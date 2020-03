Povestea unui "Mic Dumnezeu” cu mască de zugrav

moodboard/Getty Images/moodboard RF Mid adult doctor checks breathing of senior patient Mid adult doctor checks breathing of senior patient





La o lună de la apariția primului caz de îmbolnăvire în România, medicii de familie sunt disperați, au păstrat cabinetele deschise pentru pacienți când alte clinici au pus lacătul pe ușă, dar nu mai au de niciunele. Cei care au curajul să spună pe șleau cât de gravă este situația în acest moment în cabinete se tem să își dezvăluie identitatea, pentru a nu avea de suferit după ce trece criza. Medicii de familie reclamă probleme grave chiar în Capitală și fac apel la guvern să reglementeze cât mai repede teleconsultațiile, pentru ca pacienții să nu mai iasă din case. Sistemul de teleconsultații funcționează în acest moment în județul Suceava, prin ordin de prefect.

“Nu vă imaginați cum suntem baricadați. Nu știi cine îți intră pe ușă. Va fi jale pe litoral. În Constanța, străzile sunt pline de mașini de Italia, stau toți la un loc, vine unul singur și spune că e răcit copilul, dar nu știi care e adevărata situație în acea familie, câți sunt bolnavi, câți s-au infectat cu coronavirus. Mi-am cumpărat mască de protecție pentru zugravi, de la un magazin de bricolaj, dar aceasta mă apără doar de particulele de praf, nu de coronavirus”, se plânge un medic din Constanța, sub acoperirea anonimatului.

“Doar UPU și noi mai primim pacienți”

“De când a izbucnit epidemia, nu am primit niciun fel de ajutor, nu avem materiale de protecție și nici dezinfectanți, clinicile s-au închis rând pe rând, toți pacienții au fost trimiși la noi, fără să fim incluși în planurile de urgență. Toate ambulatoriile de specialitate, de stat sau private, s-au închis, noi am rămas singurii care mai primim pacienți, pe lângă unitățile de primiri urgente. În spitale, oamenii nu se mai duc, de frica infectării, vin toți la noi. Procedura este să ne sune și, dacă sunt acuți, să ne sfătuim telefonic, să nu vină, dar ei vin, nu au toți televizor și facebook, noi îi primim și pot fi infectați cu coronavirus. Noi nu închidem cabinetele, nu vrem să fugim, dar cu mâinile goale nu poți face față unei pandemii. S-au închis toate clinicile care cereau bilete de trimitere cu internări de zi pentru a face consultații, și-au luat mâinile de pe pacienți, au închis de frică. Casa de Asigurări a prelungit valabilitatea scrisorilor medicale, cei care trebuiau să meargă la 3 luni sau la 6 luni nu mai au această constrângere. Am ajuns niște mici Dumnezei, putem prescrie ce vrem noi, brusc suntem buni pentru că specialiștii au dispărut, cu explicații de genul «ne pare rău, ținem legatura, ne auzim după ce trece epidemia»”, spune medicul constănțean.

La supermarket păstrează distanța. La doctor intră claie peste grămadă

“Medicii de famiie dau tot: rețetele, antidiabeticele pe care nu le puteam da înainte. Putem prescrie chiar și terapie biologică - o fiolă de o mie de euro, un fel de citostatic pe care îl dădeau până acum numai reumatologii cu dosar la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. A fost ridicată restricția cu cardul de sănătate, să nu ne mai contagiem și prin carduri. Pe site-ul Casei sunt numai proiecte, scrie că putem da rețete online, dar nu sunt publicate deciziile oficiale. Și-au luat mâna de pe noi și Direcția de Sănătate Publică, și Ministerul Sănătății, pe motiv că suntem privați. Suntem furnizori de servicii medicale, dar să ne ajute să găsim cumva ceea ce ne trebuie, le plătim noi, dar să ne ajute să avem acces la măsurile dispuse în starea de urgență. Dacă e situație de urgență, să fie pentru toată lumea, și pentru medicii de familie. În restul timpului, suntem niște furnizori, acum când țara arde, cum poți să ne lași fără nimic? Noi suntem singurii deschiși, ceilalți au pus lacătul. Și ceilalți erau tot furnizori de servicii medicale, cei aflați în contract cu Casa - ORL-iști, neurologi. Ne-au dat nouă puteri să continuăm prescrirerile specialiștilor. Dar nu s-au gândit să ne și ajute. Pacienții se supără că nu îi bag în cabinet. Nu mai putem sta la discuții cum stăteam înainte, trebuie să păstrăm distanța. La coadă la supermarket, respectă limitele de distanță impuse, la farmacii, la fel. Dar la cabinetul medicului de familie se supără dacă sunt ținuți la rând afară, tocmai pentru a-i proteja”, mai spune medicul din Constanța.

