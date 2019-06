Dr. Anca Vereanu, despre „Dinți într-o zi” și industria implanturilor

Românii sunt europenii cu dinţii cei mai prost îngrijiţi. Teama de durere, lipsa banilor şi, de foarte multe ori, lipsa educaţiei sanitare se numără printre motivele amânării vizitelor la stomatolog. Cei mai mulţi români ajung la dentist prea târziu, iar statisticile sunt necruţătoare: 3 din 10 conaţionali și-au pierdut toți dinții naturali, adică de trei ori mai mult față de media europeană. Ce trebuie să facem, concret, ca să nu ne mai pierdem dinţii, dar şi ce soluţii avem dacă am rămas fără ei, a explicat, pentru Jurnalul, dr. Anca Vereanu, medic primar stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară şi implantologie orală. Specialistul spune, de asemenea, de ce decizia de a face implanturi nu ar trebui luată pe fugă şi în niciun caz sub influenţa unor reclama, și trage un semnal de alarmă asupra altor afecțiuni extrem de grave pe care le provoacă bolile danturii.

De ce îşi pierd românii dinții? Igiena precară este cauza?

Dr. Anca Vereanu: - Igiena precară duce cu siguranță la pierderea dinților prin apariția inițială a cariilor simple, care se complică transformându-se în carii mari, infectarea nervului, dureri mari, abcese dentare și, în final, fracturarea dinților cu pierderea lor. Acest circuit este unul destul de lung, de la apariția primei carii până la pierderea dintelui pot trece și câțiva ani, depinde de fiecare caz. Ideea este că pacienții pot interveni, au destul timp să vină la dentist și să rezolve problema atunci când ea nu e gravă. Costă și mai puțin.

Ce semn ar trebui să ne aducă la medic, înainte să ne cadă un dinte sau o măsea?

Dinții cad greu… Dar primul disconfort legat de dinți, prima senzație de durere ar trebui să ne trimită imediat la doctor. În această fază, tratamentele sunt simple, fără durere, nefiind de multe ori nici cazul de anestezie. Dacă amânăm, problemele se agravează și tratamentele sunt mai complexe, mai dureroase, mai costisitoare.

Dar după ce am pierdut deja un dinte, ce este de făcut? Ce soluții avem?

Soluția este implantul dentar. Ar fi ideal să vii la medic înainte de a-ți pierde dinții. Cel mai bine ar fi ca cel care îți scoate dintele să fie și implantolog. De ce? Pentru că, în foarte multe cazuri, se poate pune un implant imediat după extracţie și chiar se poate pune și o coroană provizorie. Dacă există condiții locale favorabile, se poate pune un dinte provizoriu imediat.

În afară de aspectul estetic, care este evident, ce alte avantaje ale înlocuirii dinților lipsă cu implanturi ar mai fi?

Confortul pacientului, în primul rând. Implantul imită dintele. Dacă nu s-ar pune implant, s-ar face punți sau proteze mobile, însă tratamentul prin implanturi crește calitatea vieții pacienților. Punțile sunt greu de curățat, intră mâncare sub ele și poate mirosi gura de la ele.

Cam cât durează această procedură și care sunt etapele de la pierderea dintelui, la coroana finală?

După extracția dintelui se poate insera implantul. Un medic experimentat introduce implantul în os în maxim 10 minute. Apoi alege un bont protetic pe care va fixa coroana. Uneori, dacă osul nu e foarte tare, dur, este nevoie de un timp de așteptare de 3-6 luni pentru integrarea implantului în os și apoi se pun bontul și coroana.

Există conceptul acesta nou de „dinți într-o zi” care se referă la faptul că pui implanturi și pui și dinții în aceeași zi, la câteva ore de la operație. Acest concept este unul care vine în sprijinul pacienților trecuți de 60 ani cărora le inserăm implanturi și le facem și o punte de 10-12 dinți pe 4 sau 6 implanturi. Putem face acest tratament la pacienții care au un os suficient și dacă implanturile sunt foarte stabile la momentul introducerii lor în os.

Lucrarea pe care o facem este una dintr-o bucată care solidarizează toate implanturile între ele și de aceea ea este mai groasă decât normal: ca să nu se fractureze. Este purtată de pacient 6 luni, perioadă în care acesta trebuie să fie foarte riguros cu alimentația, nefiind permis decât consumul de mâncare moale. Alimentele dure creează traumă implanturilor nou inserate și se pot pierde dacă nu se respectă aceste indicații.

