Dr. Denisa Zaharia: „Anomaliile dentare pot fi tratate la orice vârstă”

Dinţii strâmbi, înghesuiţi sau, dimpotrivă, foarte distanţaţi se numără printre problemele stomatologice cel mai frecvent întâlnite nu doar în rândul copiilor, ci şi în cel al adulţilor. Jena de a purta un aparat dentar îi împiedică pe mulţi oameni să apeleze la un specialist ortodont, însă puţini ştiu că, pe lângă aspectul inestetic, dinţii strâmbi pot duce la apariţia cariilor, dar şi la diverse afecţiuni gastrice cauzate de masticaţia defectuoasă. Dr. Denisa Zaharia, specialist ortodont, spune că aproape 90% din populație prezintă diverse anomalii dentare, dar în ultimul timp a crescut şi numărul celor care poartă aparat dentar, indiferent că sunt copii, adolescenți sau adulți.

Am observat că tot mai multe persoane poartă aparat dentar şi nu mă refer doar la adolescenţi şi tineri, ci chiar la segmentul 40-50 de ani. A crescut numărul românilor care au nevoie sau au devenit mai conștienți de necesitatea unui astfel de aparat? Şi care este vârsta optimă pentru purtarea unui aparat dentar?

Cererea de tratament ortodotic este dată de corectarea unor anomalii dentare și maxilare care pot afecta sănătatea dinților și a gingiilor, funcții precum masticația, dar totuși majoritatea alege să poarte un aparat dentar din considerente estetice, având ca motivație principală îmbunătățirea vieții sociale și consolidarea încrederii în sine.

Frecvența anomaliilor dentare este în creştere, 80-90% din populație prezintă diverse anomalii dentare, dar, din fericire, ele pot fi tratate la orice vârstă.

A crescut numărul adulților cu aparat dentar?

Există o creștere a numărului celor care poartă aparat dentar, indiferent că sunt copii, adolescenți sau adulți, fiind depășită din ce în ce mai mult reticența de a purta un aparat dentar. Acest lucru se datorează și evoluției aparatelor dentare, dezvoltării unor tehnici cât mai puțin vizibile sau chiar invizibile, pe care adulții le acceptă mai ușor, fără să le afecteze viața de zi cu zi.

Dacă la copii și adolescenți există un trend de a purta aparat dentar, și acesta să fie cu elemente cât mai colorate, adulții optează, de obicei, pentru variante discrete, aparatul cu bracketuri transparente Safir sau tehnicile Incognito (aparat pe spatele dinților) sau Invisalign, tratament care constă în purtarea unor gutiere transparente.

Existând atâtea variante, cum se alege un aparat dentar şi, mai ales, cine îl alege: pacientul sau ortodontul?

Protocolul este simplu pentru pacient, acesta trebuie să se programeze la un consult la medicul specialist ortodont, iar medicul - pe baza evaluării, a analizei radiografiilor și a fotografiilor în scop ortodontic - stabilește planul de tratament și tipul de aparat care i se potrivește. Trebuie știut însă că succesul tratamentului depinde de corectitudinea metodelor și a tehnologiilor alese, care pot fi eficiente numai dacă se bazează pe experiența și cazuistica dobândite de medicul ortodont. La noi în clinică, rezultatele sunt susținute de cei 15 ani de practică. Doar eu am rezolvat cu succes peste 1.500 de cazuri. Aplicarea aparatului dentar este simplă și complet nedureroasă, dar cel mai important este modul în care este condus tratamentul de către medic, intensitatea forțelor stabilite și modul de aplicare a acestora.

Care sunt costurile montării unui aparat dentar şi care este durata medie pentru purtatea unui astfel de aparat?

Tipurile de aparate dentare variază de la cel metalic clasic, la care se pot aplica elemente colorate, la cele transparente de safir sau cele aproape invizibile, care sunt și cele mai avansate din punct de vedere tehnologic. Cu cât aparatul este mai estetic, cu atât costul acestuia este mai mare, tehnicile Incognito și Invisalign având costurile cele mai mari, ca urmare a tehologiei computerizate utilizate la confecționarea lor în laboratoarele din Germania, respectiv SUA, având și precizie, și eficiență mult îmbunătățite. Spre deosebire de bracketurile clasice, care se fixează pe dinte printr-un adeziv special, tratamentul prin Invisalign constă în scanarea digitală a arcadelor dentare, stabilirea planului de tratament computerizat, prin care se poate vizualiza exact rezultatul final. Aparatul propriu-zis este un set de 15-30 de gutiere de aliniere, care se poartă de pacient la îndrumarea medicului ortodont. Simplitatea tratamentului pentru pacient constă în faptul că aceste gutiere sunt complet transparente, detașabile și confortabile.

Durata medie a unui tratament ortodontic este de 12-18 luni, rezultatele fiind vizibile după numai 1-2 luni. Procedura de aplicare este complet nedureroasă, urmează câteva zile de acomodare, când pacientul poate resimți tensiuni și presiuni în dinți, care se traduc mai mult printr-un disconfort, în niciun caz prin durere.

Dar, concret, cât costă un astfel de aparat? Care este cel mai ieftin şi care cel mai scump?

Cel mai mic cost este cel al aparatelor fixe metalice, acesta fiind la noi, în clinica Perfectdent, în jur de 2.400 de lei/arcadă, iar cel cu bracketuri transparente de safir este 3.400 de lei/arcadă. Aparatele Damon au un cost superior, în jur de 4.000 de lei/arcada, care, datorită tehnologiei bracketurilor autoligaturante, acționează cu forțe de intensitate mai mică, dar constantă, iar tratamentul este rapid și precis. Cele mai scumpe aparate sunt cele aproape invizibile, Incognito (aparatul care se aplică pe spatele dinților) și Invisalign, cu un cost mediu de 3.000 de euro. Costul unui control al aparatului este de 150 de lei.

În privinţa igienei dentare în timpul purtării aparatului, care ar fi cele mai importante aspecte?

Aparatul dentar fix impune anumite restricții alimentare, pacientul trebuie să evite să muște din alimente dure și să se igienizeze foarte bine. Este important să utilizeze periuțe detare moi, manuale sau electrice, precum și periuțe interdentare și dușul bucal, putând, în acest mod, să-și asigure o igienă eficientă. Este un mit că aparatul dentar afectează smalțul dentar, între brecket și dinte se aplică un adeziv special, care nu permite pătrunderea salivei și afectarea smalțului. La finalul tratamentului, când aparatul se îndepărtează, smalțul este intact și pacientul poate urma aplicarea unor tratamente de fluorizare și albire dentară, dacă își dorește.

În cazul adulților, când tratamentul necesită aplicarea unor fațete sau coroane dentare pentru un rezultat perfect estetic, tratamentul ortodontic se recomandă ca o primă etapă pentru alinierea dinților, astfel încât procedura la nivelul dinților să fie minim invazivă, iar rezultatul final să fie aproape de aspectul natural.