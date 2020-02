Dr. Iosif Niculescu: Menopauza, o perioadă a vieții în care femeile au mare nevoie de ajutor

La femei, în general, afecţiunile cardiace apar cu 5-7 ani mai târziu decât la bărbați, iar acest avantaj se datorează efectului protector al estrogenilor, hormonii sexuali feminini având şi funcție de protecție cardiovasculară. Dezechilibrul balanţei hormonale, care apare odată cu vârsta şi menopauza, vine la pachet şi cu probleme majore de sănătate. Majoritatea femeilor ajung la doctor în stadii avansate ale unor boli care ar fi putut fi prevenite printr-o abordare holistică și interdisciplinară a menopauzei, ne-a explicat dr. Iosif Niculescu, medicul care a deschis prima clinică de menopauză din România. Specialistul spune că menopauza este o perioadă a vieții în care femeile au mare nevoie de ajutor, dar căreia sistemul medical autohton îi dă cea mai puțină atenție.

La ce vârstă se instalează menopauza și care sunt simptomele care anunţă acest moment?

Dr. Iosif Niculescu: - Menopauza este un fenomen fiziologic care se manifestă la toate femeile și se caracterizează prin încetarea menstruației - scăderea funcției ovariene și, implicit, sistarea funcției reproductive și a ciclului hormonal ce caracterizează femeia în perioada reproductivă a vieții. Vârsta medie, în Europa, este de 52 - 53 de ani. Însă se poate întâmpla mai devreme.

Puține paciente intră blând și fără acuze majore în menopauză, adică doar 10% dintre femei. Insuficiența sau lipsa hormonilor sexuali - estrogeni și progesteron - în sânge determină modificări semnificative pentru majoritatea femeilor:

• 80% dintre femei au simptome vasomotorii: bufeuri, care pot lua forme foarte severe, pot ajunge până la 18 episoade pe zi și pot afecta viața unei femei până la incapacitatea acesteia de a mai munci și de a mai avea o viață socială normală, iar 55% dintre femei au aceste simptome înainte de instalarea menopauzei cu câțiva ani. Durata simptomelor vasomotorii este, în medie, de 7 ani la femei.

• 60% dintre femei au sindrom urogenital de menopauză: atrofie uretrală, atrofie vaginală, disfuncții sexuale.

• Infecții urinare: riscul de a face o infecție urinară de-a lungul vieții este de 20% și crește cu 1% pentru fiecare deceniu de viață. Incidența crescută a infecțiilor urinare la menopauză este asociată cu incontinența urinară, cistocel și retenția urinară. Infecțiile urinare la vârstă matură (cu o incidenţă cuprinsă între 20% - în comunitate - și 50%, la femei instituționalizate) sunt asociate cu o rată mai mare de complicații și morbiditate.

• 45% dintre femei au simptome psihogene: furie/iritabilitate, anxietate, depresie, perturbări de somn, lipsa puterii de concentrare, pierderea încrederii în sine.

O categorie specială de paciente o reprezintă cele care au intrat în menopauză precoce, întrucât acestea necesită în mod aproape obligatoriu tratament.

Şi când se poate vorbi despre o menopauză precoce?

Dr. Iosif Niculescu: - Putem vorbi despre menopauză precoce atunci când aceasta se instalează mai devreme de împlinirea vârstei de 40 de ani. În ultima perioadă, se observă o creștere a incidenței acestui fenomen. Dacă rapoarte anterioare estimau o frecvență populațională de 1%, date din 2011 arată creșterea acestui procent până la o valoare de 7,4%, conform unui studiu prezentat la conferința ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology). Cifra actuală este greu de precizat tocmai datorită cauzelor multiple, din ce în ce mai des de natură chirurgicală. În plus, puține paciente sunt diagnosticate, majoritatea nesolicitând ajutor de specialitate.

- Bufeurile sunt, în general, asociate cu instalarea menopauzei. Sunt strict legate de acest „hotar” în viața unei femei sau pot fi și un simptom al altor afecțiuni?

Dr. Iosif Niculescu: - Pot fi și un simptom al altor afecțiuni, dar, statistic vorbind, şi asociate cu acea perioadă de vârstă când menopauza trebuie să apară (menopauza precoce), cu hipertiroidia, alergiile, mastocitoza. Deși bufeurile nu sunt specifice menopauzei, cauza cea mai frecventă este menopauza. Dar, pentru siguranță, trebuie efectuate teste. Din experiența mea, peste 80% dintre femeile de peste 50 de ani ajung la doctor numai atunci când au simptome fizice, fără a înțelege legătura dintre instalarea menopauzei și acestea. În plus, multe dintre paciente nu știu că stările lor negative (depresie, furie, anxietate, pierderea memoriei) au legătură cu instalarea menopauzei.

