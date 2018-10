Ionuț Budișteanu, unul dintre cei mai influenți tineri din lume, știe cum va arăta lumea de mâine!

Ionuț Budișteanu a devenit bursier al Fundațiai Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României când avea 15 ani. În 2013 a obţinut recunoaşterea internaţională, după ce a obținut marele premiu la una dintre cele mai importante competiţii de ştiinţă şi inginerie din lume, Intel ISSEF. Ulterior a fost nominalizat de către revista americană „Forbes” ca fiind unul dintre primii 30 cei mai importanți tineri din Europa. Iar publicația americană ”Time” l-a declarat unul dintre cei mai influenţi tineri din lume.

Ionuț, de ce ai ales să rămâi în România, când ai primit atât de multe oferte extrem de tentante din afara țării?

Interacționând extraordinar de mult cu occidentul am sesizat că nu este o diferență mare între oportunitățile pe care le am în domeniul meu de specilitate în România față de oportunitățile din străintate. Spun acest lucru deoarece în IT totul se întâmplă online și am access la toate cunoștiințele lumii cu ajutorul internetului, deci, practic sunt la o căutare distanță. Chiar dacă am primit foarte multe oferte, am încercat tot timpul să văd ce pot eu să fac cu proprile mele puteri decât să astept să mi se ivească diverse oportunități.

Cred că în România am învățat mult mai mult decât aș fi putut învăța în străinătate

Cum consideri că a fost evoluția ta în România, comparativ cu ce s-ar fi putut întampla dacă alegeai să pleci în altă țară?

Nu aș putea să fac o comparație, pentru ca nu le-am trăit pe ambele. Dar pot să vă spun că din fiecare experiență am învățat enorm de multe lucruri, atât pe plan profesional cât și personal. Mai mult, cred că România mi-a oferit cele mai multe experiențe și cred că am învățat mult mai mult decât aș fi putut învăța în străinătate.

La ce proiect/proiecte lucrezi acum și ce contribuție crezi că vor aduce domeniului în care activezi?

În momentul de față lucrez în domeniul Blockchain dezvoltând o monedă digitală numită WebDollar. Toată ideea a pornit de la faptul că Bitcoin a fost creat în 2009 ca un prototip și multe lucruri pot fi îmbunătățite. WebDollar a fost creat ca sa poată fi o monedă digitală nativă internetului și să funcționeze complet în Browser, fără să fie necesară descărcarea sau instalarea unui program software. Portofelul digital, moneda digitală precum și tot protocolul funcționează nativ, direct în Browser. Sunt convins că în urmatorii ani, tranzacțiile financiare se vor muta din ce în ce mai mult direct pe internet. Chiar dacă avem un competitor pe piață, cel mai interesant este faptul că noi am dezvoltat o tehnologie de la 0 cu finanțare 0, față de competitorul nostru care a avut nevoie de peste 12 milioane de dolari să dezvolte o aplicație asemănătoare.

Ce a însemnat pentru tine bursa primită din partea Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României?

Am primit bursă în clasa a IX-a, când aveam doar 15 ani. Pentru mine a însemanat foarte mult deoarece m-a ajutat să particip la multe concursuri internaționale și în același timp cineva mi-a recunoscut și apreciat munca. Această recunoaștere m-a ambiționat să muncesc mai mult și să lucrez mai departe, dezvoltând proiecte cât mai îndrăznețe.

Cine este Ionuț Budișteanu acum?

Ionuț Budișteanu este un tânăr ambițios, care muncește 24 din 24 de ore pentru a-și îndeplini visurile. Posibil ca unele dintre ele să fie prea mari, dar sunt convins că orice vis se poate îndeplini prin multă muncă și dăruire.

Care crezi că o să fie cursul evoluției tale în viitor?

Nu am cum să știu cum o sa fie peste 10 sau 20 de ani, însă știu că ceva frumos se va întâmpla.

Visul meu este să creez o aplicație care să fie folosită de peste un miliard de oameni și toți să știe că a fost dezvoltată de un român

Care este cel mai mare vis al tău?

Cel mai mare vis al meu este să creez o aplicație utilă care să fie folosită de peste un miliard de oameni. Mai mult decât atât, fiecare dintre ei să știe faptul că respectiva aplicație a fost dezvoltată de un român.

În viziunea ta, cum va arăta lumea de mâine?

Cu siguranță știu cum o să arate lumea de mâine! Direcția este spre a fi din ce în ce mai tehnologizată. Tot felul de aplicații software și dispozitive electronice sunt create de programatori și ingineri. Multe dintre aplicațiile acestea software care sunt în dezvoltare, sunt utile și le folosim în viața de zi cu zi, chiar dacă nu știm acest lucru.

Sunt încrezător că lucruri frumoase pot fi dezvoltate și în România

În ce stadiu se află invențiile pentru care ai fost premiat în întreaga lume?

Unele proiecte s-au transformat în produse. Un exemplu este VisionBot, un robot Pick and Place care plantează componente SMD asamblând plăci și cablaje electronice. Clienții le folosesc să asambleze diverse produse și module electronice. Alte proiecte s-au dezvoltat ulterior, cum este WebDollar, unde avem peste 10,000 de utilizatori care folosesc moneda digitală. Utilizatorii fac tranzacții financiare, minează și avem și dezvoltatori software care creează tot felul de aplicații monedei digitale.

Ce ar trebui sa știe lumea întreagă despre Ionuț Budișteanu?

Faptul că sunt încrezător că lucruri frumoase pot fi dezvoltate și în România. Ionuț Budișteanu este un român care a avut norocul să se nască în secoul 21, într-o Românie destul de tehnologizată.

Te consideri un tânăr de succes?

Nu mă consider neaparat un tânăr de succes, dar sunt convins de faptul că succesul apare garantat, după multă muncă și mii de ore dedicate.