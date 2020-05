Ana-Maria Brânză s-a operat cu zâmbetul pe buze

Multipla campioană mondială și olimpică la scrimă, Ana-Maria Brânză-Popescu, a profitat de întreruperea competițiior și s-a operat la genunchi pentru a fi complet refăcută și în formă la Jocurile Olimpice de anul viitor, în cazul în care acestea se vor desfășura. Ea a ținut să-și liniștească fanii și a postat o poză și un mesaj optimist chiar de pe patul de spital. „Ori la bal, ori la spital, și cum balurile sunt suspendate pe durată nedeternimată, m-am mulțumit cu spitalul. Uite așa s-a mai destrămat un mit: îmi și imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afără, că după 20 și de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operație. Ntz, nu mi-a ieșit. Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze și nu mi-a lăsat alternativă. Iar perioadă mai bună nici nu puteam găsi... practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel... X săptămâni de stat în pat... performanță pe toate planurile. Am zis! Operația a decurs bine, am urmărit tot procesul pe monitor, fiindcă eram tare curioasă de cum arată genunchiul meu «live»... și am înțeles aproape nimic, dar zâmbetul a rămas la purtător, iar de restul am dormit. P.S. Cu zâmbet înainte, oameni buni!”, a scris Ana-Maria Brânză pe Facebook.