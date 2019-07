Ela Crăciun ne învaţă cum să avem 9 luni fără griji

Ela Crăciun, jurnalist Antenei 3 și cel mai cunoscut blogger de parenting din România, şi-a lansat recent prima sa carte, intitulată “9 luni fără griji” -101 întrebări despre sarcină, cu răspunsuri de la specialişti: dr. Doina Mihăilescu Buzatu (medic primar de obstretică și ginecologie), dr. Ruxandra Pleșea (medic specialist în diabet, nutriție și boli de metabolism), dr. anestezist Daniela Bandrabur (medic primar ATI, doctor în științe medicale și șef secție Terapie Intensivă), Claudia Maria Deculescu (moașă cu experiență de peste 30 de ani) și Cerasela Rogen (coach transformațional). Ela spune că această carte face cel puţin cât o consultaţie la doctor.

Ela, am răsfoit noua ta carte “101 întrebări despre sarcină”. De ce 101, în primul rând?

Ela Crăciun: Ţine foarte mult de domnul Mihai Voropchievici, care mi-a făcut la un moment dat o astrogramă şi mi-a spus „101 este numărul tău norocos”. Mi-a rămas întipărit undeva în minte 101 şi am zis că 101 întrebări trebuie să fie despre sarcină atunci când m-am hotărât să scriu această carte.

Am văzut că ai colaborat cu cinci specialişti pentru această carte şi mi-au atras atenţia moaşa şi speakerul motivaţional. Cum aşa?

Ela Crăciun: Pe moaşă am cunoscut-o cu o lună şi jumătate înainte să nasc. Sora mea, medic fiind, o cunoştea şi mi-a zis că trebuie să o cunosc pe Claudia, o persoană foarte dedicată care te ajută foarte mult. A fost dragoste la prima vedere. Ne-am văzut, am ţinut legătura şi am ştiut că vreau şi o moaşă în momentul în care am început să documentez foarte bine a treia naştere, pentru că să ştii că de fiecare dată am avut întrebări. Nu mi s-a întâmplat să zic la a treia sarcină că le ştiu pe toate. De fiecare dată am avut întrebări. Documentând această naştere şi făcând campania “Naşte natural”, am văzut cât de importantă e moaşa în procesul de naştere. Doctorul poate că nu este alături de tine pe tot procesul naşterii şi mi-am dorit să fie, pe lângă sora mea, care a participat şi de această dată, şi moaşa alături de mine.

Ce face, mai exact, o moaşă?

Ela Crăciun: O moaşă este alături de tine pe tot parcursul naşterii. Vorbim acum de spitalul privat, pentru că am născut la privat. Se fac multe lucruri şi la spitalele de stat şi încearcă cumva să aducă moaşele în prim plan, pentru că un doctor are consultaţii, are şi alţi pacienţi. Un doctor nu stă numai lângă o mămică să nască, şi atunci, aşa cum ştim noi de pe vremuri de moaşe, că la ţară se năştea cu ele, exact asta fac şi acum. Moaşa urmăreşte îndeaproape acest proces al naşterii. Te susţine, este lângă tine, nu eşti singură, nu eşti lăsată acolo pe masă şi mai vine din când în când să vadă dacă ai contracţii. Este alături de tine.

Care a fost întrebarea pe care ai primit-o cel mai des de la viitoarele mame?

Ela Crăciun: Cum scap de greaţă? Cred că este primul impact cu sarcina. Mi-e rău, mi-e greaţă, ce trebuie să fac. Această întrebare şi acum o primesc. Mai apoi mai sunt temerile mămicilor. Nu îl mai simt pe bebe în burtă, când ar trebui să mă îngrijorez, de ce nu mai mişcă. Apoi naşterea. Foarte multe întrebări legate şi de naştere.

Cât de greu a fost să găseşti răspuns pentru fiecare întrebare?

Ela Crăciun: Nu mi-a fost foarte greu, probabil meseria a făcut cumva să am acces la toţi doctorii, toţi specialiştii care mi-au fost alături şi între timp ne-am şi împrietenit. Cu doamna dr. Doina Mihăilescu am legat de ani de zile o foarte frumoasă prietenie. Am ales-o acum şapte ani şi jumătate când am născut-o pe Alesia. Sora mea abia intrase în acest sistem medical, ele două au fost colege şi am zis că eu vreau un doctor care să-mi răspundă oricând la întrebări pentru că nu ştiu de ce am impresia că o să fiu o mămică puţin panicată şi eu vreau răspunsuri, vreau să mi se răspundă la telefon, vreau să fie medicul alături de mine. Am găsit-o pe Doina care chiar aşa a fost.