Această procedura nu este indicată tinerilor care au putere mai mare în maxilare și vor supraîncărca implanturile. Tinerilor trebuie să li se introducă un număr de implanturi mai mare că să reziste lucrarea cât mai mulți ani.

Cum alegem medicul care să ne pună implantul dentar? Pentru că nu orice stomatolog poate face aceast lucru…

Este important că medicul ales să fie chirurg cu mai multă experiență. Un chirurg experimentat este în jurul vârstei de 40 ani. Cu toate că, la prima vedere, implantologia pare simplă, ea nu este simplă deloc din cauza posibilității mari de apariție a unor situații neprevăzute, a complicațiilor - momente în care experiența doctorului își spune cuvântul.

De asemenea, recomandarea altui pacient este de luat în considerare. Un pacient mulțumit înseamnă o recomandare bună. Consultația este, de asemenea, importantă. Ai posibilitatea să cunoști medicul, să îi pui întrebări și să te lămurească perfect despre ceea ce urmează să-ți facă. Timpul alocat de medic pacientului și atenția cu care îl tratează sunt, de asemenea, aspecte de luat în considerare în alegerea doctorului.

De ce prețul unui implant variază așa de mult?

Întodeauna trebuie să știm că un preț mare nu-ți aduce garanții sigure, dar un preț mic cu siguranță nu înseamnă calitate. Prețul mic la implanturi nu poate însemna decât implant de calitate îndoielnică și un medic neexperimentat care are nevoie de creștere de număr de pacienți.

Pe de altă parte, un preț foarte mare poate însemna un medic de prestigiu, cu peste 15-20 ani de experiența și implanturi calitative. Dar nu întodeauna!

Prețul prea mic nu ar trebui luat în considerare pentru că sigur ascunde ceva, iar prețul mare trebuie verificat mergând la o consultație și vorbind cu doctorul, analizând informațiile. Decizia de a face un tratament pe implanturi nu ar trebui luată pe fugă. Ar trebui cântărită bine și, atunci când există cel mai mic dubiu, trebuie să cereți o a două opinie. Cântăriți foarte bine informațiile și decideți doar după ce ați primit toate datele.

Ce este de făcut când am rămas fără mare parte din dantură?

Radiografie panoramică și mers la o consultație la un medic ales după o căutare, informare, recomandare. Medicul ales trebuie să fie cel care v-a dat atenție, v-a consultat și și-a luat timp suficient să stea de vorba cu dvs. De foarte multe ori este bine să mergeți înapoi la medic și să mai cereți lămuriri suplimentare. Acestea se pot da în a doua ședință, când ar trebui să vi se ceară un computer tomograf de maxilare, analiză care ajută mult medicul la planificarea cât mai exactă a intervenției.

Aparate dentare la 50 de ani

În timp ce unii se confruntă cu lipsa dinţilor, alţii au „mai mulţi decât ar avea nevoie”, ca să citez un dentist mai glumeţ. Cât de eficiente sunt aparatele dentare la maturitate şi până la ce vârstă se poate apela la această metodă de corecţie a danturii?

Aparatele dentare sunt eficiente la orice vârstă dacă au la bază un diagnostic corect și un plan de tratament corect făcut. Aparatele dentare la maturi sunt din ce în ce mai des întâlnite datorită unei conștientizări mai mari a populației adulte și, de asemenea, a înțelegerii efectelor negative a danturii înghesuite. Tinerii acceptă aparatele în ideea de a-și îmbunătăți estetica, maturii le acceptă pentru că înțeleg importanța funcției corecte a aparatului dento-maxilar care nu se realizează decât având dinții corect aranjați. Maturii văd deja efectele nedorite ale pozițiilor defectuase ale dinților - retracții gingivale, carii multiple, migrări și rotații dentare, efecte inestetice și chiar probleme de fonație, dicție - efecte pe care le doresc cât de mult minimalizate. Aparatele dentare pot fi purtate și la vârste mai mari, cum ar fi 40-50 ani, atât timp cât există beneficii clare.

Extracția măselelor de minte ar putea ajuta, în acest caz?

În general este indicată extracția molarilor de minte înainte de purtarea aparatelor fixe în cazul înghesuirilor dentare, atunci când dinții nu încap pe arcade. Dar sunt și cazuri în care molarii de minte pot fi păstrați.

Parodontoza sau alte boli ale danturii pot afecta, în timp, şi alte organe ale corpului? Care sunt aceste boli şi cât de periculoase pot fi pentru organism?

Parodontoza cu pungi infectate, dar și alte infecții netratate ale gurii și dinților pot determina scăderi ale imunității și, secundar, apariția unor îmbolnăviri pe acest fond.

