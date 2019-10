Viaţa de student din Bucureşti

Independenţă, distracţie, prieteni noi, dezvoltare personală şi profesională, studiu sau, pe scurt, viaţa de student în Bucureşti. Acestea sunt câteva caracteristici specifice, ce se individualizează pentru fiecare tânăr, dar care iau proporţii distincte, în funcţie, desigur, de personalitatea fiecărui student. Despre acea perioadă a vieţii în care învăţăm să facem cu adevărat haz de necaz, deoarece ne lovim de primele greutăţi tipice vieţii, vom încerca să vă dezvăluim în rândurile următoare prin prisma experienţei mai multor tineri studenţi de la diferite facultăţi din Capitală.

Viaţa de student este considerată cea mai frumoasă perioadă din viaţa unui om, fiind prima vârstă la care individul cochetează într-adevăr cu libertatea. Trecerea în acest nou ciclu educaţional se va simţi, în special, de cei care vin din provincie sau din străinătate şi stau la cămin, acel loc unde se întâmplă cele mai multe nebunii. Dar, cel mai bine, vă invităm să parcurgeţi în continuare câteva testimoniale ilustrative pentru viaţa de student, ale tinerilor care îşi consumă această etapă a vieţii în universităţile din Bucureşti.

Maria, 20 de ani, studentă în anul 2 la Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti

„Începerea facultăţii reprezintă de fapt momentul când porneşti cu adevărat pe drumul tău în viaţa reală. Este o perioadă care te invită să te acomodezi cu tot ce este nou, dar extrem de interesant, incitant şi care te face pe alocuri să vibrezi. Este perioada în care începi să descoperi și să cunoști oameni noi. Socializarea este un punct-cheie pentru a reuși să te acomodezi. De asemenea, îți trebuie perseverență și bună dispoziție. Eu am optat pentru Facultatea de Biologie, care pentru mine înseamnă muncă, evoluție, dar și libertate. Ai în sfârșit libertatea de a te dezvolta și de a-ți construi propriul drum de unul singur. Te confrunți cu multe piedici, dar după ce reușești să duci la bun sfârșit ce ți-ai propus, satisfacția este pe măsură. Am ales Facultatea de Biologie deoarece am avut pasiune pentru această materie încă de mică și acum am ocazia să studiez exact ce-mi place. Facultatea aceasta este foarte dificilă, dar nu imposibilă. Este un deschizător de drumuri, oferindu-ți multe oportunități în carieră, indiferent de specializare. Aici ai ocazia să studiezi lucruri uimitoare despre natură și totodată să descoperi, sub îndrumarea profesorilor, câte zaharuri se află de fapt în sucul tău sau despre legea lui „Ecler”. Dacă ești curios să afli cât de rapid acționează o enzimă sau câte specii de trandafiri există, îți recomand această facultate. Sfatul meu pentru viitorii studenți, indiferent de facultate, este să aibă grijă la alegeri și să se gândească bine la ce vor să facă pe viitor! Urmați-vă visurile!”.

George, 22 de ani, anul 3, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti

„În trei ani recunosc că m-am schimbat mai mult decât mă așteptăm, în mare parte datorită facultății, dar și din perspectiva vieții de student aflat într-un oraș nou. Din punctul meu de vedere, cel mai greu lucru de realizat este să îți gestionezi eficient timpul: când să te distrezi, când să lucrezi și când să iei o pauză doar ca să îți odihnești mintea. În cazul domeniului ales de mine, acesta implică multe ore petrecute în laborator, iar la fel ca în orice alt domeniu, fără dedicare și obiective, rezultatele apar greu. Facultatea pe care am ales-o m-a ajutat să-mi dezvolt o gândire analitică și mi-a format o privire de ansamblu față de toate fenomenele ce mă înconjoară, totul în timp ce mă pregătește pentru o profesie pentru care am dobândit o pasiune și mai mare. Unui student aflat la început de drum îi pot sugera să fie responsabil față de el însuși, dar numai atât, căci eu sunt de părere că viața nu trebuie trăită după cum spun alții. Trebuie să realizezi multe experimente până vei găsi ceea ce funcționează pentru tine și, orice s-ar întâmpla, la fel ca în chimie, sistemele toate tind spre o stare de echilibru”.

