Au căutat sportivi cu COVID-19, dar au găsit urme de doping

Ca un făcut, reluarea competiției interne de fotbal se face cu un scandal. Dacă microbiștii se așteptau la un duel dur al declarațiilor între rivalele la titlu, CFR și FCSB, iepurele a sărit din altă parte: un caz de dopaj la un fotbalist de la Academica Clinceni, Paul Pârvulesc





Autodenunțul surprinzător al jucătorului Paul Pârvulescu, 31 de ani, fost campion cu FCSB, cum că a folosit tratamente dopante, a zguduit fotbalul românesc înaintea reluării competiției interne. Faptul că a spus că asta s-a petrecut cu câțiva ani în urmă nu schimbă foarte mult datele problemei, deoarece s-a aflat că există doping în Liga 1.



Pârvulescu nu a divulgat, încă, la ce echipă a folosit acest tratament de ozonificare a sângelui, dar va fi nevoit să o facă în fața comisiei de anchetă, deoarece ar risca o pedeapsă mult mai mare. Este de menționat că același tratament intravenos a fost folosit și de componentele echipei de handbal feminin Corona Brașov și a dus la excluderea echipei din campionat și din competițiile europene. În ceea ce-l privește pe fotbalistul de 31 de ani, acesta a spus că în momentul dopării nu era la FCSB și nici la echipele la care a evoluat în străinătate (St. Pölten - Austria sau Wisła Płock - Polonia). Cluburile la care a mai evoluat Paul Pârvulescu în Liga 1 au fost Gaz Metan Mediaș (6 ani și 124 de meciuri), Voluntari (un an, 12 meciuri), ASA Tg. Mureș (6 luni, 9 meciuri), Poli Iași (un an, 4 meciuri) și Clinceni (un an, 30 de meciuri), iar acestea ar trebui luate la întrebări, pentru că, așa cum spune jucătorul, medicul acelei echipe avea cunoștință de acest tratament ilegal.

Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Abia în următoarea zi eram ok. Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e OK. Dar e doping, da.

Paul Pârvulescu