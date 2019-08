Sabina Lisievici: „Arde-mă în versuri” este ultimul volum publicat. Nu mă opresc aici!  

Este actriță, scriitoare și designer, iar roadele muncii sale au început să se vadă! Sabina Lisievici este, în prezent, o româncă apreciată la Hollywood. Îi curge actoria prin vene, este deja la al treilea proiect internațional, jucând în filmul „Back 2 Back”, alături de Florin Piersic Jr., Paul Diaconescu, Howard Dell, Stanislav Ianevsky și mulți alții. A terminat o renumită școală de actorie de la Hollywood și își dorește să joace alături de Keanu Reeves. Mai multe despre marile ei pasiuni – poezia, platoul de filmare şi genţile -, dar şi despre planurile sale de viitor, ne-a povestit chiar Sabina Lisievici.

Sabina, cum și de când ți-ai descoperit pasiunea pentru actorie?

Sabina Lisievici: - Este o chemare! Ador să joc și mi-a plăcut actoria de mică. Pentru faptul că am acum ocazia să îmi îndeplinesc visul, sunt recunoscătoare! Și vreau să fac actorie la cel mai înalt nivel!

Te-ai specializat la Hollywood ca actor metodist și ai avut ocazia să termini acolo o renumită școală de actorie, urmată chiar și de Brad Pitt! Cum a fost experiența?

Sabina Lisievici: - Am terminat cursurile școlii de actorie a lui Bobbie Chance, Hollywood Actor’s Showcase, aceeași scoală pe care au făcut-o și Brad Pitt, Jennifer Aniston, Drew Barrymore și alte nume grele din industrie. A fost o super experiență pentru mine, am acumulat multe cunoștințe, acum sunt actor metodist. La noi nu există o școală de unde puteam să am această specializare.





Ce ți-a plăcut cel mai mult în America și de ce te-ai mai întors în țară după 4 luni petrecute în Los Angeles?

Sabina Lisievici: - În America am stat aproape 6 luni și m-am întors pentru că mă regăsesc în România și la noi mi-aș dori să joc și să urc pe scenele mari, alături de actorii mei preferați. Aici pot aduce ce am învățat în Hollywood! America are multe de oferit și mă pot reîntoarce oricând acolo, însă visul meu este să mă realizez profesional la mine acasă!

Ai scris acolo și un volum de poezii...

Sabina Lisievici: - Volumul se numește „Arde-mă în versuri”, este cel de-al cincilea volum de versuri al meu publicat. Sunt versuri pe diferite teme, dar majoritar despre dragoste, în toate formele ei. A fost scris aproape în întregime în perioada în care am stat în West Hollywood și Santa Monica, în SUA.

Ai avut ocazia să te întâlnești și cu actori cunoscuți la Hollywood? Cu cine ți-ar fi plăcut să dai nas în nas pe acolo?

Sabina Lisievici: - Cât am locuit în Los Angeles, am avut ocazia să îi întâlnesc pe Theo Rossi din „Sons of Anarchy”, Billy Bob Thornton, fostul soț al Angelinei Jolie, Wendy Starland, cea care a ajutat la descoperirea lui Lady Gaga, rapperul WIZ Khalifa și mulți, mulți alții. Mi-ar fi plăcut să am ocazia să-i văd „live” pe Brad Pitt, Nicole Kidman, Keanu Reeves, Bruce Willis, Julia Roberts, dar mă voi întoarce în America şi… „never say never”!



În câte filme ai jucat în America?

Sabina Lisievici: - Hollywood-ul este Sfântul Graal al tuturor actorilor din punctul meu de vedere iar eu am avut șansa să îl ating jucând rolul principal reprezentând-o pe Claris în filmul „I am not for sale; The fight to end Human Trafficking”. Am mai jucat în „Wild sunflower”, iar acum filmez pentru a treia producție internațională, „Back 2 Back”. Urmează și alte proiecte interesante atât în SUA cât și în România.

Ai fost cooptată recent într-o nouă producție, tot un film american, dar cu actori români, „Back 2 Back”! Alături de cine ai ocazia să joci și cum este la filmări?

