Cofetărie cu livrarea la domiciliu

Livrarea mâncărurilor gătite și a prăjiturilor la domiciliu este soluția salvatoare pentru restaurante, dar și pentru cofetării. Nu doar în marile orașe, unde sunt multe oferte și cererea ar putea rămâne mare, ci și în zonele rurale sau în micile orașe, unde aceste afaceri ar putea funcționa în continuare, dacă și statul va ajuta și nu va pune piedici. Dincolo de ajutoare în bani și scutiri de taxe, statul ar trebui să modifice și legislația actuală, pentru a nu bloca activitățile care încă se pot menține, astfel încât să nu creeze un dezastru și mai mare.

O cofetărie mică din orașul Găești, din județul Dâmbovița, ar putea funcționa în continuare, cu livrarea prăjiturilor la domiciliul clienților. Producția merge în continuare, cu respectarea noilor prevederi, din situația de urgență, iar cei care vor dori să vadă prăjiturile zilei vor avea acces la ele pe pagina de Facebook.

„M-am gândit că putem folosi pagina de Facebook, pe care oricum postam fotografii cu produsele. Mi-am anunțat clienții că vor avea zilnic fotografii cu prăjiturile pe care le pot comanda, iar livrarea se va face în funcție de comenzi, cu mașina sau cu bicicleta. Există posibilitatea de a folosi o bicicletă și un rucsac special pentru astfel de livrări. În marile orașe deja există și funcționează de mult timp, iar la noi este chiar mai simplu, fiind orașul mic”, a explicat, pentru Jurnalul, Cati Sandu, patroana unei mici cofetării din Găești. La fel au funcționat până acum foarte multe pizzerii și firme de catering, în toată țara. Trecerea în regim de livrare la domiciliu s-ar putea face foarte ușor. Oricum, mulți clienți preferau să dea comandă pentru mâncare și chiar torturi și prăjituri, pentru a scuti deplasările și timpul alocat acestora.

Reorganizarea activității

Mai mulți producători și furnizori de servicii s-au gândit să se asocieze pentru a-și asigura producția și vânzările în parteneriat. „Până acum am funcționat fiecare pe cont propriu, dar nu știu dacă este eficient să ne păstrăm vechile obiceiuri de viață sau de business. Eu produc mâncare, altcineva face prăjituri, mai avem un distribuitor care face livrări și putem funcționa împreună, în parteneriat. Ne putem organiza activitatea zilnic, în funcție de comenzile pe care le are fiecare. Ne-ar fi de mare ajutor o platformă online, unde să putem plasa în timp real ofertele noastre și să facem imediat asocieri, pentru a le putea face livrări clienților. Știu că există deja un astfel de sistem care funcționează ca agregator de date pentru vacanțe și călătorii, adică nu ca agenție de turism, ci o platformă care preia toate informațiile despre mai multe destinații, iar clientul poate să intre direct și să-și creeze pachetul turistic. Așa ceva se poate face acum și pentru comenzile de mâncare, astfel încât platforma să preia toate datele din piață, de la noi, de la producători, iar cel care vrea să comande, să-și poată crea pachetul pe care și-l dorește, iar distribuitorii să preia și ei comenzile în funcție de ceea ce le e mai avantajos”, explică Sandu Vișan, patronul unui restaurant din mediul rural. Platformele online agregatoare de date ar putea fi foarte utile, iar posibilitatea de a încheia contracte și chiar de a înființa firme online ar rezolva mare parte din probleme.

Un blocaj total al economiei și o criză socială s-ar putea evita dacă legislația ar fi modificată astfel încât să se poată produce și consuma în continuare, chiar și în condiții de izolare.