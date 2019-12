Marc Rissmann: „Am amintiri tare dragi cu întâlnirile de Crăciun de la casa bunicilor mei, cu toată familia împreună”

Cunoscutul actor german Marc Rissmann a avut un an extraordinar, cu două premiere internaționale: serialul The Game of Thrones / Urzeala tronurilor, fenomenul cultural creat de HBO și The Man in the High Castle / Omul din castelul înalt, o producție Amazon Original Studios, adaptare pentru televiziune a romanului Omul din castelul înalt, de Philip K. Dick, un serial despre rolul führer-ului într-o lume alternativă, în care Marc joacă un rol cheie.

Unul dintre reprezentanții berlinezi ai unei generații de artiști care pun voință necondiționată, curiozitate în rolurile pe care le fac, deschiși către personaje care solicită transformări, atât fizice, cât și mentale, Marc este actor, fost sportiv, muzician, fotograf și regizor. Cariera sa internațională a început cu rolul din serialul The Last Kingdom, o dramă istorică și de acțiune, co-produsă de BBC și Netflix, în care joacă rolul lui Tekil, un războinic însetat de sânge, care îl vânează pe Uthread, personajul principal.

Marc este un artist expresiv și analitic, deopotrivă revoluționar, celebru și modest.

Călătorești mult. Anul acesta ai avut două premiere internaționale mari, cu The Man in the High Castle, o producție Amazon Original Studios și cu The Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), produs de HBO.

Pentru mine, 2019 a fost un an foarte frumos. Este o adevărată binecuvântare să fac parte din aceste două seriale pe care le apreciez într-atât de mult. Odată ce termini de filmat, părăsești platoul și lași în urmă experiența în sine, trece destul de mult timp până ajungi să trăiești rezultatul - premiera, întâlnirea cu presa, reacția publicului. A fost un an în care am avut ocazia să învăț câte ceva despre această latură a industriei. Am avut și o premieră la Festivalul de Film de la Edinburgh, șansa să trăiesc anticipația și bucuria celor două seriale, am trecut prin aventura aparițiilor tv în direct și prin interviuri fulger, unul după altul, și apoi, cel mai important, am primit reacția publicului. Sunt foarte recunoscător pentru aceste momente magice și pentru aceste șanse.

Marc Rissmann (stânga, în rolul Obergruppenführer-ului Goertzmann), alături de Rufus Sewell (Reichsmarschall Smith). Foto: AMAZON PRIME

Am umblat atât de mult anul acesta încât să fiu acasă pare o vacanță. De Crăciun și Anul Nou o să fiu în Berlin cu familia mea și cu cei pe care îi iubesc.

Marc Rissmann, intrerpretul personajului Harry Strickland, din Game of Thrones

Cum era Crăciunul tău în copilărie?

Să zicem că a existat perioada când credeam în Moș Crăciun - perioada de încântare și magie. Apoi un pic de dezamăgire… și apoi capitalism. (zâmbește) Am amintiri tare dragi cu întâlnirile de Crăciun de la casa bunicilor mei, cu toată familia împreună, râsete, jocuri și mâncare.

Crăciunul e un moment în care lucrurile încetinesc un pic pentru mine. Îmi fac retrospectiva anului și folosesc timpul pentru recalibrare și reîntinerire. Dar Crăciunul mai este și miros de prăjituri în cuptor, lumini în oraș și ocazia să mănânc mult prea multe dulciuri.

Dincolo de scenă, îți faci planuri pentru 2020?

Am învățat din anii trecuți că este foarte greu să planifici meseria asta, ceea ce e în mod egal o binecuvântare și o povară. Așa că îmi promit mie însumi să fiu pe cât de prezent pot. Și să nu las teama să mă conducă. Să continui să evoluez, să îmi asum riscuri și să am încredere în instinctul meu.

Merg acolo unde mă duce viața, dar profit de orice ocazie să fiu în natură, oriunde m-aș afla în lume.

Marc Rissmann, într-unul din cele mai emblematice cadre din Game of Thrones