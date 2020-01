Prof. Univ. Dr. Norina Forna: „Rectorul unei Universităţi trebuie să fie, înainte de toate, un bun manager”

Din poziţia de decan al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, prof. univ. Norina Forna a adus pregătirea studenţilor stomatologi la nivelul celor din Vestul Europei, prin introducerea unor discipline noi, create în premieră națională și, în unele cazuri, chiar europeană. De altfel, studenţii ieşeni au fost primii din Europa care au învăţat manoperele de medicină dentară cu ajutorul unor simulatoare computerizate 3D, care folosesc cele mai noi tehnologii de imagistică virtuală şi care au fost achiziționate de facultate prin intermediul proiectelor cu fonduri europene. Prof. Norina Forna candidează acum pentru funcţia de Rector al UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi şi a explicat, pentru Jurnalul, ce schimbări îşi doreşte să facă în universitatea ieşeană din această funcție.

JURNALUL: - Sunteți decan al Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF „Grigore T. Popa” din Iași. Ce au și ce nu au studenții de la Stomatologie, comparativ cu studenții din alte țări europene?

Prof. Dr. Norina Forna: - Nu funcțiile pe care le poți avea de-a lungul vieții crează caracterul unui om, ci realizările pe care le reușești prin intermediul acestor funcții, în beneficiul comunității sau al unei instituții și până la urmă al țării din care faci parte. Păstrând această linie, consider că, din poziția de decan am reușit să poziționez Facultatea de Medicină Dentară și implicit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în ierarhia valorilor și a excelenței academice internaționale. Unul dintre obiectivele majore pe care l-am avut în vedere atunci când am preluat conducerea Facultății de Medicină Dentară a fost acela de a o compatibiliza cu facultățile similare din Vestul Europei.

Astfel, am introdus discipline noi, create în premieră națională și chiar europeană: Proteze maxilo-faciale, Robotică și simulare 3D în medicina dentară, Reabilitare cu laseri chirurgicali în medicina dentară, dar și concepte noi, preluate la nivel național: Periointegrare, Interrelația pregătire teoretică - aplicabilitate practică, trinomul medic dentist - tehnician dentar - asistență medicală, diagnostic și terapie minim-invazivă sau screening populațional în ceea ce privește statusul oral corelată cu starea generală. De asemenea, am înființat programe de pregătire de tip Masterat – în prezent în număr de 7 în Facultatea de Medicină Dentară, dintre care două programe (Reabilitare Implanto-Protetică și Metode non-invazive de diagnostic și tratament în medicina dentară – Terapii laser) de tip Master Internațional și un program național de tip Atestat în Implantologie orală, care se bucură de un mare succes, până acum având peste 1.000 de absolvenți.

În plus, Facultatea de Medicină Dentară din Iași beneficiază de una dintre cele mai moderne baze materiale de învățământ din România. Activitatea practică a studenților se desfășoară în Baza Clinică de Învățământ Stomatologic a facultății – clădire nouă, inaugurată în 2007 și proiectată conform standardelor europene. Spațiul a fost astfel conceput și compartimentat încât circuitul pacienților să se realizeze conform standardelor UE, cu stimularea caracterului practic integrativ (clinic, tehnologic, didactic și de cercetare), în prezența permanentă a tripletei medic / tehnician / asistentă.

Clădirea oferă infrastructura necesară desfășurării unui învățământ competitiv, la cele mai înalte standarde, dar și a unei asistențe medicale riguroase – concretizată prin intermediul contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate, care include toți medicii stomatologi / cadre didactice care activează în cadrul acestei unități. Toate aceste rezultate deosebite mă îndreptățesc să afirm fără ezitare că studenții la Stomatologie în Iași au tot ceea ce le este necesar pentru o pregătire profesională de excelență, la nivelul școlilor de prestigiu din Europa, absolvenții facultății noastre fiind înalt competitivi pe piața muncii din domeniu, nu numai în România, dar și oriunde în lume.

- Mai vin studenții din alte țări să se pregătească în România?

Prof. Dr. Norina Forna: - Răspunsul la această întrebare este cu certitudine afirmativ. Numărul de studenți străini care vin să se pregătească în România, la Iași, crește de la an la an, cu atât mai mult cu cât în Facultatea de Medicină Dentară am înființat, începând din 2009, două direcții de studiu noi, adresate exclusiv acestora – respectiv, programul de studiu în limba engleză și cel în limba franceză. Diploma obținută după absolvirea Facultății de Medicină Dentară din Iași este recunoscută de forurile specializate din alte țări din lume: țările membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada (începând din 2007), Egipt, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, India, Iordania, Iraq, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Suedia, Tunisia, Turcia și Yemen; acest fapt, alături de pregătirea serioasă și de calitate, au făcut ca oferta academică a Facultății de Medicină Dentară din Iași să aibă o largă adresabilitate pe plan internațional.

