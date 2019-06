Bogdan Andone este noul Reghecampf

Gigi Becali l-a numit antrenor principal la FCSB pe Bogdan Andone, o mutare care a surprins pe toată lumea. Finanţatorul formaţiei roș-albastre a dezvăluit că îşi doreşte ca noul tehnician al vicecampioanei României, aflat la prima experiență în Liga 1 în calitate de „principal”, să îi calce pe urme lui Laurențiu Reghecampf.

După ce a fost refuzat, pe rând, de Edi Iordănescu şi Ionuţ Luţu, Gigi Becali a discutat cu directorul sportiv Mihai Stoica şi a luat o decizie: „Bogdan Andone era acolo. Am zis că nu are sens să mă încurc. L-am întrebat pe Meme şi mi-a spus: «Gigi, el muncea cel mai mult, le făcea pe toate». I-am zis: «Băi, MM, poate să ţină vestiarul?». Mi-a zis că fără probleme”, a spus Gigi Becali.

Primul obiectiv

Finanţatorul FCSB i-a stabilit deja lui Bogdan Andone şi primele obiective, asemănând totodată venirea acestuia la cârma echipei cu începutul primului mandat al lui Laurențiu Reghecampf: „O să fie ca Reghe. Eu nu îl cunosc bine pe Bogdan Andone; am vorbit azi cu el şi l-am simţit calm şi sigur pe el. Obiectivele sunt Europa League şi titlul. Dacă intră în Europa League, nu îl mai deranjează nimeni. Acum, grupa Europa League înseamnă 20 de milioane de euro”, susține Becali.

Bogdan Andone a declarat că vrea să urmeze modelul de antrenorat al lui Gică Hagi: „Am primit vestea cu încredere, cu entuziasm. Vreau să îmi fac munca foarte bine, asta vreau și de la jucători. Psihic sunt puternic și nu îmi fac probleme. La echipele mele am jucat 4-3-3. Îmi place filozofia lui Hagi și am încercat s-o implementez. Lucrurile au mers bine și foarte bine. Voi încerca să implementez această tactică”.

Cel mai mare dezavantaj

Fostul internaţional român Ilie Dumitrescu a dezvăluit care ar putea fi cel mai mare minus al lui Bogdan Andone: „Există veșnica problemă dacă Bogdan Andone va putea să gestioneze relația cu Gigi Becali. Dacă gestionezi relația cu Gigi Becali, ai șanse foarte mari să te impui și în vestiar”, susține Dumitrescu.

1999 este anul în care Bogdan Andone a câştigat titlul de campion al României cu Rapid, formaţie antrenată atunci de Mircea Lucescu.

„Ce mă recomandă? Trebuie să-i întrebați pe domnul Stoica sau pe alții care au lucrat cu mine. Ei vă pot spune de ce au făcut această alegere. Să lucrez cu Șumudică a însemnat o experiență importantă”

- Bogdan Andone, antrenor principal FCSB