INTERVIU Gheorghe Piperea, despre amânarea reorganizării RADET. ”ELCEN a tras de timp în permanență, pentru că a avut impresia că poate forța mâna Primăriei”

Gheorghe Piperea, reprezentant al administratorului judiciar al RADET, firma de insolvență Rominsolv, a explicat pentru Jurnalul care sunt adevăratele cauze ale întârzierii reorganizării RADET și cum a apărut creanța de 1,2 miliarde de lei ce ar trebui asumată de către Primăria Capitalei .



Care sunt problemele cu care se confruntă RADET și de s-a amânat reorganizarea companiei?

La RADET ar fi trebuit să avem un plan de reorganizare încă de luni, doar că la solicitarea imperativă prin ordin al Ministrului Energiei, cei de la ELCEN - ei sunt creditorii care au 97% din creanțe - ne-au impus amânarea votului cu cel puțin 30 de zile pentru a găsi o soluție pentru plata unei sume de 1,2 miliarde de lei prin asumarea acestei sume de către Primăria Bucureștiului. Acest lucru este complet imposibil, atât pentru că nu există o hotărâre a Consiliului, iar doamna Roxana Wring (consilier general USR – N.n.) ar trebui să știe acest lucru. Nu există o hotărâre a Consiliului care să accepte suma asta. Chiar dacă ar exista, ceea ce ar fi aberant, pe de o parte s-ar ajunge la o încălcare a unei Hotărâri a Curții de Casație din februarie 2017, care a spus că Primăria nu are niciun ban de dat la ELCEN și, mult mai grav, ar fi un ajutor de stat. Imaginați-vă pur și simplu - Primăria ar face un cadou celor două entități, RADET și ELCEN, de 1,2 miliarde de lei. În mod evident acesta este ajutor de stat Din nefericire această iluzie, această poveste este în planul de reorganizare a ELCEN, care deja este confirmat, dar după ce s-a confirmat planul de la ELCEN , cele trei entități de stat implicate, mă refer la Primărie, la Ministerul Energiei și ANAF, care sunt principalii creditori, principalii actori, au agreat că dacă există o plată de la Primărie, această plată se va face prin intermediul unei societăți Energetica, iar Energetica nu va face această plată către ELCEN, ci o va face direct creditorilor, inclusiv statul. Deci miliardul acela de care vorbiți se va duce la ANAF, printr-o procedură de cedare de creanță, urmată de o cumpărare de afacere. Este o chestiune discutată, agreată din august 2018. Doamna Wring și toți consilierii USR ar trebui să știe, pentru că ar fi trebuit să fie acolo, pentru că s-au votat aceste lucruri în Consiliul General. Consiliul General nu a pus niciodată problema ca banii aceia să se ducă la ELCEN . Consiliul a spus că banii se vor duce către Energetica, iar Energetica va cumpăra pe deoparte creanțele statului și ale celorlalți creditori, dar în același timp în contul acestei creanțe va primi cele două business-uri, acestea însemnând serviciul de utilități de energie termică, care în momentul de față este dat în administrarea RADET, și de partea cealaltă producerea de energie termică, care în momentul de față este la ELCEN. Aceasta este varianta de reorganizare în oglindă care s-a discutat, agreat, care s-a pus la punct de către cele trei entități de stat, despre care am vorbit. Varianta care a fost agreată și de creditori, adică Romgaz, Transgaz, Distrigaz și băncile comerciale.

Și de ce nu s-a mers pe această variantă?

Ce nu s-a înțeles de către Ministerul Energiei este că în procedura de reorganizare niște creanțe se șterg. Creanțele care au existat între ELCEN și RADET vor fi șterse, asta este ce se întâmplă în procedura de reorganizare, iar eu personal am spus lucrul ăsta încă de acum doi ani de zile. Operațiunea aceasta de transfer de business este chiar forțată de ELCEN, de către fostul administrator judiciar al ELCEN, KPMG. KPMG, cu aproximativ trei ore înaintea de expirarea termenului de reorganizare, a pus un plan de reorganizare complet fantezist, cu suma aceasta care ar trebui să fie asumată de Primărie și cu business transfer. Dacă lumea își mai aduce aminte, eu gândisem un altfel de plan de reorganizare și nu pentru că inventam eu roata, ci pentru că această reorganizare era decisă cu ani de zile în urmă. Adică ar fi trebuit într-un prim pas să se transforme RADET în societate pe acțiuni, într-un pas doi ar fi trebuit ca RADET să înghită prin fuziune ELCEN și într-un pas trei ar fi trebuit ca cele două activități - producția de energie termică și distribuția - să rămână la entitatea care rezulta, care ar fi trebuit să se numească RADET SA. Nu s-a mai vrut acest lucru peste capul meu, peste voința mea, dar eu nu am cum să decid de capul meu, pentru că decizia în insolvență aparține creditorilor. În cazul meu la RADET decizia aparține ELCEN-ului, care deține 97%. În al doilea rând, nu știu cu exactitate ce se întâmplă la ELCEN, dar știu cu exactitate ce se întâmplă la RADET.