Zero bani pentru consultațiile non-coronavirus

“Facem apel în fiecare zi, nu avem măști, nu avem mănuși, nu avem dezinfectanți, absolut totul se duce la spitale, toate ONG-urile fac donații tot la spitale, la noi nu se gândește nimeni. În acest moment, ne confruntăm cu două probleme fundamentale. Prima: Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București refuză să mai elibereze adeverințele pentru pacienții în carantină și autoizolare, trimițând toți pacienții la cabinetele medicilor de familie, în condițiile în care Ordinul 414 nu s-a modificat în acest sens. Eu nu pot da concediu unui pacient aflat în carantină dacă nu am adeverință de la DSP. Acum, toți se duc și găsesc în poarta DSP un afiș cu mesajul «Nu mai eliberăm adeverințe, mergeți la medicul de familie». E nebunie la cabinete în București, DSP București nu respectă ordinul 414 și aglomerează medicii de familie, vor să ne dea totul pe cap.

A două problemă este tărăgănarea teleconsultațiilor de către Casa Națională de Sănătate, care, în loc să decidă conform stării de urgență recunoașterea acestui tip de consultație, preferă să pună pe transparența decizională un ordin, ceea ce lungește foarte mult perioada de decizie. În acest ordin, se recunosc doar anumite tipuri de teleconsultații care să poată fi și plătite. Eu stau la telefon cu pacienții, oamenii sunt panicați, am ajuns să fac psihoterapie la telefon și Casa consideră că furăm, că băgam din burtă consultații. Acest tip de consultație ar trebui legalizat de urgență. Toți colegii noștri din alte țări fac consultații la telefon, să își poată liniști pacienții, eu nu am voie, nicio autoritate nu mă recunoaște. Mie îmi plătește Casa numai dacă mă sună un pacient suspect de coronavirus, dacă are o colică renală, dacă un copil are diaree sau vărsat de vânt, teoretic nu pot să îl consult, pentru că nu îmi plătește Casa această consultație, nefiind vorba de coronavirus”, ne-a declarat Dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București – Ilfov.

Există un precedent, decizia prefectului de Suceava. În județul Suceava, s-au închis toate cabinetele medicilor de familie și a dispus prefectul consultație telefonică. Dacă reprezentantul guvernului poate să facă asta în teritoriu, de ce nu se poate aplica și la nivel național? Nici măcar nu suntem în planurile lor, nici cu bani nu putem lua echipamente de protecție de la Unifarm. Au publicat inclusiv protocol pentru formele ușoare, dar nu există medicamente. Nu se găsește nici paracetamol“.

Terorizați de amenzi cu 4 sau 5 cifre

De ce se tem medicii să își dezvăluie identitatea când reclamă probleme reale? Explică dr. Sandra Alexiu: “Se tem să vorbească pentru că suntem plătitori de amenzi cu 4, 5 cifre. Teroarea pe care Casa de Asigurări de Sănătate a semănat-o în rândul medicilor de familie este teribilă”.

CNAS a publicat pe site-ul instituției un proiect de act normativ care prevede o serie de măsuri pentru perioada stării de urgență, care au scopul de a asigura accesul la servicii medicale în condiții de siguranță pentru medici și pacienți, prin limitarea deplasărilor și interacțiunii cu alte persoane. Sunt cuprinse în proiect și reglementări referitoare la medicii de familie.

“Sunt măsuri de urgență, care vor fi supuse aprobării guvernului în regim de urgență. Proiectul de HG este construit în urma dezbaterii cu Societatea Națională a Medicilor de Familie, cu medici din alte specialități, asociații de pacienți, am încercat să acoperim toate patologiile. Va fi supus aprobării în prima ședință de guvern”, explică Mihaela Tănase , purtător de cuvânt CNAS.

Pâna la ora publicării acestui articol, DSP București nu a oferit un punct de vedere cu privire la situația semnalată.

Apel către pacienți

“Facem apel și la pacienți, să fie înțelegători, să înțeleagă că și noi suntem oameni. Ce ne facem dacă se prelungește criza? Să aibă clemență față de noi. Unii vin pentru probleme care nu sunt urgente, care mai pot să aștepte. Nu își dau seama că își fac mai mult rău ieșind din casă. Poate nouă ordonanța militară să îi facă să stea acasă”, spun medicii de familie.