Sabina Lisievici: - Așa este! Mă bucur că am primit propunerea să joc în acest film, o producție americană, „Back 2 Back”. Filmările au început săptămâna trecută, la noi la mare, la Mamaia. Lucrez alături de profesioniști, suntem o echipă foarte tare, distribuția este de excepție, iar faptul că regizorul este Kader Ayd mă încântă, deoarece este un om cu o super experiență în cinematografie și a lucrat cu nume mari din industrie, este un tip minunat și mă bucur că am avut ocazia să fiu pe platoul de filmare alături de el! Profesionalismul și calmul lui sunt debordante. Personajul meu se numește Eva și sunt spioană, joc alături de un actor consacrat de la noi, pe care îl admir tare mult, Florin Piersic JR. Îmi place echipa filmului, mă înțeleg bine cu toată lumea, este deja urcat pe IMDb, puteți vedea acolo toată distribuția. Nu am emoții, am învățat scenariul, replicile foarte repede și abia aștept să vedeți ce a ieșit! Din distribuția filmului mai fac parte Ionuț Iftimoaie, Alexandru Lungu, Paul Diaconescu, Horia Lăcătușu, dar și celebrități internațional precum Stanislav Ianevsky („Harry Potter”, „Hostel”), Howard Dell („Tânăr și Neliniştit”), Silvio Simac – expert în arte marțiale (a jucat cu Jet Li, Jason Stratham, Tom Cruise). Producția filmului „Back 2 Back” este semnată de Eduard Irimia, Alain Depardieu, fratele celebrului actor Gerard Depardieu, și de Nora Seroussi.

Ce îți dorești în materie de actorie? Ce roluri te atrag, în ce personaje te regăsești? Cu cine ți-ai dori să joci și ce crezi că ți s-ar potrivi mănușă?

Sabina Lisievici: - Să ajung cât mai sus, să mă perfecționez! Îmi iubesc toate rolurile. Iubesc să le dau viaţă prin mine. Sunt un actor metodist. Îmi place să joc orice rol căruia pot să îi dau valoare prin prezența scenică! Mi-aș dori să joc din nou în seriale de la noi. În cât mai multe! Dacă se poate, în toate!

Am avut ocazia să joc la noi alături de Eugenia Șerban, Mircea Dambăreanu, dar mi-aș dori să ajung să joc și lângă marea noastră actrită Carmen Tănase.

I-ai dedicat o poezie fiicei lui Mihai Morar, Roua, poezie pe care ai scris-o în 10 minute…

Sabina Lisievici: - Așa este. Am profitat de ocazie, când am fost invitată în emisiunea „Rai da’ buni”, prezentată de Mihai Morar la Antena Stars. Era chiar la câteva zile după ce i se născuse cea de-a treia fetiță, Roua, și m-a inspirat. Mi-a făcut plăcere să-i fac o mică dedicație. Vă las aici rândurile pe care le-am scris pentru proaspătul tătic, l-am văzut emoționat: „Să-ți fie Roua bucurie, iar mai târziu să-i ierți greșeala / Să-i mângâi mereu obrazul seara / Să-i fii om și stâlp de bază / Să te știe mereu zid, împotriva furtunilor ce mint / Să nu uiți să-i fii tu tată, într-o lume cam deșartă / Fii tu modelul, cum îi va fi prințul ei din poezii”.

Te vezi dându-i replică unui celebru actor american?

Sabina Lisievici: - Am jucat deja în trei filme în America, însă recunosc că mi-ar plăcea foarte mult și ar fi un vis împlinit să pot juca alături de Keanu Reeves. Este un actor care îmi place.

Cum se împacă actoria cu scrisul? Știu că scrii poezii de la 8 ani, ai luat și distincția Nichita Stănescu la 14 ani. Ai timp să le faci pe amândouă? Ce mai urmează din postura de autor?

Sabina Lisievici: - Scriu de la vârsta de 8 ani, de la moartea bunicului meu, el m-a inspirat. Primul volum l-am publicat la vârsta de 12 ani sub egida Uniunii Scriitorilor. La vârsta de 14 ani primeam deja marele trofeu „Nichita Stănescu” pentru întreaga carieră, același trofeu fiind primit și de Adrian Păunescu, Mircea Micu, Mircea Dinescu. A fost o onoare pentru mine! De-a lungul anilor am câștigat numeroase premii naționale și internaționale pentru poezie și critică literară. Cărțile mele se pot găsi în majoritatea librăriilor mari, precum Cărturesti, Librarium, Mihai Eminescu, Diverta. Ultimul volum publicat este „Arde-mă în versuri”. Nu mă opresc aici, vor mai urma!