În România, studenții la Medicină și rezidenții se plâng, în general, că nu prea au acces la pregătirea practică. De altfel, în tot sistemul de educație autohton există această problemă: prea multă teorie, prea puțină practică. Cum este pentru studenții/rezidenții la Stomatologie? Credeți că ar trebui schimbat ceva în pregătirea lor?

Prof. Dr. Norina Forna: - Pregătirea practică nu reprezintă o problemă pentru studenții și rezidenții Facultății de Medicină Dentară din Iași; întotdeauna acest aspect a fost abordat cu maximum de seriozitate, deoarece dezvoltarea manualității este o cerință obligatorie pentru a deveni un bun medic stomatolog. Studenții noștri încep practica pe pacient din anul al III-lea, sub directa supraveghere a asistenților de grupă și a cadrelor didactice de predare, astfel încât beneficiază de toate condițiile necesare pentru însușirea corectă și completă a manoperelor stomatologice, în Baza Clinică de Învățământ Stomatologic, care a fost proiectată cu precădere în acest scop.

Un fapt important care trebuie menționat este și acela că pregătirea practică propriu-zisă este precedată de un stagiu de un semestru pe simulatoare computerizate, care au fost achiziționate în facultate prin intermediul proiectelor cu fonduri europene. În Baza Clinică de Învățământ există, astfel, cinci sisteme DentSim pentru simulare computerizată 3D – cel mai avansat tip de simulatoare de manopere stomatologice din lume; tehnologia a fost definitivată în 1999, în cadrul Universității din Pennsylvania, SUA, iar în prezent există în lume circa 300 unități DentSim. În Europa, astfel de simulatoare se găsesc doar în Austria, Ungaria și cele 5 unități din România achiziționate din fonduri europene. 76% dintre studenții care au folosit acest sistem solicită sesiuni de lucru suplimentare, pentru auto-perfecționare – utilizarea lor fiind un real succes.

Transmiterea în timp real a intervenției în fața unui auditoriu format din medici participanți la cursurile post-universitare organizate în cadrul facultății a constituit pentru aceștia o experiență și o oportunitate unică, care nu pot fi regăsite nicăieri altundeva în țară, situându-se la nivelul celor mai prestigioase instituții de învățământ superior din Europa.

În acest an a fost suplimentat consistent numărul de locuri la Rezidenţiat. Pot fi pregătiţi la nivel optim în condiţiile existente?

Prof. Dr. Norina Forna: - Aceasta a fost o problemă deosebită care a apărut anul acesta, în urma concursului de Rezidențiat, și care m-a preocupat în mare măsură. Pentru a veni în întâmpinarea candidaților care au susținut examenul de Rezidențiat, dar și a viitorilor absolvenți, în data de 11 decembrie 2019 am organizat la Iași dezbaterea „Rezidențiatul și perspectiva sistemului medical din România”, coordonată prin intermediul Colegiul Medicilor Stomatologi Iași pe care îl conduc în calitate de Președinte, cu participarea Vicepreședintelui Comisiei de Sănătate a Senatului României, Senator Dr. Renică Diaconescu.

Protagoniștii principali ai acestei dezbateri au fost studenții și absolvenții candidați din toate cele trei domenii (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie), prezenți într-un număr important, și care au fost invitați la un dialog deschis cu cadrele didactice și factorii de decizie din Ministerul Sănătății, pentru a evidenția dificultățile cu care se confruntă în cadrul examenului, în scopul inițierii unor măsuri care să le dea o șansă de ocupare a unui loc în specializarea dorită, atunci când punctajul minim de promovare a fost obținut.

Rezumatul acestor discuții s-a materializat într-un memoriu, care a coagulat întrebările ridicate și soluțiile propuse, și a fost adresat Ministerului Sănătății și Comisiei de Sănătate a Senatului României. Evenimentul organizat și discuțiile inițiate au avut și ele o contribuție importantă la rezoluția adoptată de Minister, de suplimentare în premieră a numărului de locuri, care, deși ridică probleme deosebite, poate fi soluționată eficient, prin folosirea tuturor unităților de învățământ superior medical acreditate.

Atât în cazul specializărilor de Medicină, cât și în acelea de Medicină Dentară și Farmacie, absorbția rezidenților din anul 2019 a fost realizată cu succes, prin folosirea resurselor oferite de facultățile de profil din Arad, Brașov, Galați, Oradea și Sibiu, alături de cele consacrate deja, din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Târgu Mureș și Constanța.

Din câte știu, v-ați ocupat și de atragerea unor fonduri europene. De cât timp faceți proiecte și cam câți bani ați adus în Universitatea de Medicină și Farmacie de la Iași? La ce au fost folosiți banii europeni?

