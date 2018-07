Perla Banatului a ajuns oraşul fantomelor

Drumul judeţean 582 E din judeţul Caraş-Severin arată ca după un cataclism, plin de gropi şi de butuci. Şoseaua care nu a mai fost asfaltată de mai bine de 25 de ani duce spre perla Banatului, staţiunea Semenic. Zece kilometri pe care o dată ce au călcat, turiştii cel mai probabil nu se vor întoarce niciodată.

Aflată pe unul din cele înalte culmi din Banat, Semenicul, cândva un paradis al turismului montan, zace în uitare. Staţiunea trăieşte doar iarna, atunci când turişti se înghesuie pe pârtie, vara însă e pustie. Hotelul Gozna este pustiu, deşi înăuntru ar putea fi cazaţi până la 2.000 de turişti. Geamurile sparte, uşile distruse, mobilierul vechi de peste 30 de ani, gonesc turiştii care mai mai vin pe Semenic doar pentru zăpadă. Paradoxal, atunci şi pe drumuri se circulă mai bine, gropile fiind acoperite de zăpadă. Cazare se găseşte însă doar la câteva pensiuni.

Sorin Minda, un administrator de pensiune povesteşte dezamăgit: "Din păcate suntem singuri şi nu vine lumea, nu vine lumea din cauza drumului în primul rând. Apoi, un investitor minunat şi-a bătut joc pur şi simplu de investiţie. A reuşit să distrugă tot ce a fost aici şi am ajuns în situaţia în care avem 3-4 hoteluri lipsă, goale, dărâmate", spune el.

De schiat, se schiază pe cinci din cele şase amenajate pârtii din zonă. Pe cea mai lungă pârtie din România, de şase kilometri, care leagă comuna Văliug de muntele Semenic, nu se poate ajunge decât cu maşinile de teren. A fost acolo un funicular care lega Văliugul de Semenic. Ei, a venit o societate pe care Oficiu Judeţean de Turism Caraş-Severin a contractat-o în '89, a început să dărâme stâlpi, să facă un teleferic mai mare şi s-a dus în cap tot. Deci atunci a început, de fapt, prăpădul Semenicului. Lovitura de graţie a venit abia în anii 2000, când fostul OJT a intrat în proprietatea unui firme private. S-au promis investiţii majore la cele mai mari hoteluri din staţiune, dar nu s-a concretizat nimic, firma a intrat în insolvenţă, ar hotelurile au rămas închise. Sunt de vânzare, dar nu le cumpără nimeni.

Sorin Blaga, primarul comunei Văliug, promite că drumul se va repara, dar nu poate da un termen de rezolvare a problemei. Doar după ce se face infrastructura, se repară drumul. "Vreau să cumpăr locaţiile respective. Semenicul are acum o şansă foarte mare, lucrăm poate de un an de zile la un masterplan cu Ministerul Turismului. Să reuşim să punem gondola care va face legătura. Am înţeles de la Consiliul Judeţean că s-au luat măsuri şi că, anul ăsta, se va repara în proporţie de 80-90% drumul respectiv", declara el încrezător.

Salvarea a venit din Marea Britanie

Sovata e o staţiune care, în urmă cu mai bine de 10 ani, se afla în paragină, la fel că şi Semenic. Însă investitorii străini au reuşit să o readucă la viaţă, şi chiar să o pună pe harta celor mai căutate staţiuni balneoclimaterice din Europa. Ce are Sovata atât de valoros de atrage zeci de mii de turiști în fiecare an? Răspunsul îl găsim în lacurile și ochiurile de apă întinse în întrega stațiune. De aici se extrage nămolul sapropelic.

Terapie pentru bolnavi

Lacul Ursu este singurul lac helioterm din Europa şi cel mai mare din lume. Apa, cu proprietăţi curative, e caldă şi sărată la adâncime, răcoroasă şi dulce la suprafaţă. Aici vin să se trateze mai ales cei care suferă de boli reumatice. Dar şi cei diagnosticaţi cu boli neurologice sau endocrine. La Sovata, vin şi cuplurile infertile. Medicii de aici spun că, după mai multe cure intensive de tratament, în jur de 90% dintre femeile care nu pot rămâne însărcinate ajung să aibă un copil.

Distrugerea turismului de la Semenic începe practic de la Prislop, de unde porneşte un drum de opt kilometri, care duce spre vârf. Este un drum plin de gropi şi cratere în care oamenii, pur şi simplu, îşi rup maşinile

Pârtiile de schi de pe Semenic încep de la altitudinea de 1410 metri, iar pe una dintre pârtii –chiar dacă nu există telescaun, se poate coborâ până la Văliug.

