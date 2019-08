Irina Rimes, vis împlinit la Cerbul de Aur 2019. Artista din Republica Moldova aniversează 28 de ani cu doar o zi înainte a de susţine recitalul pe scena din Braşov

Irina Rimes şi-a dorit mereu să urce pe scena Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, iar momentele în care urmărea la televizor transmisiunile TVR din Piaţa Sfatului din Braşov se numără printre cele mai dragi amintiri ale copilăriei. Telespectatorii Televiziunii Române au remarcat-o în concursul „Fabrica de staruri”, în 2012, când artista din Republica Moldova a ajuns până în finală.

Vedetă de top a tinerei generaţii, Irina Rimes va susţine un recital pe scena festivalului pe 23 august, la numai o zi după aniversarea sa.

Irina Rimes a vorbit despre cum se pregăteşte pentru marele show din Piaţa Sfatului, dar şi despre planurile sale de viitor.

Cum ai primit propunerea de a susţine un recital pe scena din Piaţa Sfatului, la singurul Festival Internaţional de interpretare din România?

Când eram micuţă, după ce ne făcea băiţă, mama ne înfăşura în prosoape albe şi ne aşeza în faţa televizorului. Şi, într-un astfel de moment, când mă uitam la Cerbul de Aur, am spus: Mama, mama, iaca, eu când am să cresc mare, am să cânt pe scena aia! Lucrul acesta mi-a rămas în minte, devenind un fel de vis nespus... Aşa că, atunci când am fost sunată şi întrebată: ai vrea să vii la Cerbul de Aur, am răspuns imediat: DAAA! Visam să fiu acolo, indiferent că voi fi concurent sau invitat!

Ce show pregăteşti pentru 23 august?

Voi cânta piesele cunoscute de toată lumea, dar voi aduce şi unele de pe noul meu album, „Cosmos”, care încă nu a fost lansat pe YouTube, ci doar pe platformele de muzică. Sunt piese în care am încredere, le iubesc foarte mult şi de aceea le voi lansa pe 23 august, ţinând cont că pe 22 este ziua mea. Va fi o toamnă foarte plină pentru mine şi echipa mea, dar toată lumea aşteaptă Cerbul de Aur.

Pentru acest moment am pregătit un proiect de la A la Z, aşa cum se întâmplă de fiecare dată cu prezenţa noastră pe o mare scenă.

Ce aşteptări ai de la acest festival?

Nu ştiu dacă am anumite aşteptări. Am urmărit şi am văzut cum se întâmplă lucrurile la Cerbul de Aur, am fost acolo anul trecut când a cântat Damian Drăghici, care a adus un show senzaţional, special pregătit pentru Braşov. Aveam liber în acea zi şi doream foarte mult să îl ascult live. Aşa că, am fost în Piaţă şi am alergat peste tot ca o zvârlugă, să văd cum se aude în toate colţurile, dacă sunetul e ok. Mi-a plăcut mult – nu neapărat vibe-ul, ci faptul că lumea vine şi ascultă. Mi-a plăcut că nu eşti obligat să cânţi pentru ca lumea să danseze, să se distreze, ci pentru ca lumea să asculte. Aşa că, am creat un show pentru cei care vin să asculte.

Îţi mai aduci aminte de „Fabrica de staruri?

Sigur ca îmi aduc aminte de „Fabrica”, a fost proiectul de deschidere cumva, numai că după aceea, nu am făcut mare lucru... Trebuia să vin aici să semnez ceva, pe urmă nu am mai semnat nimic, apoi m-am căsătorit, după care m-am des-căsătorit... Am început să fac muzică, după ce fostul meu producător a lăsat totul şi a plecat, iar eu am rămas singură.

Cât de greu a fost drumul tău spre succes?

Dacă spun că nu a fost greu, lumea o să spună: „pai da, pentru că a avut pile”, iar dacă zic că a fost greu or să zică: „înseamnă că se plânge”. Aşa că, eu ştiu doar că atunci când cineva mă întreabă ce e de făcut, răspunsul este că trebuie muncit. Niciodată nu am renunţat şi orice aş fi făcut – contabilitate, dans sau orice altceva - ştiu că aş fi făcut bine, că aşa sunt eu, îmi place să fiu bună în domeniul în care activez. Doar că, făcând muzică mă simt bine. Şi, fiind o fire nu neapărat emoţională pentru că sunt o femeie puternică, ci o fire căreia îi place să trăiască fiecare sentiment în parte, să îl coasă, să îl descoasă, să îi înţeleagă toate culorile, îmi place să scriu despre asta. Dar cum nu pot să scriu poezii sau proză, pentru că nu mă pricep, scriu muzică. Şi dacă asta îmi place să fac asta cel mai mult, de ce aş dori să fac altceva?

„Cerbul de Aur 2019. Povestea noastră continuă!”

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică, Irina Rimes, Corina Chiriac.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română, în perioada 22 - 25 august.