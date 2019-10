Continuă telenovela vânzării clubului: Curs de schimb la Dinamo, 5 milioane de euro = 1 Leu

Patronul clubului Dinamo, Ionuț Negoiță, a ieșit după multă vreme în public prezentând situația de la Dinamo. El a declarat că este dispus să cedeze clubul contra sumei de 1 leu, deși, conform propriilor afirmații, acesta valorează cinci milioane de euro. Negoiță pune și două condiții: cel care va prelua clubul să facă imediat o infuzie de capital de 500.000 euro și să achite datoria de 1.800.000 euro a clubului.

La Dinamo plutește din nou spectrul falimentului. Situația financiară este jalnică, iar patronul a anunțat că nu va mai investi niciun ban în echipă. Patronul Ionuț Negoiță a vorbit despre ce ar putea duce la un colaps financiar și de neputința lui de a duce treaba mai departe.

„Dacă nu vine cineva într-o lună, situația devine periculoasă. Cineva trebuie să-și asume diferența dintre venituri și cheltuieli. Nu se găsește nimeni... ce pot eu să fac? Nu am o obligație pe viață. Am făcut ce am considerat, ce am putut, chiar dacă lumea e nemulțumită de mine. Atât pot! Nu am o problemă. Restul depinde numai de suflarea dinamovistă. Le dau o mașină cu cheia în contact. Le dau mașina. Nu e perfectă, dar asta e mașina!”, a spun Ionuț Negoiță.

Apel către suporteri

Tot Negoiță a făcut un apel și la fanii dinamoviști „să cumpere două pachete de țigări mai puțin și să dea fiecare 50 de lei la club pe lună și astfel s-ar salva echipa”, spune acesta.

În încheiere, Ionuț Negoiță a prezentat situația financiară reală de la club: „Nu mă gândesc la un scenariul negru. Insolvența e o procedură încheiată, trecută pe la judecător, s-au respectat toate fazele și etapele. Dacă va mai fi ceva împotriva lui Dinamo, dacă va mai fi vreo sumă de plată pe care eu trebuie să mi-o asum, mi-o asum! Scadente sunt doar datoriile, care reprezintă o treime din 1,8 milioane. Avem legende dinamoviste, care vin din fotbal și care au bani. Au toată susținerea mea să preia clubul. Sunt oameni cu mulți bani care sunt dinamoviști. Dar nu vine nimeni care să ia clubul... Putem pune toate documentele pe masă. Dacă nimeni nu vine să ia clubul, e foarte grav. Nu vreau să mă gândesc la faliment. Dacă nu se găsește cumpărător cu un leu, renunț și la leul ăsta!”.