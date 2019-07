60 de milioane pentru „zilierii” Teatrului Național “I.L. Caragiale”

Scandalul legat de situația celor 54 de angajați salarizați din bugetul Teatrului Național “I.L. Caragiale”, condus de Ion Caramitru, și care, astăzi, face obiectului unei anchete a Corpului de Control al Ministerului Culturii, are originile în vara anului 2017. Atunci, instituția a încheiat cu o societate de plasare a forței de muncă, al cărui capital social este deținut de o multinațională din Italia, un contract de peste 60 de milioane de lei pentru plasarea de angajați temporari, aferent unei perioade de trei ani. În acești bani, trebuia ca firma de plasare de personal să asigure Teatrului maxim 231 de muncitori calificați și personal de specialitate. Acest contract urmează să expire în vara anului viitor.

Este vorba despre contractul nr. 5855 din 29 septembrie 2017, încheiat, prin licitație publică, între Teatrul Național “I.L. Caragiale” din Capitală, cu SC Humangest Group SRL, prin care instituția manageriată de Ion Caramitru a arvunit servicii de asigurare de personal angajat temporar, prin încheierea unui acord cadru pe o perioadă de maxim 36 de luni, din documentația de atribuire reieșind că “salariul primit de salariatul temporar nu poate fi inferior celui pe care îl primește salariatul Teatrului, care prestează aceleași servicii sau unele similare cu cele prestate de salaratul temporar”. Teatrul Național era dispus să plătească, în cadrul acestui acord cadru, suma de 51.78.709,30 le fără TVA, însă, în urma licitației, la care singura ofertă declarată admisibilă a fost considerară cea a societății SC Humangest Group SRL, valoarea finală a contractului a fost de 50.569.934,68 lei fără TVA. Adăugând și contravaloarea Taxei pe Valoare Adăugată, acest contact se ridică la 60.233.300 lei.

Caramitru vroia între 31 și 231 de salariați pe lună

Caietul de sarcini care a stat la baza încheierii acestui contract, înregistrat sub nr. 2848 din 22 iunie 2017 la Registratura Teatrului Național, a fost aprobat, personal, de Ion Caramitru, și prevede că firma de plasare a forței de muncă contractată trebuie să pună la dispoziția Teatrului Național, pentru următoarele 36 de luni, minim 31 de angajați și maxim 231 de salariați… lunar. Este vorba despre 27 de categorii profesionale. Din același document, aflăm că, lunar, instituția condusă de Ion Caramitru estima că are nevoie între 10 și 42 de mânuitori-montatori de decoruri, între 2 și 10 recuziteri, 8 tapițeri, între 3 și 6 costumieri, între 2 și 15 electro-acusticieni, între 4 și 22 de electricieni iluminare scenă, 10 coafeze, între 1 și 3 sufleuri, între 1 și 14 regizori scenă, între 1 și 2 îngrijitori, 10 machiori, un șofer, între 1 și 2 specialiști IT, 2 asistenți medicali, 18 operatori de imagine, 15 operatori de sunet, un lăcătuș mecanic, între 2 și 6 imprimeri textile, 2 pictori, 1 cizmar, 3 croitori, 3 controlori de bilete, un garderobier, 7 plasatori de sală, 8 operatori mecanisme scenă, 2 ingineri video și 16 podari.

La un calcul simplu, se poate observa că, lunar, Teatrul Național “I.L. Caragiale” putea cheltui, conform acestui contract, 1.672.506,5 lei pe lună, pentru plata acestor salariați temporari, ceea ce reprezintă o medie de 7.240,3 lei lunar pentru fiecare dintre aceștia.

Autoritatea contractantă a încheiat cu firma de plasare a forței de muncă și patru contracte subsecvente. Unul la 29 septembrie 2017, în valoare de 569.288.61 lei fără TVA, al doilea, la 22 decembrie 2017, de 1.449.240 lei fără TVA, al treilea, la 27 iunie 2018, în valoare de 1.349.430,25 lei fără TVA, și al patrulea, la 27 decembrie 2018, în valoare de 1.507.080,39 lei fră TVA.

SC Humangest Group SRL, societatea care a asigurat Teatrului Național această forță de muncă, este o agențe de profil din Capitală, înființată în anul 2007, având asociat unic compania Humangest SPA din Italia. În 2008, din acționariatul acestei firme mai făcea parte și SC Maggy Immobiliare SRL, controlată de aceiași italieni.

Anchetă anunțată de Ministerul Culturii

Zilele trecute, ministrul Clturii, Daniel Breaz, avertiza că i-a cerut lui Ion Caramitru să adopte o poziție corectă cu privire la banul public cheltuit din buget. “Bugetul pe anul acesta este mai mare cu 4 milioane de lei decât cel de anul trecut. Este singurul manager care spune că va da oameni afară, deși nicio persoană din Teatrul Național București, angajată pe o perioadă nedeterminată, nu va fi dată afară din teatru. Sunt doar colaboratori ai teatrului, care nu sunt angajați ai TNB”, a precizat ministrul, care, ulterior, a dezvăluit că activitatea managerială a lui Ion Caramitru va fi verificată de Corpul de Control, fiind investigat și acest contract. “Vreau să prezint opiniei publice exact cum se cheltuiesc fondurile. Nu e normal să acuzi că se dau afară zeci de artiști din Teatrul Național. Este o firmă cu care nu știu de ce s-a semnat acest contract”, a conchis Daniel Breaz.

Alte cheltuieli costisitoare pe pază, monitorizare și pompieri privați

Ion Caramitru a anunțat, recent, că 54 de angajați ai Teatrului Național nu mai pot fi plătiți. Dintre aceștia, 39 deservesc scena. “Fără acești oameni, teatrul nu mai poate funcționa. Numai că, acești angajați printr-o agenție de forță de muncă, ne costă cu 24% mai mult fiecare (18 la sută TVA și 5% comisionul agenției). (…) Nu mai găsim oameni de specialitate pentru teatru. Dacă am avea posturi, i-am angaja imediat”. Directorul Teatrului Național din București acuză că Guvernul a blocat posturile la această instituție și că, astfel, nu se pot face angajări decât prin achiziție de servicii de la alte companii de pe piață. Caramitru mai acuză și faptul că, din bugetul instituției, trebuie achitate și utilitățile.

Jurnalul a descoperit, însă, că, în același an în care Teatrul Național a încheiat contractul cu Humangest Group SRL, au mai fost parafate și alte afaceri cel puțin interesante. Astfel, la 18 mai 2017, instituția condusă de Caramitru a încheiat cu SC Tehnoinstal SRL un contract în valoare de 279.938,92 lei fără TVA, pentru servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă. Apoi, la 26 iunie 2017, a fost încheiat cu SC Piscom Vital SRL Argeș, un contract pentru prestarea de servicii private de prevenire și stingere a incendiilor, pe o perioadă de 6 luni. Tot în iunie 2016, Teatrul Național a încheiat cu SC German Protect Sistems SRL București un contract în valoare de 527.824,08 lei fără TVA, pentru servicii de pază pentru terenul și clădirile aflate în administrarea instituției.