Cel mai des întâlnite sunt bolile digestive secundare lipsurilor dentare care pot afecta mestecarea alimentelor și înghițirea lor într-o stare nemărunţită. Asta poate afecta digestia și, mai departe, tot aparatul digestiv.

De asemenea, prezența în gură a unor resturi de dinți sparți pot răni repetitiv mucoasa orală-gingiile, obrajii și buzele, determinând apariţia unor leziuni cronice pe mucoase care pot duce la transformarea lor din leziuni benigne în leziuni maligne cu un prognostic foarte grav. Același efect îl pot avea lucrările protetice vechi, coroane dentare sparte, deteriorate, proteze largi care freacă mucoasa, toate acestea provocând răni care nu se vindecă și care se pot transforma.

Pericolul HPV

Un semnal mare de alarmă în ultimii ani îl dă HPV (virusul papiloma uman), care a fost descoperit din ce în ce mai mult la nivelul mucoasei orale și care se concretizează prin apariția unor papiloame, la început mici, aproape insesizabile, dar care se măreasc și se înmulțesc. Din păcate, acest virus poate da cancerul cavității orale, fiind numeroase studii în care a fost demonstrată prezența acestui virus într-un procent foarte mare în leziunile maligne ale mucoasei gurii și gâtului.

Pacienții care remarcă astfel de mici formațiuni ar trebui să se prezinte de urgență la un medic specialist chirurgie orală sau maxilo-facială, să se excizeze aceste papiloame și să fie trimise la analiză (examen histopatologic). În acest fel, se poate stabili gradul de gravitate și institui tratamentul correct, care poate fi salvator dacă se acționează rapid.

Prevenția este sănătate, iar acest lucru ține de fiecare din noi. Medicul specialist poate identifica aspecte patologice de care pacienții își dau seama, uneori, prea târziu.

Vizita anuală la stomatolog - iar în cazul celor care au lucrări protetice, la 6 luni - ar trebui să intre în obișnuința tuturor pentru prevenirea unor boli grave.

Foarte mulți tineri apelează la benzile de albire a dinților. Ce părere aveți despre acestea?

Dr. Anca Vereanu: - Atât timp cât nu sunt folosite abuziv, este în regulă folosirea lor. Dar nu înainte de a se face o igienizare-curățire a dinților la dentist, un detartraj profesionist, pentru îndepărtarea tartrului și a depunerilor de pe dinți, a colorațiilor date de cafea, ceai sau vin roșu. Altfel, nu este eficientă albirea deloc.

Reclama – sufletul comerțului, nu al medicinii

Zilnic suntem asaltați de reclame la implantul dentar - mai ales în social media - de la oferte de preț, la o estetică dentară perfectă datorată brandului de implant. Contează chiar atât de mult brandul? Care este adevarul?

Dr. Anca Vereanu: - Personal, consider că pacientul nu poate cere unui medic un implant sau altul, pentru că pacientul nu cunoaște detaliile anatomice specifice sau cerințele protetice, estetice, tipice fiecărui caz în parte. Este ca și cum te duci la oftalmolog și ceri un cristalin identic cu al vecinei care ți-a arătat un prospect, sau l-ai văzut pe un afiș. Sau te operezi pe inimă și-i spui tu, pacient, doctorului ce valve vrei, că ai văzut la TV sau pe Google. Consider extrem de periculos, total neprofesionist și chiar periculos pentru pacient. Pacientul trebuie să găsească un medic competent, cu recomandări bune, în care să aibă încredere și care să-i recomande dispozitivele medicale care i se potrivesc, care sunt indicate situației lui medicale.

Aceste reclame sunt făcute ca să facă cifre de vânzări, dintr-o disperare comercială, și concurență crescută între firmele de implanturi. Și, atunci, se încearcă influențarea pacienților. Dar un medic profesionist, specialist, va ști ce să-i recomande pacientului, va ști să-i explice și acesta este drumul corect spre un act medical de succes. Medicul va recomanda dispozitivele medicale potrivite în fiecare caz și nu pacientul trebuie să impună folosirea lor. Nemailuând în considerare faptul că, dacă e la televizor, nu e nicio garanție că este și bun. Reclama a fost întodeauna sufletul comerțului, dar nu are legătură cu medicina adevărată.

Aceste reclame la implanturile dentare care se fac pe TV le-aș interzice. Nu știu de ce Colegiul Medicilor nu ia atitudine și să vină cu o poziție referitor la aceste reclame.