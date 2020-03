Tratamentul pentru infecția cu coronavirus, aprobat pentru România

Schemele de tratament în caz de infectare cu noul coronavirus au fost aprobate de către Ministerul Sănătății și, din data de 23 martie, ele sunt puse în aplicare de către toate unitățile sanitare de pe teritoriul României. Medicamentele nu sunt administrate persoanelor care nu prezintă simptome, iar pentru celelalte cazuri clinice se administrează mai multe tipuri de substanțe utilizate în China, la Wuhan, și care au dat rezultate în lupta medicilor de acolo împotriva COVID-19. De remarcat este că aceste substanțe au fost folosite cu succes în combaterea altor epidemii recente, cum ar fi SARS și MARS ori EBOLA, dar și pentru tratarea pacienților cu HIV. Schemele de tratament aprobate nu pot fi administrate, sub nicio formă, “după ureche”, ci doar de către medicii specializați, în unitățile medicale speciale angrenate, la nivel național, în combaterea COVID-19.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a aprobat, prin Ordin de ministru, pentru ministrul Victor Costache, protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, cunoscut popular drept coronavirus sau COVID-19. Odată aprobat acest protocol, el devine obligatoriu pentru direcțiile de specalitate ale Ministerului Sănătății, unitățile sanitare publice și private din România, precum și personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale de specialitate.

În documentul anexă care face parte din Ordinul nr. 487/23 martie 2020 al ministrului Sănătății, se precizează că, până la emiterea acestui act, nu existau medicamente aprobate pentru tratamentul infecției cu COVID-19. Medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experiența combaterii epidemiei SARS, din 2003, a epidemiei MARS, din 2012, și pe datele adunate din modul de tratare a epidemiei SARS-Cov-2. Specialiștii chinezi au analizat, astfel, in vitro, cinci medicamente aptrobate de FDA (The Food and Drugs Administration) și două antivirale cu spectru larg.

Cele trei substanțe-minune

Unul dintre medicamentele asupra cărora autoritățile române s-au aplecat și care este inclus, prin acest Ordin, în tratament, este Hidroxiclorochina, un analog al Clorochininei, care are mai puține interacțiuni medicament-medicament. Cele două substanțe pot inhiba coronavirusul printr-o serie de etape. Medicamentele pot modifica PH-ul de la suprafața membranei celulare și, astfel, inhibă fuziunea virusului cu membrana celulară. De asemenea, ele pot inhiba replicarea acidului nucleic, glicizilarea proteinelor virale, asamblarea virusului, transportului de noi particule de virus, eliberarea virusului și alte procese, pentru obținerea efectelor antivirale.

Al doilea medicament aprobat este Lopinavirul, care este un inhibitor utilizat pentru tratarea infecției cu HIV. Lopinavir sau Ritonavir are activitate anticoronavirus in vitro. Medicii chinezi spun că, în cazul sindromului SARS, pacienții tratați cu acest medicament au avut un risc mai mic de suferință respiratorie acută sau de deces. În timpul epidemiei de la Wuhan, utilizarea Lopinavir sau Ritonavir a avut un efect formidabil, atunci când era utilizat precoce, fiind recomandat ca terapie antivirală în faza incipientă a bolii.

Al treilea medicament se numește Remdesivir, care, spune documentul anexă la Ordinul ministrului Sănătății, poate fi considerat drept cel mai bun medicament antiviral pentru tratamentul COVID-2019. Substanța îmbunătățește deteriorarea țesutului pulmonar și are un efect mai bun decât cel al grupului tratat cu Lopinavir/ Ritonavir, combinat cu Interferon. Acest medicament a finalizat a treia fază clinică pentru tratamentul infecției cu virusul EBOLA și, conform documentului citat, există date relative complete de farmacocinetică și de siguranță pentru corpul uman. Totuși, eficacitatea și siguranța Remdesivir la pacienții infectați cu noul coronavirus trebuie să fie confirmată, în continuare, de cercetarea chimică, Remdesivir reduce, spun specialiștii, eliminarea virusului la două zile de la administrare.

Procent scăzut de pneumonii asociate ventilației mecanice

În acest context, apariția pneumoniei asociate ventilației mecanice a fost rară la pacienții cu COVID-19, mai arată documentul, chiar dacă durata medie de ventilație a fost de aproximativ trei săptămâni. Într-o analiză a 150 de cazuri îngrijite la Wuhan, suprainfecția bacteriană a fost consemnată la 1 la sută din cei care au supraviețuit și la 16 la sută dintre cei care au decedat.

