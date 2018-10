Cupa presei la pescuit – Uzlina 2018

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării a organizat astăzi, 29 octombrie 2018, Cupa Presei la Pescuit, în incinta Complexului Cormoran, de la Uzlina. Cupa Presei la Pescuit s-a desfășurat la Complexul Cormoran, nu întâmplător, ci pentru că istoria competițiilor de pescuit din Delta Dunării începe cu inițiativa lui Cornel Găină, proprietarul complexului Cormoran, de la Uzlina, care a organizat primul astfel de concurs în anul 1998, iar în următorii ani a pus bazele competițiilor „American Nautics”, Cupa „Uzlina” și cupele “Delta Spinning”.

Premiul special pentru captură a fost obținut de echipa formată din Ramona Stan (Realitatea TV, Constanța), în echipă cu Aniela Acsente, pentru un exemplar de știucă de 67 cm, cel mai mare exemplar capturat în cadrul competiției.

Câștigătorii competiției sunt: Velicu Buță (Antena 1 și Antena 3, Tulcea), în echipă cu Fandra Buță – premiul I, cu o captură totală de 161 cm; Ramona Stan (Realitatea TV, Constanța), în echipă cu Aniela Acsente – premiul al II-lea, cu o captură totală de 130 cm; Cristian Dogaru, Ziarul de Tulcea, în echipă cu Petrică Vînturiș – premiul al III-lea, cu o captură totală de 51 cm.

Pe locurile IV, V și VI s-au situat, în ordine, Florentin Iuga, în echipă cu Lucian Avram (Agro TV); Adrian Boioglu, în echipă cu Liliana Boioglu (Go Next), respectiv Irinel Călin, în echipă cu Matei Călin (Radio Constanța și ziarul Obiectiv de Tulcea).

La festivitatea de premiere a jurnaliștilor câștigători a luat parte și președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu, alături de Ivan Patzaichin, Cătălin Țibuleac, președintele AMDTDD și de reprezentanții sponsorilor evenimentului, Cormoran Resort, Egreta Hidroturism, Memento Bus, Vinuri de Măcin, Moesis by Angelo, Bio Consulting și Irish Pub Constanța.

“Ne aflăm la sfârșitul sezonului turistic, iar aceată parte a sezonului este marcată de concursurile de pescuit. Am organizat o primă ediție a cupei presei la pescuit, care a fost una de succes. Salut prezența președintelui CJ Tulcea, Ivan Patzaichin, Serghei Cozma, reprezentantul Alcovin Măcin, Mircea Fartaiș, reprezentantul Memento Bus. Concursul de pescuit a fost o luptă strânsă, în care toată lumea a-ncercat să arate că este cel mai bun. Rezultatele dovedesc acest lucru. Ceea ce s-a întâmplat acum, la prima ediție, îmi dă speranțe că vor exista și următoarele ediții. De asemenea, sper că și prin aceste competiții, inclusiv Cupa Presei la Pescuit, vom putea promova împreună, din ce în ce mai bine, destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord”, a menționat Cătălin Țibuleac, președintele AMDTDD.

„Delta are nevoie de o promovare reală, nu are nevoie de un număr foarte mare de turiști, ci de turiști care să vină pentru a petrece mai mult timp aici. Trebuie să creăm servicii prin care să putem atrage turiști care vin să stea de la trei zile în sus, oameni care vin pentru un produs turistic. Atunci când turiștii străini vor veni aici știind exact ce trebuie să facă în perioada de ședere în Delta Dunării, abia atunci vom putea vorbi despre un turism adevărat aici. Ceea ce am realizat noi, într-un an, prin această asociație, este foarte important pentru județul Tulcea”, a precizat și Ivan Pataichin.

„Ivan a fost lângă noi tot timpul, și la construirea altor lucruri importante pentru județul Tulcea. I-am propus, într-un anumit moment, să fie guvernatorul Deltei Dunării, dar m-a refuzat categoric. Am încercat cu toții să atragem fonduri europene, prin mecanismul ITI Delta Dunării, pentru a dezvolta județul Tulcea. Pentru a dezvolta turismul, trebuie să avem în primul rând infrastructură de transport. Suntem, în acest moment, în situația în care unele proiete sunt cunoscute, precum Podul Suspendat peste Dunăre - a cărui fază de execuție se va demara pe data de 10 decembrie, anul curent - sau portul Tulcea, unde suntem în stadiu foarte avansat pentru depunerea cererii de finanțare, până la finalul anului. De asemenea, Spitalul județean va fi modernizat, deoarece investiția în sănătate este foarte importantă, inclusiv pentru turism. Aeroportul Tulcea a fost modernizat, mai întâi printr-un proiect de lărgire a pistei, care acum este una la standarde europene. Avem acum în implementare un proiect pentru dotările aeroportului și siguranța circulației. Sper și cred că Delta – ca întreg județul Tulcea - va deveni prima destinație turistică din România”, a precizat Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.

„Reprezint Memento Bus și Christian Tour, companie cu 100% capital privat românesc. Încercăm să sprijinim acest proiect, prin care putem să ajutăm foarte mult. Noi am ieșit în afara țării și ne-am gândit să promovăm și noi România în străinătate. Avem 40 de mașini care au mers în circuite, în toată Europa. Avem birou la Aeroportul Otopeni și vrem să dezvoltăm piața de incoming. Avem aproximativ 50 de circuite de câte cinci zile, în Delta Dunării, iar autocarele sunt pline, astfel încât considerăm că este un real succes vânzarea acestei destinații”, a precizat Mircea Farcaiș, reprezentantul Memento Bus, unul dintre sponsorii evenimentului.

„Suntem în colaborare cu Parcul Național Munții Măcinului și colaborăm cu agenții de turism. În fiecare săptămână avem grupuri de turiști, români și străini, care ne vizitează și pe care-i inițiem în arta degustării vinului. Vom lansa la București un brand prin care vrem să arătăm ce am primit moștenire de la generațiile trecute și ce le vom oferi generațiilor viitoare. Avem și mai multe branduri de vinuri, dintre care țin să menționez „Trei brațe”, brandul care reprezintă cele trei soiuri, fetească albă, fetească regală și tămâioasă românească, în același procent pe care-l au și fiecare dintre cele trei brațe ale Dunării, la vărsare: Sulina, Chilia și Sfântu Gheorghe”, a precizat și Serghei Cozma, reprezentantul Alcovin Măcin, sponsor al evenimentului.

În cadrul evenimentului s-au dezbătut probleme legate de dezvoltarea județului Tulcea și a destinației turistice Delta Dunării și Dobrogea de Nord. Din punct de vedere legislativ, s-a dezbătut modul în care Asociația va deveni OMD – actuala AMDTDD -, după ce legea care reglementează aceste organisme se va putea aplica, în acest moment fiind încă într-o fază de blocaj, deși legea a fost declarată constituțională de către CCR. S-au dezbătut, de asemenea, și alte probleme legislative care vizează fiscalitatea în această zonă specială. Punctele gastronomice locale au fost legiferate, însă acum este nevoie și de un cadru legislativ fiscal care să le dea dreptul la funcționare. În acest sens AMDTDD are un rol important, mai ales în ceea ce privește reprezentativitatea în relația cu autoritățile centrale. S-a discutat și despre nevoia de a avea o strategie de dezvoltare și de cele șase strategii de dezvoltare și promovare a județului Tulcea care s-au făcut începând din 1990, dar care trebuie să fie actualizate, astfel încât să corespundă situației reale a acestei zone.