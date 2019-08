În culisele CERBULUI DE AUR 2019. Cine este artistul Elvin Dandel, prezentatorul Cerbului de Aur 2019

Gazdă a Cerbului de Aur 2019, alături de Eda Marcus, Elvin Dandel ne povesteşte ce înseamnă pentru el Festivalul pe care tatăl său, Ricky Dandel, l-a prezentat de cinci ori!

Elvin a plecat de mulţi ani din România, alături de părinţii săi, dar a rămas aproape de lumea artistică de aici şi a revenit cât de des a putut în ţara natală.

Este cântăreţ, compozitor, actor și pianist, iar succesul la public l-a cunoscut de la o vârstă fragedă. La numai 15 ani, tânărul Dandel urca pe scena Festivalului Cerbul de Aur, alături de tatăl său.

De atunci a experimentat multe variante prin care a ajuns în faţa publicului de la Braşov, inclusiv cea de prezentator. În acest an, Elvin revine pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur ca prezentator, având-o parteneră pe frumoasa vedetă TVR Eda Marcus.

În 1996, la numai 15 ani, urcai pe scena Festivalului Cerbul de Aur, alături de tatăl tău. Ce amintiri ai păstrat din acea perioadă?

Primul mare festival la care am participat a fost MIDEM Cannes, în Franța, în anul 1994, la vârsta de 13 ani, unde am cântat cu tatăl meu în cadrul unui show organizat de FIDOF (Internațional Federation of Festival Organizations). Printre piesele interpretate, a fost și o melodie pe care am scris-o la 11 ani, intitulată “Stay cool”. Au venit apoi multe alte festivaluri internaţionale: 1994 - recital la Festivalul Internaţional de la Pamukkale, Turcia; 1995 - participare la Festivalul internațional “Midnight Sun Song Festival” din Lahti, precum şi la Festivalului Internațional de la Cairo, acompaniat fiind de orchestra simfonică.

Prezența pe scena Festivalului Internațional “Cerbul de Aur” în 1996 a fost un moment deosebit. În show-ul “Etno Pop” am cântat alături de vedete ale muzicii pop din România în deschiderea concertului lui Tom Jones. După concert, am avut ocazia să-l cunosc personal, ceea ce m-a impresionat foarte mult. Participarea la acest festival a avut și o componența sentimentală deosebită deoarece era prima apariție la cel mai de seamă festival în țara în care m-am născut.

Ne poți povesti o întâmplare sau o întâlnire, care te-a marcat atunci la Festivalul Cerbul de Aur?

În timp ce se făceau ultimele pregătiri pentru intrarea în scenă a lui Tom Jones, pornise ploaia din nou și cu toții ne temeam că va compromite recitalul mult așteptat. O mare de umbrele acoperise arena spectatorilor, însă Tom Jones s-a apropiat de public în plină ploaie înfruntând-

o. După câteva clipe, ploaia s-a oprit brusc. În culise, l-am auzit pe directorul festivalului spunindu-i tatălui meu: „Ai văzut, și Dumnezeu iubește Cerbul de Aur”. Din culise am urmărit fascinat show-ul extraordinar al „Tigrului din Wales”.

Cum au reacționat cei dragi când le-ai spus că anul acesta vei prezenta Cerbul de Aur?

Cred că eu am fost cel mai încântat, dar întreaga familie s-a bucurat alături de mine. Am primit multe mesaje de felicitări de la rude și prieteni din România și din străinătate.

Vii des în România? Ești familiarizat cu viața artistică de la noi?

Vin foarte des și cu mare drag în țară, de câte ori am posibilitatea. Mă simt foarte legat de orașul meu natal, Sibiu, dar și de multe alte orașe și locuri minunate din România.

Dacă e să începem cronologic, la 5 ani și jumătate am câștigat premiul special al juriului la concursul național de pian de la Suceava, unde am cântat muzică clasică. Încă de la vârsta de 13 ani am susținut concerte în România și am participat la emisiuni de televiziune pentru prima oară la TVR, invitat de Titus Munteanu la show-ul „Şcoala Vedetelor”. În acel show am cântat și o piesă hip-hop cu pasaje rap, compusă de mine. La Sibiu am concertat în repetate rânduri în Piața Mare. Ultimele două concerte “Hermannstadt Rock” au fost înregistrate și difuzate de TVR. De fiecare dată am simțit că publicul din România este cald și entuziast. Unele dintre filmele americane în care am fost distribuit au fost filmate în București. În 2010 am fost finalist la Eurovision România, în calitate de compozitor și textier cu piesa “Holding on”. În vara anului 2008 am fost prezentatorul turneului “Callatis International”, în mai multe orașe din Italia, Franța, Germania și Benelux. Tot în 2008, oraganizatorii Cerbului de Aur mi-au încredințat microfonul de prezentator al festivalului, iar acum, în 2019, sunt fericit că am onoarea de a prezenta din nou.

Cariera ta artistică este impresionantă: cantăret, compozitor, actor și pianist. Cât de greu ți-a fost să atingi performanța? Câte ore muncești în fiecare zi?

Când am proiecte începute, lucrez fără să mă uit la ceas. Nu contează câte ore, zile sau săptămâni îmi petrec la imprimare sau mixaj. Nu mă opresc până nu obțin rezultatul dorit. Sunt autocritic și exigent în ceea ce fac. Drumul spre piesa finală începe cu o idee, parcă învelită în ceaţă, căreia eu trebuie să-i dau viață. Inspirația întotdeauna apare spontan și actul creativ nu este unul premeditat. Când mă aşez la pian, piesa este deja gata conturată, de la început până la sfârșit.

Vei prezenta festivalul alături de Eda Marcus. Ați mai colaborat, sau v-ați mai întâlnit până acum?

Nu ne-am întâlnit până acum, însă mă bucur de această colaborare. Un motiv în plus de bucurie este faptul că mama Edei, Nicoleta Păun (fost lider al formației Venus și redactor TV) și tatăl meu au colaborat și sunt prieteni de mulți ani.

Ca artist, ești la curent cu preferințele muzicale ale publicului marilor festivaluri internaționale. Care este trăsătura unică a Festivalului Internațional Cerbul de Aur?

Cele mai multe festivaluri au o structură și un mod de desfășurare diferit în comparație cu Cerbul de Aur. Serile festivalului internațional de la Brașov sunt împărțite în două categorii: partea de concurs, care oferă o platformă de afirmare și lansare pentru tinerii interpreți din toată lumea, partea a doua aducând publicului spectator și telespectatorilor recitaluri susținute de vedete internaționale și din România.

„Cerbul de Aur 2019. Povestea noastră continuă!”

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Emeli Sandé, Ronan Keating, Ştefan Bănică jr., Irina Rimes, Corina Chiriac.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, în perioada 22-25 august a.c.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, în perioada 22-25 august a.c.



Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Despre Festivalul Internaţional Cerbul de Au

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.