi spune să fiu calm, probabil pentru că sunt foarte agitat.

Jurnalul: - Ce ați învățat din karting și credeți că o să vă fie de folos toată viața sau în alte aspecte ale vieții, nu doar în sport?

David Cosma Cristofor: - În primul rând, vom conduce corect o mașină atunci când ne vom lua permisul de conducere. Cred că orice sport impune o disciplină și niște reguli și te învață să nu-ți pierzi vremea cu prostii. Noi, cei care facem un sport cu pasiune, cred că avem de câștigat foarte multe lucruri care ne vor ajuta în viață. În plus, ne-am făcut prieteni cu aceeași pasiune atât din România, cât și din alte țări, prieteni pe care îi simt ca parte din familia mea și ne revedem cu drag la fiecare competiție.

Jurnalul: - Ați avut multe curse în Italia, de ce acolo?

David Cosma Cristofor: - Da, cele mai multe curse în Italia le avem pentru că acolo kartingul este sport național și competițiile sunt la cel mai înalt nivel. Acolo învățăm cele mai multe lucruri și acolo ne dezvoltăm. La cursele din Italia, participă mereu în jur de 600 de piloți din întreaga lume.

Jurnalul: - David, știu că ai participat la o cursă foarte importantă în Las Vegas. Cred că a fost o experiență extraordinară să poți intra pe circuit alături de peste 500 de piloți în toate colțurile lumii. Cum a fost experiența, ai învățat ceva care te-a ajuta să devii campionul de azi?

David Cosma Cristofor: - Anul trecut, în luna noiembrie, am fost în Las Vegas. Într-adevăr, a fost o experiență unică pentru mine și sunt convins că fiecare cursă la care am participat a contribuit la rezultatul pe care l-am obținut anul acesta.

Jurnalul: - Ce alte sporturi mai practicați?

David Cosma Cristofor: - Eu nu mai practic alt sport, pentru că nu aș mai avea timp și de școală, dar încerc aproape zilnic să mai fac exerciții de pregătire fizică. Fratele meu este pasionat și de fotbal și este un foarte bun jucător.

Jurnalul: - Ce sfat aveți pentru toți părinții și copiii care vor citi acest interviu?

David Cosma Cristofor: - Am un sfat pentru copii, dar mai ales pentru părinți. Fiecare copil să-și urmeze visul, pasiunile; iar părinții să-i susțină și să-i încurajeze. Eu le mulțumesc părinților mei, pentru că, fără susținerea lor, nu aș fi reușit să fac performanță și totul ar fi fost doar un vis.