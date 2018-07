Ștefan Gheorghe, tânărul care promovează Delta

Născut pe 21 septembrie 1993, Ștefan-Marian Gheorghe este unul dintre tinerii tulceni care au reușit să-și găsească locul și rolul în societatea românească. La fel ca în cazul altor tineri de vârsta lui, s-a lovit de drumul anevoios în carieră, cu un început plin de elan și dezamăgiri, însă perseverența și seriozitatea l-au ajutat să fie apreciat de oamenii care au încredere în potențialul acestei generații. Astăzi se poate lăuda că și-a reprezentat orașul și județul la evenimente importante, naționale și internaționale, pentru promovarea ofertei turistice a regiunii Delta Dunării și Dobrogea de Nord.

Începutul a fost dificil, mai ales din perspectiva alegerii unui domeniu de activitate care să-i poată aduce satisfacții în actualul context socio-economic. „Îmi amintesc perioada liceului și celebra întrebare: „Tu la ce facultate o să mergi?”, întrebare la care am răspuns simplu și din impuls, urmând același etalon impus de societate: „Un job unde vei avea muncă de birou, unde vei fi curat, îmbrăcat la costum și respectat”. Astfel am urmat Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe-Bănci, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța”, povestește Ștefan. Nu foarte departe de orașul natal, dar totuși plecat deja de acasă, încă din perioada studiilor, s-a angajat, gândindu-se că este foarte bine să-și înceapă cariera profesională în orice altă parte, mai puțin la Tulcea. „Am devenit Consultant în asigurări, iar după o perioadă, Consultant financiar în domeniul bancar. La scurt timp, am realizat că munca de birou și rutina au devenit un obstacol pentru mine în calea noului, a creației și progresului, dar dorința puternică de a nu mă întoarce în orașul natal m-a făcut să continuu pe același drum bătătorit de alte generații înaintea mea, chiar dacă nu eram fericit și nu mă regăseam în acest domeniu”, spune tânărul.

Întoarcerea acasă și revelația aprecierii

După un an de muncă în domeniul asigurărilor, Ștefan s-a întors totuși acasă. „Am revenit la Tulcea, un oraș pe care îl consideram simpatic și atractiv pentru cei care căutau liniștea, dar în același timp fără oportunități și lipsit de tineri. Mărturisesc faptul că am simțit întoarcerea pe meleagurile natale ca pe o dezamăgire și un regres din viața pe care începusem să o construiesc departe de casă și am crezut că nu voi fi în stare să mă adaptez într-un loc în care nu mai aveam nici prieteni. Dar, așa cum se întâmplă în viață atunci când îți este greu, apar oportunități, astfel, domeniul bancar s-a transformat în domeniul turismului”, povestește tânărul tulcean. Calitățile lui au fost apreciate de oameni care sunt în căutare de talente în orașul-poartă spre Delta Dunării, iar seriozitatea pe care o arată în fiecare zi la locul de muncă l-a ajutat să se bucure, în scurt timp, de satisfacții profesionale la care nu mai spera. „Am luat contact cu o echipă de oameni minunați, aș putea spune idealiști, care au viziune și gândesc în „arc de timp” cu privire la dezvoltarea unui turism durabil la nivelul Destinației Turistice Delta Dunării și Dobrogea de Nord. Așadar, am început să lucrez în cadrul Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării. Am început cu mult optimism acest drum încărcat, am urmat cursuri de pregătire profesională în domeniul turismului și în domeniul fondurilor europene și am participat la seminarii, alături de persoane care reprezintă o voce în turism. Astfel, așteptările mi-au fost depășite, de la lună la lună, am descoperit că nimic nu este imposibil și că sunt într-un proces accelerat de dezvoltare profesională, iar prin muncă, dedicare și perseverență am reușit să construim lucruri frumoase și să cunoaștem oameni talentați. Iar împreună am contribuit și vom contribui la dezvoltarea Destinației turistice Delta Dunării și Dobrogea de Nord, astfel am mari speranțe că Județul Tulcea va renaște și că va deveni una dintre cele mai frumoase destinații turistice la nivelul României. Cea mai recentă activitate de anvergură internațională a fost la Bruxelles, la sediul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, unde au fost prezentate tradițiile și obiceiurile tulcene, arta tradițională românească specifică zonei și oportunitățile turistice ale regiunii, ca urmare a invitației Excelenței Sale, Luminița Odobescu, Ambasadorul României la Bruxelles”, mai spune Ștefan.

Revelația care i-a schmbat destinul

Munca pentru asociația care are ca obiective dezvoltarea și promovarea Deltei l-a transformat pe tânărul Ștefan Gheorghe într-un adevărat luptător pentru locul natal. Muncește de plăcere, pentru a construi ceva durabil în țara lui, în orașul și în județul din care provine și în care acum și-a găsit locul. „Pot spune doar că în momentul în care simți că prin munca ta construiești ceva frumos, schimbi percepții, mentalități, arăți oamenilor frumusețile dintr-o zonă nemaiîntâlnită de unii, uitată de alții, răsplata este formată în primul rând din satisfacția personală, apoi cea materială. Acesta este și motivul pentru care, vreme de nouă luni, am contribuit la atingerea unor obiective ale Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, în regim de voluntariat”spune Ștefan Gheorghe.

Mesajul pentru colegii de generație

Tânărul născut în 1993 privește cu maturitate situația reală a României și le recomandă tuturor colegilor lui de generație să încerce mai mult, pentru că vor avea mari șanse de reușită. „Este foarte ușor să ne formăm așteptări nerealiste, când majoritatea celor din generația noastră vor salarii mari de la primul job și mult timp liber, de cele mai multe ori ajungem să fim dezamăgiți dacă nu atingem acest obiectiv propovăduit de societate, familie, prieteni. În același timp, suntem generația cea mai dechisă la tehnologie, cu o putere mare de adaptabilitate și cu mulți oameni serioși și hotărâți. În acest sens, pot spune că trebuie să tratăm fiecare experiență ca pe o lecție, să nu ne fie teamă dacă ieșim puțin din tipar și să avem răbdare”, spune tânărul tulcean.

Migrarea tinerilor din orașele natale nu înseamnă întotdeauna împlinire și satisfacție, uneori sunt doar iluzii și din fericire întotdeauna există oportunități acasă care abia așteaptă să fie descoperite.

Ștefan Gheorghe, AMDTDD

249.994 de copii s-au născut în anul 1993, în România

Ștefan s-a întors acasă, la Tulcea, după ce și-a dorit, la fel ca mulți alți colegi de generație, să fugă și să nu se mai uite înapoi. Credea că așa trebuie să facă, iar orașul lui nu este un loc dezirabil pentru un tânăr. Dar a găsit ceva ce l-a determinat să se răzgândească.