Ești și designer de trei ani și creezi niște genți superbe! Cine te inspiră pe această parte și unde au ajuns până acum creațiile tale? Ai vândut și în America, ai fost la târguri...

Sabina Lisievici: - De 3 ani de zile produc niște genți din piele, modele unicat, de calitate, foarte practice, care mă reprezintă și îmi poartă numele. Pot să le dau garanție pe viață pentru că sunt foarte trainice, confecționate din super materiale. Nu găseam pe piață ce modele de genți îmi doream eu, așa că de aici a izvorât această pasiune a mea de a crea genți și nu numai!

Din atâtea pasiuni, care este de bază? Cu care vrei să continui pe viitor?

Sabina Lisievici: - Îmi place mult să joc, deci, clar, actoria! Dar voi continua și cu scrisul, pentru că mă regăsesc atunci când compun versuri.

Cum este Sabina Lisievici ca om? Cum îți place să te descrii?

Sabina Lisievici: - Caldă, dar în același timp și vulcanică, talentată, trăiesc să-mi îndeplinesc pasiunea, îmi doresc să joc cât mai mult și la un nivel înalt, să joc la noi, îmi plac teatrul și filmul. Sunt visătoare, puternică, sensibilă, ador călătoriile, iubesc cu pasiune și nu mă las până nu îmi iese mereu ce mi-am propus! Respir artă și iubire!

Mai ai o pasiune: să călătorești! Câte țări ai văzut până acum, unde ți-a plăcut cel mai mult și ce mai urmează?

Sabina Lisievici: - Îmi place la nebunie să călătoresc și din fiecare tară am luat ceea ce era mai bun, m-am întors cu amintiri de neuitat. Până acum am călătorit în 30 de țări și mi-aș dori să văd tot mapamondul! Îmi plac vacanțele pentru că mă relaxează, mă scot din rutina zilnică, vezi locuri care îți rămân întipărite adânc în minte. Locurile care m-au fermecat cel mai mult din punct de vedere al naturii au fost Boracay - în Filipine, Joshua Trees National Park, Mojacar - în Spania, Grand Canyon și Munții Alpi. Orașele care au pentru mine o magie specială sunt: New Orleans, Lisabona, Las Vegas, Viena (unde urmează să mă întorc de ziua mea) şi Istanbul. Îmi doresc să ajung în San Francisco, în deşertul Mojave, insulele Lofoten, în Norvegia pentru a admira aurora boreală, Lhasa – în China, Kyoto – în Japonia, Beijing - China, Kathmandu Nepal, Mexico City - în Mexic şi lista poate continua. Mai am de călătorit!

Pe 29 august este ziua ta! Ce ai pregătit, cum ţi-ai propus să sărbătorești?

Sabina Lisievici: - Anul acesta de ziua mea voi pleca în Austria, la Viena. Pietenele mele de acolo mă așteaptă să sărbătorim frumos! Şi eu abia aștept, ce-i drept!

Ești o femeie frumoasă! Care sunt secretele tale de beauty? Cum te menții în formă?

Sabina Lisievici: - De 5 ani de zile am adoptat o dietă vegetariană, merg la masaj cel puţin o dată pe săptămână, am început de curând niște cursuri de bachata, am învăţat să-mi perfecționez make-up-ul în funcție de tendințele americane, fac criolipoliză. De la actriţa Nicole Kidman, pe care o admir foarte tare, am reținut şi aplicat deopotrivă trucul ei pe care îl practic de cel puţin două ori pe săptămână, clatindu-mi părul, la final, după ce îl șamponez, cu șampanie. Arată senzațional şi se aplică pentru părul blond.

Cum vezi, profesional vorbind, peste 10 ani?

Sabina Lisievici: - O actriţă consacrată! Îmi doresc să am cât mai multe filme şi roluri la activ!