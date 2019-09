Atletism: România participă cu zece sportivi la Campionatele Mondiale de la Doha

România va fi reprezentată de zece sportivi la Campionatele Mondiale de Atletism în aer liber de la Doha (Qatar), în perioada 27 septembrie - 6 octombrie. Pe lângă cei cinci atleţi calificaţi la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Florentina Iuşco-Marincu (săritura în lungime lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Alin Firfirică (aruncarea discului) şi Alina Rotaru (săritura în lungime), la Doha vor evolua şi Narcis Mihăilă (50 km marş), Andrei Gag (aruncarea greutăţii), Andreea Panţuroiu (triplusalt), Alexandru Novac (aruncarea suliţei) şi Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului).



Alina Rotaru, legitimată la CSM Bucureşti, unde este antrenată de Mihai Corucle, are ca obiectiv o clasare în primele opt locuri la Doha.

''Pentru mine este a treia participare la un Campionat Mondial de seniori. În 2015, la Beijing m-am clasat pe poziţia a 15-a, cu o săritură de 6,58 m. În 2017, la Londra am reuşit să intru în finală şi am terminat pe poziţia a 12-a. Acum, la această ediţie am ca obiectiv clasarea în primele opt sportive din lume. Proba de lungime va fi una dintre cele mai puternice de la Doha, dacă este să ne uităm pe performanţele sportivelor din acest sezon. Dar, cum spun mereu, totul e posibil. Trebuie să fiu optimistă şi să cred că pot face un rezultat bun'', a declarat aceasta.



Alina Rotaru a ocupat locul 5 la Europenele de sală de la Glasgow, din luna martie, a sărit 6,91 m la Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania), rezultat care i-a adus calificarea la Mondiale şi la JO 2020.

AGERPRES