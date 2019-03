Bianca Andreescu a abandonat în optimile de finală de la Miami

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a abandonat luni în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Miami (Florida), competiţie de categoria WTA Premier Mandatory, dotată cu premii totale în valoare de 9.035.428 dolari.



Andreescu s-a retras de pe teren în setul al doilea al partidei cu estoniana Anett Kontaveit, cap de serie numărul 21, la scorul de 6-1, 2-0 în favoarea adversarei sale.



Canadianca, în vârstă de 18 ani, a acuzat probleme la umărul drept, care s-au agravat în cursul meciului cu Kontaveit. "Am încercat să primesc cât mai mult tratament posibil şi credeam că totul va decurge bine, însă cu toate acestea situaţia s-a înrăutăţit pe parcursul jocului. Am disputat foarte multe meciuri în ultima perioadă şi cred că este doar un mod prin care corpul meu îmi transmite că a fost de ajuns. Fizioterapeuţii şi medicul mi-au spus că nu este nimic grav, însă durerea este acolo şi nu mai puteam continua", a declarat Andreescu, care a câştigat săptămâna trecută, spre surpriza generală, turneul de la Indian Wells.



"Nu pot să mă plâng, însă, de ceea ce am realizat, a fost o serie incredibilă, o poveste a Cenuşăresei, după cum aţi spus mulţi dintre voi (ziariştii). Este un vis devenit realitate, aşa că sunt foarte mulţumită", a adăugat ea.



Anett Kontaveit se va lupta pentru un loc în semifinale cu taiwaneza Su-Wei Hsieh (nr.27), învingătoare cu 6-3, 6-7 (0/7), 6-2 în faţa danezei Caroline Wozniacki (nr. 13).



Tot luni, cehoaica Petra Kvitova, favorita numărul 3, a acces în sferturile de finală după ce a dispus în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, de Caroline Garcia din Franţa (nr.13).



Următoarea adversară a cehoaicei va fi australianca Ashleigh Barty (nr.13), care a trecut cu 4-6, 6-3, 6-2 de olandeza Kiki Bertens (nr.7).



Rezultate - optimi de finală:

Simona Halep (România/N.2) - Venus Williams (SUA) 6-3, 6-3

Su-Wei Hsieh (Taiwan/N.27) - Caroline Wozniacki (Danemarca/N.13) 6-3, 6-7 (0/7), 6-2

Anett Kontaveit (Estonia/N.21) - Bianca Andreescu (Canada) 6-1, 2-0 (abandon)

Petra Kvitova (Cehia/N.3) - Caroline Garcia (Franţa/N.19) 6-3, 6-3

Ashleigh Barty (Australia/N.12) - Kiki Bertens (Olanda/N.7) 4-6, 6-3, 6-2

Karolina Pliskova (Cehia/N.5) - Iulia Putinţeva (Kazahstan) 2-6, 6-3, 7-5

Marketa Vondrousova (Cehia) - Tatjana Maria (Germania) 6-4, 6-3

Qiang Wang (China/N.18) - Yafan Wang (China) 7-5, 6-4

AGERPRES