Alexandra, 20 de ani, studentă în anul 2 la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine-ASE

„Să fii student al Facultăţii de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine înseamnă mai mult decât să studiezi economie într-o limbă de circulaţie internaţională, vă spun deschis. În primul rând, aflându-te în capitala României, acest lucru îţi deschide foarte multe oportunităţi cultural-artistice. Teatrul, opera, concertele sau chiar meciurile de fotbal ale naţionalei (râde) ne ţin pe noi, studenţii ASE, mereu activi. De asemenea, avem parte de foarte multe organizaţii studenţeşti în interiorul cărora putem lega, şi o facem, prietenii şi ne descoperim pasiuni, la care poate unii dintre noi nu ne-am gândit vreodată. Desigur, în facultatea noastră sunt organizate evenimente culturale, comunicări ştiinţifice, balul bobocilor şi balul de absolvire. Toate acestea contribuie la dezvoltarea noastră personală şi ajută studentul să se integreze mai bine în piaţa muncii. La nivelul Academiei de Studii Economice activează o serie de organizaţii studenţeşti, foare implicate în viaţa academică, astfel AIESEC (Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales), VIP (Voluntari pentru Idei și Proiecte România), ASER (Asociația Studenților Economiști din România), Marketer Club (clubul de Marketing al studenţilor de la specializarea Marketing a Facultăţii de Comerţ), USASE (Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București) sunt câteva dintre cluburile în care vă puteţi afilia dacă ajungeţi student aici. Mai mult, fiind o facultate cu predare în limbi străine, universitatea oferă oricărui student să se îmbogăţească pe partea de limbi străine, care, după cum ştim, sunt foarte căutate astăzi pe piaţa muncii. Pe lângă engleză, franceză sau germană, aici se poate studia spaniola, italiana, turca, chineza sau rusa. Pot să vă mai spun că, în aceeaşi măsură, tot aici descoperi că de fapt ASE-ul nu este o facultate care să te înveţe să faci bani, ci mai degrabă una care te pregăteşte într-un mod general pentru viaţa de după studenţie. E o experienţă interesantă, totodată, şi pentru că aici interacţionez cu mulţi studenţi străini, ceea ce ne ajută se ne dezvoltăm spiritul de întreprinzător”.

Livia, 19 ani, anul I, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti

„Ce faci cu facultatea asta în viață?” este întrebarea pe care tot o primeam atunci când am ales să le spun celorlalți că urmează să îmi depun dosarul aici. Unii chiar încercau să facă în așa fel încât să-mi schimb decizia, dar în zadar. Am făcut această alegere din două mari motive. Unul – pasiunea mea pentru geografie și pentru descoperirea diversității lumii înconjurătoare, iar cel de-al doilea motiv a fost lărgirea orizontului cunoașterii. Mi-am dorit foarte mult să înțeleg relația „trecut-prezent-viitor” a acestei planete și a mediului înconjurător. Și am considerat că specializarea cea mai potrivită, unde pot înțelege și unde pot învăța cât mai mult despre toate acestea, este Geografia Mediului. Pe lângă cele menționate mai sus, oamenii de aici sunt un alt motiv pentru care am continuat să vin cu plăcere la facultate. Și, când zic «oamenii de aici», mă refer atât la studenții cu care ți-ai petrece timpul toată ziua și toată noaptea, cât și la o mulțime de profesori, care reușesc să te atragă către această știință și cu care poți vorbi cam orice, nu doar aspecte legate de materia predată. Astăzi, după aproximativ jumătate de an de la începerea anului universitar, pot spune că am învățat că, de fapt, geografia este parte din viețile noastre, că este extrem de important să simți și să îți placă ceea ce înveți, dar și faptul că trebuie să faci zilnic câte ceva, ca să devii mai bun în domeniu. Și să nu uităm de distracție. E la fel de importantă pentru menținerea unui echilibru. Iar oamenii de aici chiar știu cum să se distreze. Facultatea de Geografie a fost și va fi una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat până acum”.

