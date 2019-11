Sfârşitul epocii maşinilor în ţările europene

Orașele României sunt sufocate, la propriu, de mașini. Nu e o exagerare, în București se vede asta cu ochiul liber. Nu mai poți admira nimic din arhitectura orașului, pentru că totul e practic acoperit de mașini. În ciuda eforturilor făcute până acum, alternativele de transport nu au prins atât de mult avânt ca în alte orașe europene.

În Amsterdam, de exemplu, 65% din călătoriile zilnice se fac cu bicicleta, iar acum administrația a decis să nu mai reînnoiască alte peste 10.000 de permise de parcare, pentru a înlocui locurile de parcare cu spații verzi. În Tokyo, locuitorii merg zilnic aproximativ 6 kilometri pe jos. În Capitala României, însă, în interminabilele coloane din trafic, fiecare autoturism are de obicei un singur ocupant. Mai jos, câteva dintre soluțiile găsite de marile orașe pentru a reduce aglomerația.

Fără maşini în centru

În Oslo, parcarea mașinilor în centrul orașului a fost pur și simplu interzisă. La începutul acestui an, peste 700 de locuri de parcare au fost desființate, fiind înlocuite cu piste de biciclete sau părculețe. Cu această măsură și cu interzicerea completă a circulației pe anumite străzi, au rămas foarte puțini șoferi care să ajungă în zona respectivă. Toate acestea sunt menite ca, pe termen lung, să îmbunătățească aerul și să combată schimbările climatice, dar, spun localnicii, schimbările în calitatea vieții lor au fost mult mai rapide. Ce e drept, schimbările au început în anii ’70, atunci când primele străzi au devenit pietonale, iar apoi au fost făcute investiții masive în transportul în comun. În 2015 s-a propus interzicerea totală a mașinilor, pentru că cei mai mulți dintre locuitorii capitalei nu conduceau, însă cei care au afaceri în oraș au protestat, așa că planul respectiv a fost amânat.

Loc pentru vehicule electrice

Municipalitatea Madridului a început în decembrie anul trecut să restricționeze accesul mașinilor pe benzină mai vechi de anul 2000 – sau 2006, în cazul mașinilor diesel. Excepție fac doar mașinile care au deja un loc de parcare. De anul viitor, însă, niciun autoturism de acest tip nu va mai avea dreptul să circule în oraș. În cazul taxiurilor similare, interdicția intră în vigoare în anul 2022, moment în care mașinile hibride vor avea garantat accesul gratuit. Amenda prevăzută pentru cei care nu respectă aceste reglementări este de aproximativ 100 de euro. Deja, după doar jumătate de an de la introducerea noilor măsuri, calitatea aerului s-a îmbunătăţit.

În Paris, mașinile de dinainte de 1997 nu mai au voie în centrul orașului în zilele săptămânii, iar de anul viitor, pe unele străzi vor putea circula doar mașini electrice.

Taxă auto şi camere video

Capitala Danemarcei ar putea beneficia, din 2030, de interzicerea totală a vânzării mașinilor noi pe benzină sau motorină. Oricum, Copenhaga este un oraș extrem de prietenos cu bicicliștii. Jumătate din populație merge la serviciu pe două roți, au fost construite autostrăzi speciale pentru biciclete și există foarte multe zone pietonale. Copenhaga are printre cei mai puțini proprietari de mașini din Europa.

La Bruxelles a fost introdusă recent o taxă de aproximativ 400 de euro pentru mașinile diesel care ajung în zona centrală, unde sunt impuse restricții pentru emisiile de gaze. Respectarea regulilor se face cu ajutorul a sute de camere video. Se are în vedere interzicerea tuturor autoturismelor diesel în următorii 10 ani. Bruxellesul a luat și măsuri pentru a promova formele alternative de transport, printr-un plan care prevede ca metroul, autobuzele și tramvaiele să poată fi folosite gratuit în zilele în care poluarea este peste limite.

Se desfiinţează parcările

În Roma, calitatea aerului este atât de proastă, încât pune în pericol monumentele istorice din oraș. Un studiu din 2017 arată că peste 3.600 de monumente din piatră și 60 de sculpturi de bronz s-ar putea deteriora semnificativ din cauza poluării. În consecinţă, municipalitatea a decis să interzică mașinile diesel, etapizat, până în 2024. De asemenea, s-au instituit diverse interdicţii temporare.

Atena și-a propus, la rândul său, să interzică mașinile diesel până în 2025. Se pune, de asemenea, problema interzicerii totale a mașinilor în centrul orașului.

Guvernul olandez vrea ca până în 2030 să permită doar accesul mașinilor nepoluante, iar între timp se iau măsuri suplimentare pentru a îmbunătăţi infrastructura pentru biciclete, de la parcări la căi de acces. Ministrul Transporturilor declara recent că speră ca numărul deja mare al bicicliștilor să se majoreze cu încă aproximativ 200.000.

La Londra se iau an de an noi măsuri pentru reducerea poluării și a aglomeraţiei. Dacă, de exemplu, ar fi desfiinţate toate parcările, s-ar putea construi nu mai puţin de 80.000 de locuinţe pe spaţiile rămase libere. Orașul a delimitat, la începutul acestui an, o nouă zonă în care nu au voie decât mașinile cu emisii foarte mici şi în care autoturismele poluante pot intra doar contra unor taxe. De la introducerea măsurii, în doar câteva luni, poluarea s-a redus pe unele segmente cu aproape o treime.