Război fără precedent la vârful CSM. Judecătorii cer revocarea procurorilor și viceversa

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție îi îngrozește atât de tare pe procurorii din CSM, încât șapte dintre aceștia, în frunte cu vicepreședintele Consiliului, procurorul Nicolae Solomon, cer nici mai mult, nici mai puțin decât revocarea din funcție a președintei Consiliului, Lia Savonea. Solomon, alături de alți doi membri cu care este aliat în acest demers, este vizat de dosare penale la SIIJ și face tot ce îi stă în putință să blocheze numirea Adinei Florea la această unitate de Parchet. Pe de altă parte, cinci judecători, în frunte cu Lia Savonea, la care se adaugă cei doi reprezentanți ai societății civile din CSM, solicită, la rândul lor, revocarea din funcție a lui Nicolae Solomon, pentru modul în care, în precedentele șase ședințe ale Plenului CSM, a boicotat lucrările și a blocat ordinea de zi.

Cu două luni înainte ca actuala conducere a Consiliului Superior al Magistraturii să-și epuizeze mandatul, la CSM are loc un război fără precedent între președintele și vicepreședintele acestui for care răspunde de Justiția din România. Miza scandalului este încercarea disperată a procurorilor de a închide sau, cel puțin, de a bloca activitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, la care însuși vicepreședintele CSM Nicolae Solomon are dosare în lucru. Astfel, Solomon împreună cu judecătorii Andrea Chiș, Bogdan Mateescu (vizat de dosare la SIIJ), Mihai Bălan și procurorii Cristian Ban (vizat de un dosar la SIIJ), Florin Deac și Tatiana Toader au semnat, ieri, o scrisoare, lungă de 19 pagini, în care solicită revocarea judecătoarei Lia Savonea din funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pe care o acuză de o serie de presupuse nereguli manageriale. Toți cei în cauză au blocat, în ultimele șase ședințe ale Plenului CSM în care s-a încercat validarea concursului organizat pentru numirea șefului Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, ședințele Consiliului.

În replică, judecătorii vor să-l dea afară pe Solomon

Replica venită din partea Liei Savonea a fost una pe măsură. Șefa CSM împreună cu judecătoarele Simona Marcu, Mariana Ghena, Nicoleta Ținț, Evelona Oprina și Gabriela Baltag, la care se adaugă cei doi reprezentanți ai societății civile în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au semnat o proprie scrisoare în care solicită revocarea procurorului Nicolae Solomon din funcția de vicepreședinte al CSM. Acuzațiile aduse se referă strict la modul în care acesta din urmă a manevrat boicotul organizat din ultimele luni, blocând lucrările Plenului CSM, prin absențe nemotivate de la locul de muncă.

De remarcat este că fostul vicepreședinte al CSM, procurorul Codruț Olaru, care a avut, în ultima perioadă, o poziție neutră, nu a semnat niciuna dintre cele două scrisori.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși, de către adunările generale ale instanțelor și Parchetelor, pentru un mandat de șase ani, fără posibilitatea reînvestirii, iar conducerea CSM (președintele și vicepreședintele), care ocupă, automat, și funcțiile de șef al Secției de Procurori, respectiv al Secției pentru Judecători, se alege, anual, pentru un mandat de 12 luni, fără posibilitatea realegerii. Ultimele alegeri pentru conducerea CSM au avut loc la sfârșitul anului trecut, mai exact la data de 12 decembrie 2018, ceea ce înseamnă că, în mai puțin de două luni, mandatele Liei Savonea și lui Nicolae Solomon expiră de drept. Din CSM mai fac parte, de drept, ca membri ai Plenului, ministrul Justiției, procurorul general al României, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și doi reprezentanți ai societății civile.

Conflictul se va prelungi până la epuizarea mandatului

Conform legii, revocarea din funcție a președintelui sau a vicepreședintelui CSM se poate opera numai în caz de neîndeplinire a atribuțiilor de serviciu și se adoptă doar dacă se propun de o treime din numărul membrilor CSM. La vot, este nevoie de majoritatea membrilor Plenului, dar numai în prezența a două treimi.

Indiferent de hotărârea adoptată prin vot, aceasta poate fi atacată, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție și, odată depusă contestația, se suspendă executarea ei. Ceea ce, până la soluționarea definitivă a acestei contestații, ar însemna terminarea actualului mandat al conducerii CSM. Blocajul, la Consiliul Superior al Magistraturii, din acest punct de vedere este mai mult decât previzibil, cel puțin până la sfârșitul anului curent.

Un interimar și o revocato-demisă au votat împotriva Adinei Florea

Reamintim faptul că, în urmă cu două zile, Plenul CSM a reușit, după șase ședințe boicotate, să se întrunească pentru a supune la vot validarea concursurilor de numire în funcția de procurori de execuție la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și pentru validarea concursului pentru ocuparea funcției de procuror-șef al aceleiași structuri de Parchet. Primul subiect a trecut, fiind validată numirea a trei procurori de execuție. Totodată, a fost decisă organizarea unui nou concurs pentru numirea altor procurori la SIIJ.

Însă, când s-a ajuns la punctul privind validarea numirii Adinei Florea, procurorul care o anchetează pe Laura Codruța Kovesi, lucrurile s-au blocat. Au fost nouă voturi “pentru”, nouă “împotrivă” și o abținere. S-a abținut Codruț Olaru. În schimb, împotriva numirii Adinei Florea în funcția de procuror-șef al SIIJ au votat procurorul general interimar al României, Bogdan Licu, precum și ministrul revocat și demis al Justiției, Ana Birchall.

În acest moment, prin blocarea validării unui concurs organizat, nu politic, ci de CSM, jumătate din membrii Plenului au mai trecut “pe răboj” încă o unitate de Parchet care nu are șef. Procuratura se află într-o situație nemaîntâlnită în ultimii 30 de ani, în care Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu are procuror general numit, la Direcția Națională Anticorupție nu există conducător plin, DIICOT este fără șef, după ce Iohannis a obținut demisia lui Felix Bănilă, iar Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este condusă interimar, prin împuternicire, de către fostul procuror DNA Nicolae Marin, care, potrivit unor surse judiciare, blochează trimiterea în judecată a mai multor rechizitorii.