Claudiu, 21 de ani, student în anul 3 la Facultatea de Automatică şi Calculatoare-Politehnică

„Vă pot spune că în facultatea noastră viaţa de student este una care ne expune unui program de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenţă practică, beneficiind de un mediu de învăţământ competitiv, care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, desigur, ajutându-ne să ne dezvoltăm personal şi să ne împlicăm activ ca viitori specialişti în construirea unei societăţi moderne, până la urmă. Mai mult, aş vrea să demontez un mit care circulă despre Politehnică şi anume că e un loc plin de băieţi obsedaţi de electronice şi calculatoare, unde fetele au aterizat din greşeală, cu toate că există facultăţi ale universităţii, cum e cea de Chimie, sau Facultatea de Inginerie în Limbi Straine (FILS), sau Inginerie Medicală, unde fetele sunt predominante. Aşa că, aidoma oricărui student de la Politehnică (râde), o să consider egala posibilitatea ca o fată să fie frumoasă, iar acest eveniment este independent, rezultă că pe orice mulţime am studia această proprietate, probabilitatea ca evenimentul să se întâmple va rămâne aproximativ la fel, dacă mulţimea este, desigur, suficient de mare, conform legii numerelor mari. Politehnica are în jur de 20.000 de studenţi, nu? Ei bine, dintre aceştia, 7-8.000 sunt fete, un număr mare, deci pe un eşantion aşa mare probabilitatea ca evenimentul A să se întâmple este foarte aproape de probabilitatea calculată. Am dreptate? (râde) E o întrebare retorică, desigur. În consecinţă, dacă un tânăr este pasionat de tehnică, de real, nu are de ce să considere că optând pentru Politehnică aderă la un mediu care l-ar putea dezavantaja din vreun punct de vedere”.

Tania, 21 de ani, studentă în anul 3 la Facultatea de Drept

„Viaţa de student la Drept, sincer, vă spun, este una destul de interesantă. Mie mi-a plăcut întotdeauna ideea de a fi studentă undeva unde să fiu mândră că am intrat. Adică la Drept e o admitere destul de îmbârligată, unde trebuie să ştii şi economie. E mai uşor dacă vii din zona de „real”, însă eu am urmat un liceu cu profil filologic. Pot spune că am citit mai multe cărţi în 4 ani de studii. Însă ceea ce a urmat la Drept m-a lăsat cu gura căscată, vă mărturisesc sincer. Îmi imaginam că este o facultate grea, că ai mult de învăţat, dar chiar nu mă aşteptam să fie vorba despre tratate întregi, caiete de speţe, sute de legi şi zeci de articole al căror scop nu era altul decât să ne înveţe cum să înţelegem anumite instituţii de Drept. Prin urmare, le recomand celor care vor să urmeze această cale că trebuie să se înarmeze cu răbdare şi foarte multă atenţie şi concentrare. Dacă vei trata superficial tot acel amalgam de informaţii, acest lucru se va vedea şi la examene, dar, mai ales, în profesia pe care o vei alege. Desigur, viaţa de student te fură şi un drăcuşor de pe umărul stâng îţi şopteşte în ureche «lasă că recuperezi în sesiune», dar crede-mă că nu este deloc aşa. Vei acumula şi mai mult bagaj de noţiuni pe care îţi va fi greu să îl gestionezi. O altă parte semnificativă a vieţii de student la Drept este practica, fiind, de altfel, şi obligatorie. Ei bine, aici recomand să nu îți tai singur craca de sub picioare aducând adeverinţe de practică, făcute „pe genunchi” sau de către prieteni, pentru că va costa extrem de mult. Este important să ai iniţiativă şi să mergi singur în instanţe şi să vezi cum se aplică de fapt Dreptul. Fii curios pentru tine despre o anumită profesie şi nu aştepta să te tragă cineva de mânecă pentru a cunoaşte tot ceea ce se poate. Nu te limita la informaţiile pe care le auzi în stânga şi-n dreapta la facultate, caută în cărţi, în publicaţii, tot ceea ce te poate ajuta să ai o imagine cât mai clară şi obiectivă despre ceea ce vrei să faci. Cam aşa aş rezuma viaţa de student la Drept”.