Multe paciente înțeleg legătura între unele simptome deranjante (spre exemplu, bufeurile) și menopauză, dar nu știu că există soluții pentru ele. Și, în consecință, nu raportează doctorului aceste simptome.

- Menopauza nu este o boală, ci un fenomen fiziologic normal în viața oricărei femei, așa cum spuneați mai devreme, dar vine la pachet, pe lângă toate acele simptome neplăcute, și cu multe probleme de sănătate. Ce boli mai pot apărea la menopauză?

Dr. Iosif Niculescu: - În general, femeile au vârful de patologie cardiovasculară severă cu 5-7 ani mai târziu decât bărbații și aceasta se datorează efectului protector al estrogenilor, pentru că hormonii sexuali feminini au funcție de protecție cardiovasculară. De asemenea, femeile sunt predispuse la accident vascular cerebral (AVC) mai târziu în viață decât bărbații, însă au prognostic mai slab, comparativ cu aceștia.

Însă incidența bolilor coronariene este de 2-3 ori mai mare la femeile care au intrat în menopauză decât la femeile de aceeași vârstă care nu au intrat în menopauză.

Suplimentarea hormonală în menopauză poate prelungi acest efect protectiv. Însă acest lucru nu este valabil în cazul pacientelor care au deja patologie vasculară.

De asemenea, de la vârsta de 40 de ani, femeile încep să piardă între 0,3% și 0,5% din masa osoasă, anual. În timpul menopauzei, se pierd între 3% și 5% din masa osoasă pe an. Acesta crește riscul de fractură de șold, de col femural, gleznă, încheietura mâinii.

Numărul total al pacienților de osteoporoză este estimat că va crește cu 23% din 2010 până în 2023. Adică, de la 27,5 milioane, la 33,9 milioane.

Modificările metabolice complexe în situațiile de deprivare hormonală sunt o realitate. Femeile la menopauză se îngrașă pentru că nu mai au suficienți hormoni. Cel mai important lucru pentru o femeie la menopauză este conștientizarea unui mod de viață corect: dietă, mișcare, fără fumat și fără alcool!

- Cum afectează menopauza organismul unei tinere?

Dr. Iosif Niculescu: - Lăsând la o parte efectele pe termen mediu-lung, care se rezumă, în principiu, la o îmbătrânire precoce, intră în discuție problemele de dinamică sexuală și libidou, pierderea încrederii în sine și problemele psihice (depresie), imposibilitatea procreării, imposibilitatea de a desfășura activitatea normală (oboseală, surescitare, nervozitate), iar biologic, riscurile de boli cardiovasculare se suprapun peste riscurile bărbaților.

- Este necesar ca o femeie să mergă la medic la menopauză dacă nu observă vreo problemă de sănătate? Și, dacă da, la ce fel de specialist?

- Menopauza nu reprezintă un motiv ca femeile să meargă la medic, dacă nu sunt simptome. Dar menopauza apare într-o etapă de viață în care sunt frecvente multe situații patologice, în care cancerul este mai frecvent, dar și în care multe alte afecțiuni ale diverselor organe sunt mai frecvente (ficat, rinichi, inimă). Există programe de screening pentru multe dintre bolile grave și, din acest punct de vedere, cred că este utilă o vizită la medicul ginecolog. Menopauza poate agrava sau modifica substanțial evoluția multora dintre aceste situații patologice.

De aceea, echipa clinicii de menopauză Mediplus este formată din ginecologi, endocrinologi, neurologi, psihologi, specialiști în medicină internă, specialiști în boli cardiovasculare, diabetologi, nutriționiști. Iar problemele fiecărei paciente sunt discutate în cadrul unei echipe mixte care comunică și colaborează, iar ce este mai important, pacienta beneficiază și de servicii de consultanță în ceea ce privește stilul de viață.

Felul în care este abordată menopauza în sistemul medical românesc este fragmentat, incomplet și ineficient. Majoritatea femeilor ajung la doctor în stadii avansate ale unor boli care ar fi putut fi prevenite

O femeie al cărei psiholog comunică cu neurologul și cu endocrinologul va beneficia de un tratament mai eficient.