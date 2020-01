“Nașa” Kovesi reunește, la Luxemburg, familia Bulancea

RADU TUTA / AGERPRES FOTO Codruta Kovesi Codruta Kovesi Vezi galeria foto





Secția pentru Procurori de la Consiliul Superior al Magistraturii dă două vești bune. Prima dintre ele se referă la faptul că, timp de trei ani, principalul colaborator al Laurei Codruța Kovesi, Marius Bulancea, nu va mai activa în cadrul DNA. A doua veste bună, dar pentru Bulancea de această dată, este că se va regăsi, la Luxemburg, cu soția sa, care lucrează la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Procurorul va lucra, prin detașare, tot la Luxemburg, unde își are sediul Parchetul European (EPPO), unde, coincidență, șefă este Laura Codruța Kovesi. Tot coincidența face ca, în vara anului trecut, postul pe care Marius Bulancea îl ocupă prin detașare să fie scos la “mezat”, cu un salariu lunar de pornire de 5.416,58 de euro, la care se adaugă bonificații.

Șef de secție în cadrul DNA, Marius Bulancea va activa, începând cu data de 1 februarie 2020, ca law officer - consilier de legislaţie - în cadrul Parchetului European, după ce, în ședința din data de 21 ianuarie, Secția pentru Procurori de la CSM a admis detașarea procurorului în această funcție, pentru o perioadă de trei ani. Mutarea vine la câteva luni după ce Laura Codruța Kovesi a preluat, oficial, șefia EPPO și chiar în ziua în care ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a decis persoanele care urmează să fie numite, politic, la vârful marilor Parchete din România.

Pe site-ul Comisiei Europene, instituție în subordinea căreia funcționează EPPO, a fost postat, în vara anului trecut, un anunț referitor la vacantarea unui post de law officer în cadrul Parchetului European, post care a fost, astfel, scos la concurs. Conform acestei postări, Comisia Europeană preciza că se caută un specialist care să ocupe temporar această funcție, pentru o perioadă de trei ani, și care să fie remunerat, lunar, cu suma de 5.416,58 de euro, urmând ca, ulterior, suma să fie majorată la 5.644,2 euro lunar. La care se adaugă bonificații precum program de lucru flexibil, minimum 24 de zile concediul legal plătit anual, oportunități de formare și de dezvoltare profesională, concediu de maternitate, paternitate și de creștere a copilului, asigurare de șomaj și pensie de la UE. De asemenea, la finalul stagiului de trei ani, detașarea poate fi prelungită cu încă trei ani, în a doua etapă și, la finalul acesteia, poate fi prelungită pe termen nelimitat.



Soţia, la CJUE

Faptul că Marius Bulancea, unul dintre cei mai importanți pioni ai echipei Laurei Codruța Kovesi, din perioada în care aceasta conducea Direcția Națională Anticorupție, a fost selectat pentru a lucra la Parchetul European, sub mandatul aceleiași Laura Codruţa Kovesi, nu poate fi, evident, decât o coincidență fericită pentru el. Însă, o coincidență și mai interesantă este aceea că EPPO are sediul la Luxemburg, tot acolo unde are sediul și Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Instituție unde lucrează soția procurorului Marius Bulancea, Diana Magdalena Bulancea.

Informația se regăseşte chiar în declarația de avere a lui Bulancea, întocmită la jumătatea anului 2019, document conform căruia soția procurorului a încasat, în ultimul an fiscal, suma de 126.455,36 de euro.

Din același document, mai aflăm că Marius Bulancea a realizat, în calitate de procuror șef de secție în cadrul DNA, un venit salarial anual de 218.447 de lei, ceea ce, lunar, înseamnă o remunerație de 3.792,5 euro. Cu aproape 1.700 de euro mai mică decât salariul de început ca law officer la Parchetul European. Reunirea soților Bulancea, la Luxemburg, va însemna, astfel, un venit lunar de aproape 16.000 de euro.