În cazul apariției unei pneumonii asociate ventilației mecanice, documentul precizează că se va utiliza o schemă de tratament adaptată circulației microbiene din respectivul serviciu de terapie intensivă.

IMPORTANT! TRATAMENTELE SUNT ADMINISTRATE NUMAI DE CĂTRE MEDICII SPECIALIȘTI, ÎN UNITĂȚILE MEDICALE SPECIALIZATE!

“Jurnalul” publică tabelul aprobat prin Ordin al ministrului Sănătății privind schemele de tratament ale virusului COVID-19, document oficial, intrat în vigoare începând cu data de 23 martie 2020. Facem, însă, mențiunea expresă că tabelul alăturat este destinat doar informării publice a cetățenilor. Schemele de tratament nu pot fi administrate individual sau personal (după ureche), ci doar de către personalul medical specializat în acest sens, în unități medicale de specialitate.

Ordinul, precum și Anexa care face parte integrantă din acest act oficial au fost emise inclusiv în baza Decretului prezidențial prin intermediul căruia a fost instituită starea de urgență la nivel național, iar protocolul schemelor de tratament era absolut necesar a fi aprobat pentru unitățile medicale specializate care luptă, în aceste zile, cu epidemia de coronavirus.

De reținut este faptul că Ministerul Sănătății a aprobat aceste protocoale care dau o rază de speranță în lupta pentru combaterea acestei teribile infecții cu care, în prezent, se confruntă întreaga omenire.

Atenție! Nu doar persoanele peste 65 de ani sunt supuse riscului. Ci și cele cu deficiențe organice

Documentul anexă care face parte din Ordinul ministrului Sănătății, prin care au fost aprobate schemele de tratament împotriva coronavirusului, atrage atenția asupra faptului că grupa cea mai supusă riscului în acest caz este cea cu vârsta de 65 de ani și peste aceasta. Fapt ce justifică, în acest moment, măsurile restrictive impuse prin Ordonanța Militară nr. 3/2020 emisă de ministrul Afacerilor Interne, cu privire la limitarea dreptului la liberă circulație a persoanelor care sunt incluse în această categorie de vârstă. Însă din aceeași grupă de risc mai fac parte persoanele care suferă de deficiențe de organe, respectiv de deficiență pulmonară, cardiacă sau hepatică, precum și cele cu hipertensiune arterială, coronaropatie, DZ sau BPOC.

De asemnenea, se mai arată că durata tratamentului aprobat pentru administrare, subliniem, exclusiv în unitățile medicale specializate, este una orientativă, ea putându-se prelungi sau, dimpotrivă, scurta, în raport cu evoluția fiecărui pacient în parte, însă fără a se reduce tratamentul sub cinci zile, cu condiția să nu apară efecte adverse severe.

Foarte important în acest context este faptul că monitorizarea pacienților cărora li se administrează aceste scheme de tratament se face clinic și biologic, prin biochimie la pacientul internat, prin repetarea imagisticii și a testelor biologice, care se fac obligatoriu de urgență în caz de agravare clinică.

Externarea, pe baza unor criterii stricte

Mai mult, documentul face precizări esențiale și cu privire la criteriile care sunt luate obligatoriu în calcul atunci când se dispune externarea. Aceste criterii de externare se împart în două categorii. Prima este de natură clinică, atunci când pacientul este afebril, după ameliorarea simptomelor. Al doilea criteriu este cel virusologic.

În acest caz, este necesară existența a două teste negative consecutive. Aceste probe se recoltează la cel puțin șapte zile de la primul test și după minimum trei zile de la afebrilitate.

De asemenea, se mai arată în protocolul aprobat, cazurile ușoare pot fi externate rapid sau pot fi îngrijite la domiciliu, cu condiția izolării pentru cel puțin 14 zile, timp în care este monitorizată starea de sănătate, atât direct, cât și telefonic. Externarea, însă, vine la pachet și cu o serie de precauții. Una dintre acestea se referă la cazarea pacientului în cameră individuală. Se poartă obligatoriu mănuși, iar pacientul mănâncă singur. Se recomandă o igienă a mâinilor drastică și este exclusă părăsirea domiciliului, pentru protecția propriei familii a pacientului, dar și a comunității.

Tabelul alăturat este destinat doar informării publice a cetățenilor. Schemele de tratament nu pot fi administrate individual sau personal, ci doar de către personalul medical specializat în acest sens, în unități medicale de specialitate.

Medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experiența combaterii epidemiei SARS, din 2003, a epidemiei MARS, din 2012, și pe datele adunate din modul de tratare a epidemiei SARS-Cov-2.