Dallas Cowboys, cel mai valoros brand sportiv din lume

Era transmisiunilor tv în direct şi a internetului au transformat sportul într-una dintre cele mai prolifice industrii. Rulează mii de miliarde de dolari pe an, stârneşte pasiuni arzătoare şi crează idoli peste noapte. Topul Forbes al celor mai valoroase branduri din sport, a plasat în acest an echipa de fotbal american Dallas Cowboys pe primul loc, ea fiind evaluată la 5 miliarde de dolari. Pe locul doi s-a plasat echipa New York Yankees, din campionatul nord american de baseball, a cărei valoare a fost estimată la 4,6 miliarde de dolari. Din Europa vine echipa de fotbal Real Madrid, brandul celei mai galonate echipe de fotbal europene fiind evaluat la 4 miliarde de dolari.

Dallas Cowboys, cât PIB-ul unei ţări mici

NFL, top 5 cele mai valoroase echipe

1.Dallas Cowboys 5 miliarde dolari

2.New England Patriots 3,8 miliarde dolari

3. New York Giants 3,3 miliarde dolari

4.Los Angeles Rams 3,2 miliarde dolari

5.Washington Redskins 3,1 miliarde dolari

Cel mai popular sport din SUA, fotbalul american, dă şi cel mai valoros brand din lume. Este vorba despre echipa texană deţinută de Jerry Jones, Dallas Cowboys, care evoluează în Liga de fotbal american (NFL) a cărei valoare de piaţă a fost evaluată de Forbes la 5 miliarde de dolari. Cowboys a fost cea mai bună echipă în ultimul sezon regulat din NFL, dar nu a reușit să mai câștige trofeul Vince Lombardi din 1996, însă în ciuda acestui fapt a înregistra o creștere a valorii de 5% față de anul trecut. Dallas Cowboys a fost în acest pentru a patra oară consecutiv cea mai valoroasă echipă sportivă din lume. Pe locul următor s-a clasat New England Patriots (deţinută de Robert Kraft) cu o valoare de 3,8 miliarde de dolari, iar pe locul trei New York Giants (deţinută de John Mara şi Steven Tisch) cu 3,3 miliarde de dolari.

Baseball-ul american vine cu New York Yankees

MBL, top 5 branduri

1.New York Yankees 4,6 miliarde dolari

2.Los Angeles Dodgers 3,3 miliarde dolari

3.Boston Red Sox 3,2 miliarde dolari

4.Chicago Cubs 3,1 miliarde dolari

5.San Francisco Giants 3 miliarde dolari

New York Yankees este cea de a doua echipă sportivă din lume ca valoare, ea fiind evaluată la 4,6 miliarde de dolari. Deţinută de familia Steinbrenner, New York Yankees este un club american de baseball profesionist din cartierul newyorkez Bronx. Familia Steinbrenners a câștigat mai mulți bani din sport decât oricare altă familie din lume. George Steinbrenner sau Şeful, așa cum era cunoscut capul familiei, a murit în 2010, iar de atunci imperiul creat de el a fost preluat de fiul său, Hal. Pe locul doi s-a situat echipa Los Angeles Dodgers cu o valoare estimată la 3,3 miliarde de dolari, iar pe trei Boston Red Sox cu 3,2 miliarde de dolari.

Real Madrid câştigă duelul cu Barcelona

Top 5 echipe de fotbal

1.Real Madrid 4,2 miliarde dolari

2.Barcelona 4,02 miliarde dolari

3.Manchester United 3,81 miliarde dolari

4.Bayern Munchen 3,02 miliarde dolari

5.Manchester City 2,69 miliarde dolari

Cel mai valoros brand european vine din sportul rege, fotbalul, şi este echipa Real Madrid. Evaluată la 4,2 miliarde de dolari de Forbes, madrilenii au reuşit să-şi devanseze adversarul tradiţional din La Liga, echipa Barcelona, care s-a clasat pe locul al doilea cu 4,02 miliarde de dolari. Galacticii de la Real au în palmares 13 trofee de Liga Campionilor (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 şi 2018), câştigând ultimele şase finale jucate. Pe 20 decembrie 2000, clubul a fost premiat cu distincţia ”Clubul secolului 20” şi a fost menţionat cu Ordinul Meritului FIFA în 2004. Real are permisiunea de a purta pe tricou insigna de multiplu-câştigător pe durata meciurilor de Liga Campionilor, întrucât echipa a câştigat mai mult de 5 cupe europene. Diavolii roşii de la Manchester United încheie podiumul celor mai valorease echipe de fotbal din Europa cu 3,81 miliarde de dolari.

NBA: continuă supremaţia lui New York Kniks

Top 5 echipe de baschet

1.New York Kniks 4 miliarde dolari

2.Los Angeles Lakers 3,7 miliarde dolari

3.Golden State Warriors 3,5 miliarde dolari

4.Cicago Bulls 2,9 miliarde dolari

5.Boston Celtics 2,8 miliarde dolari

În topul celor mai bogate echipe din lume, baschetul american este reprezentat de celebra echipă New York Kniks, deţinută de Medison Square Garden Company. Brandul este evaluat, potrivit ultimului top Forbes, la 4 miliarde de dolari, după ce în 2014 figura cu 1,4 miliarde de dolari. Pe locul doi în clasament se află Los Angeles Lakers, cu o valoare de 3,7 miliarde de dolari. Cele două echipe conduc de ani de zile topul celor mai valoroase echipe din liga profesionistă de baschet american-NBA. Pe locul trei s-a situat echipa patronată de Joe Lacob şi Peter Guber, Golden State Warriors cu 3,5 miliarde de dolari.

Valoarea echipelor din cele mai importante ligi sportive profesioniste

1.Dallas Cowboys (fotbal american – NFL) 5 miliarde dolari

2.New York Yankees (baseball – MLB) 4,6 miliarde dolari

3.Real Madrid (fotbal) 4,24 miliarde

4.FC Barcelona (fotbal) 4,02 miliarde

5.New York Knicks (baschet – NBA) 4 miliarde

6.Manchester United (fotbal) 3,81 miliarde

7.New England Patriots (fotbal american – NFL) 3,8 miliarde

8.Los Angeles Lakers (baschet – NBA) 3,7 miliarde

9.Golden State Warriors (baschet – NBA) 3,5 miliarde

10.New York Giants (fotbal american – NFL) 3,3 miliarde