Puteți să ne explicați situația?

În decurs de doi ani, de când suntem în insolvență, de la o pierdere anuală de 300 milioane lei s-a ajuns la o pierdere de doar 300.000 lei anul trecut. Nu înseamnă mare lucru, pentru că am strâns din dinți ca să reducem aceste pierderi, însă deocamdată ceea ce nu putem să facem este să începem reparațiile capitale la țevi, la infrastructură, iar acest lucru trebuie să fie făcut de noua societate Energetica cu niște credite, cu niște fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu niște eforturi susținute, dar acestea sunt chestiuni inginerești. Noi încercăm să rezolvăm problema juridică, lucru care se va întâmpla până în 27 februarie, pentru că judecătorul sindic ne-a obligat să avem această Adunare a Creditorilor care să confirme planul în varianta lui inițială din februarie 2018. Judecătorul sindic ne-a obligat pe toți să avem un plan confirmat până în data de 27 februarie în varianta lui inițială din februarie 2018.

Pentru că în mod obligatoriu, conform legii, ca să poți să ai o modificare de plan trebuie să ai un plan confirmat, oricum ar fi el. Un plan intermediar, asta spune legea. Nu poți face o modificare de plan înainte ca el să fie confirmat de judecător. Noi suntem pregătiți să facem asta din februarie 2018. Din păcate ELCEN în permanență a tras de timp, pentru că a avut impresia că poate forța mâna Primăriei să primească acești 1,2 miliarde lei, care nu au cum să fie plătiți.



Cum răspundeți la acuzațiile Roxanei Wring?

Încep cu onorariul meu. Nu este o sumă pe care o primesc eu, este pentru o echipă de 10 persoane care se ocupă de lucrul acesta zi de zi, oră de oră. Suma respectivă nu este un cadou, suma respectivă nu este ceva nelegitim, suma respectivă este votată de Adunarea Creditorilor și confirmată de Judecătorul Sindic. Ce vrea să spună doamna Wring, care este exponentul unui partid de dreapta, e că nu mai ai voie să faci venituri legitime în țara asta.

În al doilea rând eu cred că, ținând cont de reducerea de pierderi, de la 300 milioane lei până la 300 mii lei anul trecut, un astfel de onorariu este cât se poate de justificat. Spre deosebire de anii anteriori, în care s-au băgat nu zeci de mii de euro, ci milioane, sute de milioane de euro în această regie. În fiecare an Primăria București plătește din taxele și impozitele noastre aproape 100 de milioane de euro, odată a fost chiar 125 de milioane de euro, subvenție pentru RADET, iar această subvenție acoperă și pierderile din anii anteriori, care reprezentau mai mult de 35% din totalul cifrei de afaceri. Așadar ceea ce am reușit noi să facem pentru doar acest onorariu nu a reușit în decurs de 16 ani nimeni la RADET, nimeni în Primărie. Iar această subvenție se plătește de aproape 20 de ani. Cea mai ieftină gigacalorie din țară este plătită de cel mai înstărit cetățean din țară, bucureșteanul. Ar trebui să nu mai plătească populația Bucureștiului această subvenție, nimeni nu își pune această problemă, cu excepția mea - care este modalitatea să facem o reorganizare care să meargă cât mai rapid. A doua chestiune - care este modalitatea în care populația Bucureștiului să nu mai consume în ritmul acesta agenți poluanți, gaze. Cum facem ca în decurs de 5, 6, 10 ani de zile să ne reorientăm către energie regenerabilă. E un lucru bun că avem energie termică centralizată, pentru că poluarea pe care o creează centralele de energie termică pe gaz în București este cu mult mai mică decât poluarea pe care o generează centralele termice de apartament. Dar chiar și așa, noi trebuie să ne gândim de pe acum că în cinci ani de zile să trecem pe energie regenerabilă. USR - și poate și PNL - se gândește ce bine ar fi să intre în faliment, în sfârșit RADET, pentru că în felul acesta cei care vând gaz, vând centrale de apartament vor face o afacere nemaipomenită. Ar fi o catastrofă dacă s-ar ajunge să se abandoneze sistemul de încălzire centralizată din București, pentru că poluarea pe care o avem acum este mic copil față de ceea ce ar însemna 500-600 mii de centrale de apartament . Pentru că centralele de apartament poluează mult mai mult decât motoarele diesel. Ce vrea USR implicit, ce vrea PNL implicit - să ajungem să utilizăm 500 de mii de centrale de apartament în București, sub cuvânt că este comod, că suntem independenți . Asta este iresponsabil. Noi avem în București mai mult de 8.000 de blocuri care sunt racordate și deservim 1,2 miloane de cetățeni.

Adresez doamnei Wring și celor din PNL călduroasa invitație de a mă suna, de a mă întreba. Nu doresc să se facă dialoguri cu mine prin presă, pentru că acest gen de dialoguri sunt incomplete și prezintă doar o parte a problemei și nu întreaga problemă.