FOTO + VIDEO. Alison Riske: de la Wimbledon la nuntă

La o săptămână după ce a ajuns pentru prima dată în sferturi de finală la Wimbledon, numărul 37 mondial, Alison Riske s-a căsătorit cu partenerul ei Stephen Amritraj, scrie www.wtatennis.com.

Riske s-a căsătorit în Pittsburgh, duminică. Nunta a avut loc la doar 13 zile după ce Riske s-a impus în fața australiancei Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, și a ajuns în primele sferturi de Grand Slam din cariera sa, la vârsta de 29 de ani. Ulterior, Riske a fost eliminată de Serena Williams.

În acest sezon, Riske a reușit să urce de la numărul 60 la numărul 37 mondial.

Best day of my life to marry the woman of my dreams @Riske4rewards and to be surrounded by family, friends, mentors, colleagues and coaches.



Thank you to everyone who has sent messages to us.



Grateful beyond words. pic.twitter.com/8O3uZ84NZz