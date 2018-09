Un brand comunist arată ora la New York

După aproape trei decade în care am înfierat comunismul, românii încep să își dea seama că nu tot ce a ținut de trecut era rău sau prost. Există o tendință tot mai mare a publicului de a se reîntoarce la fostele branduri care făceau istorie înainte de 1989.

În 1979, Optimef se lansa ca primul ceas românesc – un ceas modern, precis, fiabil -, după cum spunea reclama lui de la acea vreme. Cine ar fi crezut atunci că, la aproape 40 de ani de când a fost realizat la Întreprinderea de Mecanică Fină din București, brandul Optimef va ajunge să fie vândut în magazinele uneia dintre cele mai mari instituții culturale din lume, Muzeul de Artă Modernă din New York – MoMa Design Store? Doi tineri au șters praful de pe un brand uitat din comunism și i-au dat aerul cool și tineresc al designului modern.

Bogdan Costea, arhitect, și Andrei Morariu, actor, au readus la viață Optimef în anul 2016, conștienți fiind de nevoia tot mai mare a românilor de a cumpăra și purta obiecte românești. ”Ne doream mult să facem ceva împreună și într-o zi am zis: ceasuri. Mai face cineva în România ceasuri? Și-atunci am căutat, nu făcea nimeni, dar le-am găsit pe cele vechi. Știam că s-au făcut în România, știam de Orex, nu știam de Optimef. Am fost plăcut surprinși să aflăm că a existat un brand pe care Ceaușescu nu și l-a mai dorit după doi ani. Și am zis: ăsta e! Dacă el nu și l-a mai dorit, e bun pentru noi”, spune Andrei, râzând.

Așa au intrat în lumea fascinantă a ceasurilor românești. Au aflat că cele mai populare ceasuri în comunism erau Orex, Cromex și Optimef. Iar pentru marca Optimef, timpul se oprise pentru totdeauna, nu mai fusese reînnoită de ceva ani. Prin urmare, cei doi tineri au decis să pornească din nou tic-tac-ul unui brand național. ”Optimef s-a lansat prin 1978 și mi se pare destul de îndrăzneț. Era colorat, toată reclama lor era destul de contemporană și se foloseau de o estetică destul de apropiată nouă”, crede Bogdan, cel care a gândit în detaliu designul noului Optimef. Au ales pentru noul ceas un design modern și au decis să-i dea aerul cool al prezentului numindu-l Fără zece, după felul în care se raportează românii la timp. ”Fiecare produs trebuie să aibă un schepsis, ceva care să te ajute în a vorbi despre el, în a-l marketa, în a-l vinde până la urmă. Îmi aduc aminte de când eram mic. Întrebam cât e ceasul și tot timpul mi se răspundea: fără zece. Cât fără zece? Și atunci așa a venit ideea din spatele lui Fără zece,” povestește Andrei cu entuziasm. În 2016, de Crăciun, timpul a început din nou să curgă pentru ceasurile Optimef.

Orex, zdrobit de Rolex

Și brandul Orex le-a făcut, inițial, cu ochiul, dar cei doi tineri au aflat cu stupoare că România tocmai a pierdut dreptul de a mai folosi vreodată numele celei mai populare mărci de ceasuri din comunism. Gigantul elvețian Rolex a dat în judecată compania românească pentru că numele de OREX, care venea de la Ora exactă, semăna prea mult cu ROLEX. Și le afecta brandul propriu. După ce două instanțe au respins cererea ROLEX, Înalta Curte a decis că, într-adevăr, brandul aproape uitat Orex afectează imaginea ROLEX. Așa că cei doi tineri antreprenori și-au calculat fiecare pas.

”Cum ne-a venit ideea, am mers la OSIM, am verificat dacă numele și brandul Optimef mai e înregistrat. Am depus cererea, am așteptat o analiză preliminară, pe urmă s-a publicat în Monitorul Oficial și am asteptat şase luni de zile să conteste cineva această cerere. De-asta n-am vorbit cu nimeni pentru că oricine poate să conteste cererea”, spune Andrei.

Cel mai emoționant mesaj la relansarea ceasurilor Optimef l-au primit de la cei care, cu entuziasmul tinereții, au muncit la designul ceasului Optimef în comunism, la Fabrica de Mecanică Fină. Le-au mulțumit celor doi tineri că nu au lăsat să dispară munca și creativitatea lor.

Made in Hong Kong

Până la urmă, moștenirea comunistă și prietenia lui Ceaușescu cu chinezii le-au fost de mare ajutor lui Andrei și Bogdan. Ceasul Optimef din capitalism are mecanism japonez Myota și este asamblat în Hong Kong. ”În China, când spui România, e un lucru extraordinar. Suntem respectați foarte mult. Ei învață la școală că Germania e capul, America e ce-și doresc ei să ajungă și România e cumva fratele - așa se raportează la țara noastră”, explică Andrei.

Pasiunea și grija celor doi tineri au început să dea roade. Ceasurile Optimef, de inspirație comunistă, au ajuns rapid în cea mai importantă revistă de design din lume, Dezeen, și în magazinul lor. ”Am zis, da, asta deja ne depășeste pe noi, vorbește despre România, vorbește despre niște tineri creativi din România”, spune cu emoție Bogdan, care a visat încă din facultate că va ajunge în paginile revistei cu un proiect în arhitectură.

Din luna septembrie, ceasurile Optimef, renăscute de doi tineri care nici nu se născuseră când ele au fost concepute prima dată în comunism, ceasurile respinse de Ceaușescu pentru că nu se aliniau gusturilor tovărășești, vor ajunge în magazinul Celebrului Muzeu de Artă Contemporană din New York, Galeriile MoMa. Și vor spune lumii întregi, cu stil și pe românește, cât e ceasul: Fărăzece.