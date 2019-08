Raiul lui nea Ion, de la malul mării

În fiecare vară, la plaja Trei Papuci din Constanţa, pensionarul Ion Militaru pune în scenă, gratis, un mic spectacol vizual. Expune morişti făcute de mâna lui, meştereşte, din capace de peturi, din scoici şi din lemne aduse de mare, instalaţii şi personaje haioase. Anul ăsta, însă, nea Ion a renunţat să-şi mai decoreze locul de plajă, pentru că s-a săturat să-i tot strice turiştii „jucăriile”.

Plaja Trei Papuci este situată în continuarea plajei Mondern din Constanţa şi, până nu demult, era un loc liniştit, semi-sălbatic. Nea Ion Militaru, tulcean prin născare şi devenit constănţean „cu serviciul”, este un personaj nelipsit din zonă. An de an vine la plajă şi expune, spre bucuria copiilor, tot soiul de instalaţii, meşterite din resturile pe care marea le aruncă la ţărm.

Plaja are faleza înaltă, iar din peretele lutos se scurg, anemic, izvoare cu apă dulce. Pensionarul a captat un astfel de izvor şi, gospodăreşte, i-a canalizat cursul. Tot el - împreună cu un alt constănţean, domnul Iulian - a plantat în jurul izvorului sălcii şi corcoduşi, pe care i-a udat temeinic, zi de zi, an după an. Acum, firul de apă e ocrotit de frunzişul des al copacilor. La umbra binefăcătoare se refugiază acum şi turiştii, ca să se ferească de vipia după-amiezelor de vară.

În urmă cu câţiva ani, când lucrările de înnisipare şi de lărgire a plajei erau în toi, s-a pus problema tăierii copacilor. Nea Ion a protestat, a ameninţat că aduce presa şi, până la urmă, oaza lui a fost salvată de lama buldozerelor. Pensionarul constănţean a continuat să vină la plajă şi să-şi expună, zilnic, sub coroana bogată a sălciilor şi corcoduşilor, moriştile şi „jucăriile” aduse de mare.

„Jucăriile”, stricate de turişti

Anul trecut, când am ajuns la Trei Papuci, nu l-am mai găsit pe nea Ion sub copaci. Plecase de-acolo, nemulţumit că nu mai avea loc de turişti. Unii veniseră cu corturile şi le montaseră fix în preajma izvorului. Era nemulţumit şi de faptul că, în perioada festivalului Neversea, nişte indivizi îi făcuseră zob atât instalaţiile, cât şi florile pe care le plantase în primăvară.

Drept urmare, nea Ion îşi luase „jucăriile” şi se mutase în plin soare, sub o umbrelă. Seara, la plecare, nea Ion strângea toate exponatele, le ascundea bine şi le monta, din nou, a doua zi.

Morişti pentru copii şi pescăruşul adoptat

Şi anul ăsta, fix ca în anii dinainte, nea Ion e nelipsit de la Trei Papuci. Vine să stea la soare cât mai e cald şi bine. Soseşte pe plajă la prima oră, îşi pune pledul, îşi montează umbrela. Când soarele e sus pe cer, trage un pui de somn. După vreo două ore, ia masa - pâine cu brânză şi roşii - , apoi strânge totul şi pleacă.

În ultima perioadă, n-a mai montat nicio „jucărie”: s-a săturat să i le strice „nesimţiţii”. În schimb, a adoptat un pescăruş. Adoptat, vorba vine: pescăruşul vine singur, la ora mesei, şi aşteptă ca nea Ion să îi arunce firimituri de pâine şi roşii. „Roşiile îi plac cel mai mult”, dă asigurări nea Ion.

Pensionarul de 80 de ani vorbeşte cu lehamite de vilegiaturiştii care aruncă ambalaje pe plajă (deşi, pentru ei, a montat un coş de gunoi sub copaci), care fac grătare şi lasă mizerie, care smulg ţevuşca de la izvor. Deşi a renunţat să-şi mai expună instalaţiile, tot nu l-a lăsat inima să nu facă şi vara asta o mică bucurie copiilor: lângă umbrela lui de plajă montează uneori două morişti, care se rotesc vesel când bate briza.