Prof. Dr. Norina Forna: - Învățământul academic de calitate nu se poate face fără a avea acces la tehnologiile de ultimă oră din domeniu, care însă ridică problema costurilor de achiziție foarte importante. Prin urmare, singura soluție pe care am găsit-o la această dilemă a reprezentat-o oportunitatea oferită de finanțările europene. M-am implicat cu toate resursele în acest domeniu de circa 11 ani (din 2009, când am scris primele proiecte) și, până în momentul de față, rezultatele obținute sunt semnificative: 11 proiecte implementate, peste 15 milioane de Euro administrați eficient și peste 6.500 de studenți implicați activ, beneficiind de burse, premii și dotările materiale obținute.

Fiecare proiect a fost gândit ș i implementat cu scopul pregătirii la standarde înalte a studen ț ilor, facilitarea accesului la resurse a cadrelor didactice ș i dotarea cu tehnologii moderne ș i infrastructură suport mediului educa ț ional medical.

Câteva exemple semnificative de proiecte: „Strategii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piața muncii a studenților specializați în medicină dentară” – 4 milioane Euro; „Adaptarea ofertei învățământului medical dentar superior la nevoile muncii și ale societății bazate pe cunoaștere” – 3 milioane Euro; „Centru de formare specialiști și resurse în reabilitarea orală” – 3 milioane Euro; „Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare MEDCAREER” – 3,7 milioane Euro ș.a.m.d.

Prin intermediul acestor proiecte a fost implementat, pentru prima dată în România și chiar în premieră europeană, conceptul de simulare a manoperelor de medicină dentară cu ajutorul unor simulatoare computerizate 3D (DentSim) care folosesc cele mai noi tehnologii de imagistică pentru a crea un mediu virtual realist. Facultatea de Medicină Dentară a devenit astfel a treia facultate de profil din Europa care folosește acest sistem – cel mai performant echipament de simulare în medicină dentară existent în lume la ora actuală.

Ca o consecință a interrelației între rezultatele obținute prin implementarea acestor proiecte europene, în cadrul Facultății de Medicină Dentară au fost create 7 Centre de Excelență în Cercetare, unice în spațiul academic românesc, dotate cu echipamente de avangardă la nivel național și european:

- Centrul de Formare Specialiști și Resurse în Reabilitare Orală;

- Centrul MEDCAREER de Imagistică Medicală prin Tehnologii de Realitate Virtuală și Augmentată;

- Centrul Interdisciplinar de Simulare și Asistență 3D în Reabilitare Generală și Oro-Maxilo-Facială;

- Centrul de Robotică în Medicina Dentară;

- Centrul de Digital Smile Design;

- Centrul de Laseri Chirurgicali în Medicina Dentară

- Centrul de Excelență pentru pacientul copil și adult cu dizabilități psihomotorii (2019)

Resursele unice la care Facultatea de Medicină Dentară din Iași a avut astfel acces au propulsat-o pe primul loc între facultățile de profil din țară și chiar pe primele locuri în Europa în privința dotării materiale și a echipamentelor, orientate cu precădere către dispozitivele de simulare computerizată 3D și robotică.

În şcolile din România nu se face educaţie pentru sănătate. Credeţi că ar fi necesară pentru elevi o astfel de disciplină? Care ar fi beneficiile ei, din perspectiva stomatologului, pe termen lung?

Prof. Dr. Norina Forna: - Organizaţia Mondială a Sănătății promovează programele de sănătate orală în școli, deoarece acestea reprezintă un spațiu important în care se pot desfășura diferite acțiuni de prevenire a afecțiunilor orale. La Iași, are loc anual un eveniment de tradiție, care a ajuns la ediția a 11-a, intitulat Caravana Profilaxiei, eveniment organizat de Societatea Română de Reabilitare Orală (ASRRO), în parteneriat cu Colegiul Medicilor Stomatologi Iași și în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Facultatea de Medicină Dentară şi Societatea Studenților Stomatologi din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. Scopul acestui eveniment este de a evalua gradul de sănătate orală a persoanelor din Iași și din mediul rural. De la prima ediție și până în prezent, peste 50.000 de persoane au beneficiat de serviciile oferite cu ocazia Caravanei Profilaxiei: consultații gratuite, informare, promovare și distribuire gratuită a peste 250.000 de produse de profilaxie.

În mediul rural, Caravana Profilaxiei se desfășoară în școli, unde participă atât dentiști, cadre didactice ale Facultății de Medicină Dentară, cât și studenți și rezidenți care, prin lecțiile de educație sanitară pe care le desfășoară, conștientizează copiii și adolescenții asupra importanței menținerii unei stări de sănătate orală bună și asupra necesității unui control periodic la cabinetul stomatologic.

