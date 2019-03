Cristina Neagu se mută pe bancă

Cristina Neagu, desemnată pentru a patra oară în carieră cea mai bună jucătoare de handbal din lume, a dezvăluit că se gândeşte, după ce se va retrage din activitatea competiţională, să devină antrenor.

Handbalista, în vârstă de 30 de ani, a vorbit despre viitorul ei şi a precizat că nu are de gând să renunţe la sportul care a consacrat-o: „M-am gândit la toate lucrurile. Nu am ceva foarte clar stabilit. Sigur voi rămâne în sport pentru că sunt lucruri şi beneficii pe care le pot aduce sportului. În mare, asta e ideea, nu ştiu exact. Să ştii că îmi place să fiu antrenor şi m-am gândit la asta. Cred că am un cap bun pentru un antrenor de handbal, însă deocamdată mă bucur de jocul din teren şi vedem peste câţiva ani ce am de gând să fac”, a declarat Cristina Neagu, pentru Telekom Sport.

Contractul cu CSM

Handbalista evoluează încă la CSM Bucureşti, dar nu şi-a reînnoit contractul cu gruparea bucureşteană. Deşi este accidentată şi nu îşi va putea ajuta echipa până în iunie, oficialii şi-au arătat sprijinul, precizând că îi vor propune o nouă înţelegere. De asemenea, în acest moment, Cristinei Neagu îi sunt plătite toate cheltuielile legate de tratament şi recuperare, conform contractului în vigoare.

Cea mai importantă performaţă la nivel de club a fost bifată în 2015, când a cucerit Liga Campionilor, cu Buducnost Podgorica.

4 medalii de bronz a obţinut Cristina Neagu, în Liga Campionilor (2009, 2012, 2013, 2018)