Fiecare sarcină a fost în altă perioadă a vieţii tale. Au fost foarte diferite sau te-ai mai liniştit pe parcurs?

Ela Crăciun: Foarte diferite. Le-am simţit şi din punct de vedere psihic diferit şi fizic diferit. Cu bune şi cu rele. La 22 de ani a fost totul flower power. Ştiam că vreau să nasc natural, dar nu ştiam de ce. Auzisem eu la vârsta aceea că e mai bine. Corpul meu a suportat sarcina foarte bine. Totul a fost minunat. La a doua la 30 de ani am fost mult mai conştientă, mult mai matură. Iar pe cea de-a treia, am spus-o de nenumărate ori, am simţit-o cea mai grea. Pentru că nici nu mai era nimic nou, nu mai era acea noutate pe care să o aştept cu sufletul la gură, deja ştiam ce se va întâmpla. Probabil că la 36 de ani corpul simte puţin mai greu. Mi-a fost foarte rău. 24 de ore din 24 mie mi-a fost rău. Îmi venea să pun capul pe bancă şi să plâng. Mergeam la filmări şi nu am vrut să spun până la patru luni, până a trecut primul trimestru, nu am vrut să spun că sunt însărcinată şi mă întrebau oamenii de ce sunt supărată, ei ştiind că sunt foarte veselă. Nu puteam să spun că de fapt mie îmi este rău. Mi-a fost rău cred că aproape patru luni de zile.

Această carte este pentru toate viitoarele mame?

Ela Crăciun: Pentru absolut toate viitoarele mămici. Eu spun că această carte face cel puţin cât o consultaţie la medic. De ce mi-am dorit lucrul acesta? Pentru că Google este la îndemâna noastră. Orice nu ştim, dăm căutare pe Google. Din păcate, nu întotdeauna sunt cele mai bune răspunsuri. O să-ţi povestesc ce am păţit eu la a doua sarcină, deşi eram jurnalist şi ştiam unde trebuie să îmi caut informaţia, deşi sora mea e medic, puteam să apelez la ea. S-a întâmplat să primesc nişte rezultate de la nişte analize la 12 noaptea. Am văzut acolo multe chenare roşii şi m-am speriat puţin. Am căutat pe Google, nu vrei să ştii ce am trăit în noaptea aceea. Nici nu am vrut să-mi sun sora să o trezesc, pe doamna doctor clar nu puteam să o sun şi atunci pentru mine a fost un coşmar, un coşmar. Am sunat-o a doua zi. Nu dormisem aproape toată noaptea. Mi-a zis să stau liniştită că sunt nişte valori normale în timpul sarcinii. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta şi atunci vreau să avem parte de informaţiile şi de răspunsurile corecte care vin de la specialişti. Există şi cealaltă tipologie de mămici cărora le este ruşine să meargă la medic să spună. Ce o să spună doamna doctor despre mine, o să considere că sunt aşa neştiutoare şi le este pur şi simplu ruşine.

Sunt şi doctori care îşi mai ceartă pacienţii.

Ela Crăciun: Da, iar o consultaţie are acolo câteva minute. Ce să faci mai întâi? Să vezi că bebeluşul se dezvoltă bine, să faci ecografia sau să stea doctorul să îţi răspundă la toate întrebările pe care le ai. Cele mai multe întrebări au răspunsul în această carte, răspuns care vine de la specialist.

Îmi place foarte mult că în această carte l-ai implicat şi pe tată. Vorbeşti despre rolul lui pentru că multe femei îl dau aşa deoparte, devine tati, şi acaparează ele copilul.

Ela Crăciun: Citeam săptămâna trecută o postare a unei mămici care spunea că a fost ajutată toată ziua de tată şi cumva că noi tindem să îi aplaudăm pentru asta. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Este perfect normal ca un tată să se implice activ în creşterea copilului. Iar eu le-am spus de fiecare dată „Luaţi-l pe tată cu voi la analize, la ecografii, implicaţi-l din momentul în care sunteţi însărcinate. După ce naşteţi, nu vă luaţi toate poverile pe umerii voştri, mai delegaţi”. Tatăl se poate descurca la fel de bine ca o mămică. Eu am susţinerea soţului meu şi pe mine m-a ajutat extraordinar de mult.

Ce ne mai pregăteşti în perioada următoare?

Ela Crăciun: Este o surpriză, dar mai pregătesc ceva. Tot pentru mămici, tot pentru bebeluşi, rămâne în această arie.