Dar cabinetele stomatologice din şcoli sunt necesare? Cele câteva cabinete pe care eu le ştiam acum câţiva ani, în prezent nu mai există.

Prof. Dr. Norina Forna: - Cabinetele stomatologice din școli sunt foarte importante, în primul rând din punctul de vedere al prevenirii afecțiunilor orale, deoarece la acest nivel se pot introduce programe de profilaxie orală, prin utilizarea regulată a soluţiilor fluorurate, prin sigilarea molarilor integri de 6 şi 12 ani, cu scopul de a preveni apariţia cariilor dentare. În doilea rând, accesul la tratamentele stomatologice este gratuit, fiind astfel accesibil tuturor categoriilor de copii, inclusiv cei care provin din familii dezavantajate din punct de vedere socio-economic.

La Iaşi, în ceea ce privește Cabinetele de Medicină dentară școlară și studențești, au fost achiziţionate 19 unit-uri dentare noi și sterilizatoare, unit-uri care erau depăşite fizic şi moral, iar din cele 23 de cabinete existente în școli, doar 19 erau funcționale. Se are în vedere şi modernizarea tuturor cabinetelor dentare din Iaşi, înființarea a 7 cabinete dentare în școlile cu un număr de peste 1.000 de copii, precum și înlocuirea instrumentarului existent, care are un grad avansat de uzură.

Un alt proiect important al Colegiului Medicilor Stomatologi Iaşi, în parteneriat cu Consiliul Judeţean, vizează şi înfiinţarea de cabinete stomatologice în zona rurală, ştiut fiind faptul că în prezent nu există nici un cabinet şcolar în comunele din judeţul Iaşi.

Candidați la șefia Universității de Medicină și Farmacie din Iaşi? De ce vă doriți această poziție și ce schimbări doriți să faceți din această funcție?

Prof. Dr. Norina Forna: - Candidez pentru funcția de Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași ca o continuare firească a activităţilor desfăşurate cu succes la nivelul facultăţii în calitate de Decan, pentru că fac parte din familia de cadre didactice a Universității din 1988 şi îmi doresc ca nu doar Facultatea de Medicină Dentară, ci întreaga Universitate să devină vizibilă și recunoscută la nivel internațional.

În prezent, numărul cadrelor didactice este subdimensionat prin raportare la numărul foarte mare de studenți și programul de predare încărcat. În acest sens, susţin culoarul liber al promovării pe seama reducerii numărului de ore. Totodată, susţin remunerarea orelor suplimentare cu 100%, iar în calitate de rector voi facilita accesul la publicații pentru toate materiile, fără vreo îngrădire.

Doresc, de asemenea, ca rector, să rezolv problema deficitului de infrastructură didactică (videoproiectoare vechi, lipsa calculatoarelor din sălile de curs și lucrări practice, lipsa tablelor inteligente etc.), necesare mai ales disciplinelor preclinice, o realitate dureroasă care se răsfrânge asupra actului de pregătire a studentului. Doresc accesul tuturor cadrelor didactice la infrastructură și tehnologii performante, în contextul progresului întâlnit în toate ramurile medicinei. Am în vedere pentru aceasta implementarea proiectelor cu fonduri europene, proiecte care în trecut au permis realizarea unor dotări de avangardă la Facultatea de Medicină Dentară.

Există, de asemenea, la UMF Iași, problema stringentă a spațiilor pentru stagiile de practică din spitale: acestea au caracterul unui spațiu public aglomerat și sunt total insuficiente pentru practica medicală sau sunt lipsite de vestiare.

Doresc înființarea unui spital-simulator – locație în care studenții pot practica și aplica acele cunoștințe-manual înainte de practica efectivă realizată în spital, un lucru care va crește eficiența predării și vor scădea semnificativ erorile de lucru. Tot pentru studenţi doresc asigurarea celor mai bune condiții de învățare şi asigurarea unei atmosfere de înaltă ținută academică, de parteneriat, de colaborare. Consider că un Rector al unei Universități trebuie să fie, înainte de toate, un bun manager și care, în echipă, cu întreaga comunitate academică, să pună pe primul plan dezvoltarea din toate punctele de vedere a Instituției în fruntea căreia a fost ales.

Țin să mulțumesc senatului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pentru încrederea acordată, dar și pentru întreaga colaborare avută de-a lungul anilor, în contextul în care membrii senatului acestei universități au votat recent, în unanimitate, acordarea titlului de doctor honoris causa. Și, nu în ultimul rând, doresc recunoașterea UMF Iași ca instituție de prestigiu nu doar la nivel național, ci la nivel mondial. Să nu uităm un mare adevăr al reputatului profesor Grigore T. Popa care spunea că „o universitate, dacă este lipsită de partea inventivă, de creaţie, nu se mai poate numi universitate”.