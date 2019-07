Dumitru Dragomir, mesaj ferm pentru Eugen Neagoe: ”Dacă revine la Dinamo, nu e sănătos la cap”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a avut mesaj ferm pentru antrenorul Eugen Neagoe, care a suferit un infarct în timpul meciului Dinamo – Craiova, din etapa a doua a Ligii 1.

”Așa este la Dinamo. E o boală. Din cauza presiunii suporterilor s-a întâmplat tot. Nici nu poți să îți faci meseria. Sunt câțiva huligani care trebuie liniștiți. Pe mine mă trimiteau la pușcărie, la brutărie când am dat legea. Mi-au dat lacrimile. Mi-am dat seama imediat că e un infarct. Când am văzut cum respiră am realizat. Am trecut și eu prin așa ceva. Eram la Brașov și am trecut tot prin așa ceva. Din cauza presiunii a fost și în cazul meu. Erau zeci de mii de fani care mă huiduiau și puneam mare pasiune. Îmi pare foarte rău de el. Îi spuneam băiatului meu că trebuie să vină urgent salvarea. Dacă revine la Dinamo, nu e sănătos la cap! Trebuie să plece urgent de acolo. Vrea să moară?! E băiat tânăr și un antrenor foarte capabil! Dacă nebunii nu îl vor, să plece!”, a fost mesajul pe care Dumitru Dragomir i l-a dat lui Eugen Neagoe la gsp.ro.