Raluca, 20 de ani, anul II, Facultatea de Istorie

„Aventura mea la Facultatea de Istorie a început cu ziua în care am fost să-mi depun dosarul, complet nedumerită şi speriată de ce o să urmeze și, fiind pe scările facultății, am simţit că mi-am găsit drumul potrivit și locul care îmi lipsise până în acel moment. Odată cu începerea anului universitar mi-am cunoscut colegii care urmau să-mi fie familia cu care voi creşte în următorii ani. Profesorii mi-au depășit toate așteptările și au devenit îndrumătorii noștri. La început nu credeam că o să fac față, însă am învățat câte ceva din fiecare experiență și oportunitate cu care m-am întâlnit, iar într-un final toate lucrurile s-au dovedit a fi constructive. Cel mai important aspect al facultății sunt studenții, care creează atmosfera tipică de apropiere și conștientizare a faptului că ne aflăm toți la început de drum. Un alt ajutor foarte important a fost Asociația Studenților de la Istorie «Dacia», care ne-a sprijinit cu toate problemele pe care le întâmpinăm și ne-a făcut să ne simțim foarte bine primiți, ne-au ajutat cu înscrierea, cu cazarea în cămine, cu acomodarea și, pe lângă toate acestea, am participat la o mulțime de activități distractive organizate de membrii ei. Privind acum în trecut, pot spune că sunt sigură de decizia pe care am luat-o, iar mediul academic este cu totul și cu totul deosebit”.

Diana, 20 de ani, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti

„Ritmul alert al Bucureștiului ne intră în sânge, ambiția și competitivitatea devenind din ce în ce mai mari și parcă n-am mai putea trăi altfel. Viața de student o simți cu adevărat când locuiești în cămin și înveți să faci tu tot, cu alea două mânuțe de care mamei îi era milă să le obosească acasă, dar care așa vor învăța să facă din nimic ceva măreț. Dacă mai vrei să ai și succes cu adevărat, o să îți iei un job part-time, o să îți cauți un internship și astfel lucrurile se complică, iar viața ta se transformă în una de adult, unde mai pui că trebuie să faci toate astea în nebunia Bucureștiului sau cum spunem noi: unde și să treci strada îți ia cel puțin 5 minute. N-am uitat de facultate. La Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universităţii din Bucureşti, lucrurile, din punctul meu de vedere, stau puțin diferit în comparație cu alte facultăți, puțin mai teoretice. Aici oamenii din domeniu vin să te învețe nu numai în teorie, ci și practică ce înseamnă să fii om de comunicare, jurnalist sau om de publicitate și interesant este că, în ciuda specializării tale, vei învăța din toate. Avem în fața noastră (îl citez pe domnul C.) fosile care ne împărtășesc din cariera lor îndelungată, dar avem și oameni tineri, care ne aduc în față experiențele lor actuale, deoarece toți sunt (cum spunem noi) din domeniu. Din domeniul ăsta care niciodată nu îți dă voie să te plictisești, pentru că mereu se reinventează și te surprinde. Să fii student în orașul de unde se dă ora exactă, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, te face să fii special. Man, you are the hero!”.

