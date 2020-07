Adi Popa a rupt tăcerea: „Nu au fost corecți cu mine”

Pe 1 iulie a expirat înțelegerea lui Adi Popa cu FCSB, iar acesta devenit jucător liber. Mijlocașul a dezvăluit însă situația de la echipă și din vestiar, acuzându-i atât pe Gigi Becali, cât și pe Bogdan Vintilă de tratamentul urât la care a fost supus. „Au insistat să vin. Personal patronul Gigi Becali m-a sunat în vara trecută în mai multe rânduri să revin la FCSB, că este nevoie de mine. Având în vedere că este clubul meu de suflet, am revenit. Am greșit. Trebuia să ascult sfaturile lui Rusescu și Cristi Tănase, care m-au avertizat că voi fi tratat urât și că nu mi se vor oferi șanse. Și așa a fost. Când au revenit jucătorii accidentați, am fost trimis să mă antrenez cu juniorii în spatele porții. Eu am venit într-un moment greu pentru FCSB, când echipa era pe ultimul loc. Atunci, domnul Becali m-a sunat și mi-a lăsat impresia că sunt dorit”, a declarat Adi Popa la o emisiune TV. Popa, revenit la FCSB în vara anului trecut, sub formă de împrumut, de la Reading, a jucat în 19 partide în actualul sezon, reușind să marcheze trei goluri și să ofere două pase decisive. Ultimul gol a fost în Cupa României, contra lui Dinamo, înscriind pentru 1-0 în meciul câștigat cu 3-0.